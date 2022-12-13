СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 62.77
eur 66.27
Тема дня151 дом остался без тепла
Все новости
Все новости

21-летний повар из Новосибирска прошел кастинг на шоу «Битва шефов» с Ивлевым и Агзамовым

Нурсултан принес каннеллони, которые покорили Рената Агзамова

1 236

Сейчас сибиряк работает в ресторане известного повара Виталия Истомина

Поделиться

21-летний повар Нурсултан из Новосибирска прошел кастинг в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. Агзамов назвал сибиряка талантливым и перспективным.

Выпуск шоу «Битва шефов» вышел вчера, 12 декабря, в нем два знаменитых шефа Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают свои команды поваров. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Как рассказал Нурсултан на шоу, что привык готовить на большую семью. Сейчас 21-летний повар работает в ресторане. На дегустацию шефам сибиряк принес каннеллони с фаршем болоньезе, соусом песто из базилика и кешью, также в блюде был пармезан.

— Блюдо приготовлено правильно, грамотно. Я вижу, что вы молодой, талантливый и очень перспективный. Надеюсь, что Костя скажет нет, я очень хочу, чтобы вы попали в мою команду, — после дегустации ответил сибиряку Ренат Агзамов.

Константин Ивлев отказал молодому повару, поэтому он попал в команду Агзамова и прошел кастинг.

Блюдо понравилось Ренату Агзамову

Блюдо понравилось Ренату Агзамову

Поделиться

На первом этапе участники готовили винегрет, но Нурсултан не успел сварить свеклу, поэтому он положил в салат маринованную. Ренат Агзамов отправил домой сибиряка. По мнению шефа, салат был кислым.

— Я не сильно расстроился, потому что я не шел победить, я шел поучаствовать. Теперь я знаю, как это, обязательно приду в следующем сезоне, — сказал на прощание Нурсултан.

Недавно стало известно, зачем Тимур Родригез приезжал в Новосибирск летом, шоу с его участием «Руссо Экспрессо» вышло в ноябре. Выпуск был посвящен достопримечательностям города, а телеведущий жил на 3000 в день.

По теме

Константин ИвлевТелевидениеТелеканал ПятницаШоуРенат АгзамовБитва шефов
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter