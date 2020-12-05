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20 редких фото знаменитостей — фанаты подловили их в баре, у бассейна и даже в реабилитационном центре

Мы попросили жителей Новосибирска показать «звездные» фотографии из своих альбомов. И вот что они нам прислали

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Галина сфотографировалась с группой Thirty Seconds to Mars в 2015 году. По словам сибирячки, музыканты были очень общительными и с отменным чувством юмора<br>

Галина сфотографировалась с группой Thirty Seconds to Mars в 2015 году. По словам сибирячки, музыканты были очень общительными и с отменным чувством юмора

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Новосибирцы показали свои фотографии со звездами

Знаменитости часто заглядывают в Новосибирск с концертами и выступлениями, но за время пандемии мы успели от них отвыкнуть. Поэтому предлагаем вспомнить, как это — быть в одном шаге от звезды. Мы попросили наших подписчиков в инстаграме поделиться фотографиями, на которых они позируют вместе с известными музыкантами и актерами.

Виктория сделала фото с актером&nbsp;Владимиром Вдовиченковым после спектакля в Кемерово<br>

Виктория сделала фото с актером Владимиром Вдовиченковым после спектакля в Кемерово

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«Делюсь фото с Тео Хатчкрафтом, солистом группы Hurts. За день до концерта в Новосибирске они зашли в бар. Никто их не узнал, людей было мало, будний <nobr class="_">день», —</nobr> вспоминает Полина

«Делюсь фото с Тео Хатчкрафтом, солистом группы Hurts. За день до концерта в Новосибирске они зашли в бар. Никто их не узнал, людей было мало, будний день», — вспоминает Полина

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Другая наша <nobr class="_">читательница —</nobr> <nobr class="_">Ирина —</nobr> очень любит концерты и музыку, поэтому ей часто удается сфотографироваться со знаменитостями. Снимок с Валерием Меладзе тому пример<br>

Другая наша читательница — Ирина — очень любит концерты и музыку, поэтому ей часто удается сфотографироваться со знаменитостями. Снимок с Валерием Меладзе тому пример

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Есть в домашнем фотоальбоме Ирины и кадр с Владимиром Кузьминым

Есть в домашнем фотоальбоме Ирины и кадр с Владимиром Кузьминым

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Во время работы в социальном проекте Марина познакомилась со многими актерами, которые приезжали к детям в реабилитационный центр. Побывал там и Сергей Безруков

Во время работы в социальном проекте Марина познакомилась со многими актерами, которые приезжали к детям в реабилитационный центр. Побывал там и Сергей Безруков

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Роман Жуков часто гастролирует с концертами. Во время одной из таких поездок с ним и сфотографировался этот статный новосибирец

Роман Жуков часто гастролирует с концертами. Во время одной из таких поездок с ним и сфотографировался этот статный новосибирец

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С Александром Карелиным наша читательница сфотографировалась во время эстафеты по передаче олимпийского огня<br>

С Александром Карелиным наша читательница сфотографировалась во время эстафеты по передаче олимпийского огня

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У солисток кавер-группы MUSKAT собралась целая коллекция снимков с известными музыкантами. Один из них — Кай Метов&nbsp;<br>

У солисток кавер-группы MUSKAT собралась целая коллекция снимков с известными музыкантами. Один из них — Кай Метов 

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А однажды певицы сфотографировались с Жаном Клодом Ван Даммом<br>

А однажды певицы сфотографировались с Жаном Клодом Ван Даммом

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Еще одна наша читательница встретилась на закрытом застолье с Михаилом Пореченковым<br>

Еще одна наша читательница встретилась на закрытом застолье с Михаилом Пореченковым

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А этот снимок — из 2017 года. Тогда сибирячка Софья сфотографировалась с историком моды Александром Васильевым на его же выставке<br>

А этот снимок — из 2017 года. Тогда сибирячка Софья сфотографировалась с историком моды Александром Васильевым на его же выставке

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Другая читательница&nbsp;— Ольга&nbsp;— во время работы пиар-директором Дома моды попала в кадр вместе с модельером Вячеславом Зайцевым<br>

Другая читательница — Ольга — во время работы пиар-директором Дома моды попала в кадр вместе с модельером Вячеславом Зайцевым

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Александр Друзь был в Новосибирске и вел брейн-ринг<br>

Александр Друзь был в Новосибирске и вел брейн-ринг

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Читательница, которая была влюблена в Ростислава Хаита с 15 лет, успела сделать фото на единственном концерте «Квартета И» в Новосибирске&nbsp;<br>

Читательница, которая была влюблена в Ростислава Хаита с 15 лет, успела сделать фото на единственном концерте «Квартета И» в Новосибирске 

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Ольга вместе со своей дочерью Анной встретила в Геленджике певца Алексея Воробьёва. Сама она постеснялась сфотографироваться, а вот маленькая Аня — нет<br>

Ольга вместе со своей дочерью Анной встретила в Геленджике певца Алексея Воробьёва. Сама она постеснялась сфотографироваться, а вот маленькая Аня — нет

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«Фото со Стасом Пьехой сделано после концерта в "Максимилианс". Одна моя знакомая пригласила меня на его концерт, мне безумно <nobr class="_">понравилось», —</nobr> делится сибирячка

«Фото со Стасом Пьехой сделано после концерта в "Максимилианс". Одна моя знакомая пригласила меня на его концерт, мне безумно понравилось», — делится сибирячка

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А этот снимок с Александром Пушным был сделан во время его визита в НГУ<br>

А этот снимок с Александром Пушным был сделан во время его визита в НГУ

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С участницей «Битвы экстрасенсов» Еленой Голуновой мерчандайзер магазина сфотографировалась прямо на рабочем месте<br>

С участницей «Битвы экстрасенсов» Еленой Голуновой мерчандайзер магазина сфотографировалась прямо на рабочем месте

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И, конечно, нельзя было обойтись без новосибирского рэпера Элджея

И, конечно, нельзя было обойтись без новосибирского рэпера Элджея

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Анна рассказала, что часто фотографируется со знаменитостями «при случайных обстоятельствах». Во время одной из таких встреч получилось поймать в кадр Егора Крида

Анна рассказала, что часто фотографируется со знаменитостями «при случайных обстоятельствах». Во время одной из таких встреч получилось поймать в кадр Егора Крида

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В ноябре мы публиковали подборку первых и последних фотографий новосибирцев в Instagram. Посмотрите, как сильно поменялись люди за несколько лет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

А летом мы показывали, как новосибирцы выглядели в детстве и сейчас — пухлощекие малыши превратились в красавцев и красавиц (13 милых фото).

Свои снимки нам присылали и повзрослевшие братья с сестрами. Они также рассказали, как изменились их отношения за долгие годы.

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