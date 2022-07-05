Ведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск — он попал на видео в центре города
Его заметили рядом со Сбербанком на проспекте Димитрова и на Фабричной
Сегодня днем, 5 июля, в Новосибирске заметили ведущего Тимура Родригеза. Он был на съемках рядом со зданием Сбербанка на проспекте Димитрова.
Также сегодня Тимур Родригез был на съемках в торгово-выставочном комплексе Cubic на улице Фабричной. По сообщению читательницы, ведущий находился там примерно с 10:30 до 12:00.
Тимур Родригез — телеведущий и певец. Он вел тревел-шоу «Орел и решка» и программу «Везунчики» об успешных людях на телеканале «Пятница». НГС обратился за комментарием к директору артиста Павлу Назарову. Он сказал, что не может прокомментировать цель визита Тимура Родригеза в Новосибирск.
Ранее НГС показывал подборку снимков новосибирцев со знаменитостями. На кадры попали Джаред Лето, Валерий Меладзе, Сергей Безруков и другие артисты. Посмотрите на эти 20 кадров.