Ведущий Тимур Родригез прилетел в Новосибирск — он попал на видео в центре города

Тимур Родригез — телеведущий и певец. Он вел тревел-шоу «Орел и решка» и программу «Везунчики» об успешных людях на телеканале «Пятница». НГС обратился за комментарием к директору артиста Павлу Назарову. Он сказал, что не может прокомментировать цель визита Тимура Родригеза в Новосибирск.