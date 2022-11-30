Стало известно, что Тимур Родригез делал в Новосибирске летом: он жил здесь на 3 тысячи в день

Телеканал «Пятница» выпустил серию тревел-шоу «Руссо Экспрессо», снятого в Новосибирске. Его ведущими стали известный комик, бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез, а также блогер Роман Каграманов.
Во время шоу Каграманов увидел город с самолета и записал трек в местной студии. Родригез же проехал в метро, посетил Михайловскую набережную, где прокатился на колесе обозрения, был в Академгородке и поел в местном фастфуде. В городе артиста заметили в начале июля, вероятно, тогда проходили съемки.
По правилам программы звезды путешествуют по городам Транссибирской магистрали 45 дней и планируют посетить 10 городов. Один из ведущих тратит деньги редакции, а другой живет на 3 тысячи рублей в день, кому достанутся неограниченные средства определяют последние цифры на билете. У кого цифра больше — тот будет отдыхать в городе на деньги редакции.
В Новосибирске Тимуру Родригезу не повезло, он жил на 3 тысячи рублей в сутки, поэтому ведущий спустился в новосибирское метро, чтобы добраться до Михайловской набережной.
— Метро в Новосибирске пришлось строить не так глубоко, как в Москве, и вблизи домов. Чтобы уменьшить шум и вибрации, новосибирцы придумали специальные вибропрокладки в тоннелях, — рассказали на шоу.
Артиста удивили витражи на станции «Речной Вокзал» с городами Сибири. По задумке автора, как объяснил ведущий, станция выглядит как подводная лодка, а витражи — иллюминаторы. На Михайловской набережной Родригез прокатился на колесе обозрения, которое стоит на крыше здания и совершает полный оборот за 16 минут.
Для перекуса ведущий выбрал уникальный стритфуд — суп, который можно есть без приборов, потому что блюдо наливают в стакан, сделанный из хлеба.
На следующий день Родригез посетил Академгородок и арт-пространство на улице Фабричная. Здесь мукомольную фабрику превратили в место для молодежи, сохранив исторический облик.
— На территории появились две линии из морских грузовых контейнеров, в которых открыли небольшие офисы и кафе, эту идею подсмотрели в Лондоне, а контейнеры искали по всему миру. Есть контейнеры из Китая и даже Барбадоса, — рассказал Тимур Родригез.
Неограниченное количество средств получил Роман Каграманов. Он взял в аренду вездеход, полетал на самолете над городом, ночевал в санатории в Бердске на берегу реки и попробовал традиционные сибирские блюда. Кроме того, ведущий занимался виндсерфингом (катание по воде на доске с парусом при помощи ветра), искупался в Обском водохранилище и записал свой трек в арт-пространстве «Подземка».
Вчера мы писали, что пара из Бердска приняла участие в шоу на канале «Пятница» и сыграла свадьбу за 1,5 миллиона рублей.