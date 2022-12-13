21-летний повар из Новосибирска прошел кастинг на шоу «Битва шефов» с Ивлевым и Агзамовым

Как рассказал Нурсултан на шоу, что привык готовить на большую семью. Сейчас 21-летний повар работает в ресторане. На дегустацию шефам сибиряк принес каннеллони с фаршем болоньезе, соусом песто из базилика и кешью, также в блюде был пармезан.

— Блюдо приготовлено правильно, грамотно. Я вижу, что вы молодой, талантливый и очень перспективный. Надеюсь, что Костя скажет нет, я очень хочу, чтобы вы попали в мою команду, — после дегустации ответил сибиряку Ренат Агзамов.