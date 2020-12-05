20 редких фото знаменитостей — фанаты подловили их в баре, у бассейна и даже в реабилитационном центре

Новосибирцы показали свои фотографии со звездами
Знаменитости часто заглядывают в Новосибирск с концертами и выступлениями, но за время пандемии мы успели от них отвыкнуть. Поэтому предлагаем вспомнить, как
В ноябре мы публиковали подборку первых и последних фотографий новосибирцев в Instagram. Посмотрите, как сильно поменялись люди за несколько лет.
А летом мы показывали, как новосибирцы выглядели в детстве и сейчас — пухлощекие малыши превратились в красавцев и красавиц (13 милых фото).
Свои снимки нам присылали и повзрослевшие братья с сестрами. Они также рассказали, как изменились их отношения за долгие годы.