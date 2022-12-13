21-летний повар из Новосибирска прошел кастинг на шоу «Битва шефов» с Ивлевым и Агзамовым

21-летний повар Нурсултан из Новосибирска прошел кастинг в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» с Ренатом Агзамовым и Константином Ивлевым. Агзамов назвал сибиряка талантливым и перспективным.
Выпуск шоу «Битва шефов» вышел вчера, 12 декабря, в нем два знаменитых шефа Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают свои команды поваров. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.
Как рассказал Нурсултан на шоу, что привык готовить на большую семью. Сейчас
— Блюдо приготовлено правильно, грамотно. Я вижу, что вы молодой, талантливый и очень перспективный. Надеюсь, что Костя скажет нет, я очень хочу, чтобы вы попали в мою команду, — после дегустации ответил сибиряку Ренат Агзамов.
Константин Ивлев отказал молодому повару, поэтому он попал в команду Агзамова и прошел кастинг.
На первом этапе участники готовили винегрет, но Нурсултан не успел сварить свеклу, поэтому он положил в салат маринованную. Ренат Агзамов отправил домой сибиряка. По мнению шефа, салат был кислым.
— Я не сильно расстроился, потому что я не шел победить, я шел поучаствовать. Теперь я знаю, как это, обязательно приду в следующем сезоне, — сказал на прощание Нурсултан.
Недавно стало известно, зачем Тимур Родригез приезжал в Новосибирск летом, шоу с его участием «Руссо Экспрессо» вышло в ноябре. Выпуск был посвящен достопримечательностям города, а телеведущий жил на 3000 в день.