20 редких фото знаменитостей — фанаты подловили их в баре, у бассейна и даже в реабилитационном центре

А летом мы показывали, как новосибирцы выглядели в детстве и сейчас — пухлощекие малыши превратились в красавцев и красавиц (13 милых фото).

Свои снимки нам присылали и повзрослевшие братья с сестрами. Они также рассказали, как изменились их отношения за долгие годы.