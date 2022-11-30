Стало известно, что Тимур Родригез делал в Новосибирске летом: он жил здесь на 3 тысячи в день

Неограниченное количество средств получил Роман Каграманов. Он взял в аренду вездеход, полетал на самолете над городом, ночевал в санатории в Бердске на берегу реки и попробовал традиционные сибирские блюда. Кроме того, ведущий занимался виндсерфингом (катание по воде на доске с парусом при помощи ветра), искупался в Обском водохранилище и записал свой трек в арт-пространстве «Подземка».