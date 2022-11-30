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Стало известно, что Тимур Родригез делал в Новосибирске летом: он жил здесь на 3 тысячи в день

На телеканале «Пятница» вышла новая серия тревел-шоу

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Ведущий участвует в новом тревел-шоу

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Телеканал «Пятница» выпустил серию тревел-шоу «Руссо Экспрессо», снятого в Новосибирске. Его ведущими стали известный комик, бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез, а также блогер Роман Каграманов.

Во время шоу Каграманов увидел город с самолета и записал трек в местной студии. Родригез же проехал в метро, посетил Михайловскую набережную, где прокатился на колесе обозрения, был в Академгородке и поел в местном фастфуде. В городе артиста заметили в начале июля, вероятно, тогда проходили съемки.

По правилам программы звезды путешествуют по городам Транссибирской магистрали 45 дней и планируют посетить 10 городов. Один из ведущих тратит деньги редакции, а другой живет на 3 тысячи рублей в день, кому достанутся неограниченные средства определяют последние цифры на билете. У кого цифра больше — тот будет отдыхать в городе на деньги редакции.

В Новосибирске Тимуру Родригезу не повезло, он жил на 3 тысячи рублей в сутки, поэтому ведущий спустился в новосибирское метро, чтобы добраться до Михайловской набережной.

— Метро в Новосибирске пришлось строить не так глубоко, как в Москве, и вблизи домов. Чтобы уменьшить шум и вибрации, новосибирцы придумали специальные вибропрокладки в тоннелях, — рассказали на шоу.

Когда ведущий проходил через турникеты, он перепутал, как работает система оплаты, поэтому артисту помогли работники метро

Когда ведущий проходил через турникеты, он перепутал, как работает система оплаты, поэтому артисту помогли работники метро

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Артиста удивили витражи на станции «Речной Вокзал» с городами Сибири. По задумке автора, как объяснил ведущий, станция выглядит как подводная лодка, а витражи — иллюминаторы. На Михайловской набережной Родригез прокатился на колесе обозрения, которое стоит на крыше здания и совершает полный оборот за 16 минут.

Витражи в метро на станции «Речной вокзал» посвящены городам Сибири

Витражи в метро на станции «Речной вокзал» посвящены городам Сибири

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Для перекуса ведущий выбрал уникальный стритфуд — суп, который можно есть без приборов, потому что блюдо наливают в стакан, сделанный из хлеба.

Родригез попробовал фастфуд в дворике около гостиницы «Центральная»

Родригез попробовал фастфуд в дворике около гостиницы «Центральная»

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На следующий день Родригез посетил Академгородок и арт-пространство на улице Фабричная. Здесь мукомольную фабрику превратили в место для молодежи, сохранив исторический облик.

— На территории появились две линии из морских грузовых контейнеров, в которых открыли небольшие офисы и кафе, эту идею подсмотрели в Лондоне, а контейнеры искали по всему миру. Есть контейнеры из Китая и даже Барбадоса, — рассказал Тимур Родригез.

На Фабричной вместо мукомольной фабрики организовали арт-пространство

На Фабричной вместо мукомольной фабрики организовали арт-пространство

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Неограниченное количество средств получил Роман Каграманов. Он взял в аренду вездеход, полетал на самолете над городом, ночевал в санатории в Бердске на берегу реки и попробовал традиционные сибирские блюда. Кроме того, ведущий занимался виндсерфингом (катание по воде на доске с парусом при помощи ветра), искупался в Обском водохранилище и записал свой трек в арт-пространстве «Подземка».

Каграманов в «Подземке»

Каграманов в «Подземке»

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Вчера мы писали, что пара из Бердска приняла участие в шоу на канале «Пятница» и сыграла свадьбу за 1,5 миллиона рублей.

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Знаменитости в НовосибирскеТелеканал ПятницаШоуТимур РодригезРоман Каграманов
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