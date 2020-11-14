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Как люди кардинально меняют имидж и жизнь: сравниваем их первое и последнее фото в Instagram (20 кадров)

Кто-то родил тройню, кто-то стал гендиректором, а кто-то скинул 15 кг. И все — похорошели

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Первый снимок сделан в 2013 году в Греции, второй — 7 лет спустя. За это время Елена встретила будущего мужа, родила второго сына, нашла любимое дело и вновь отправилась в декрет<br>

Первый снимок сделан в 2013 году в Греции, второй — 7 лет спустя. За это время Елена встретила будущего мужа, родила второго сына, нашла любимое дело и вновь отправилась в декрет

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Сибирячки показали свои первые и последние фото в Instagram

Социальные сети за нами следят, и иногда это удобно. Можно пролистать их в самое начало, погрузиться в приятные воспоминания или понять, как здорово изменились мы или наша жизнь. Редакция НГС попросила читателей прислать первые и последние фото из своих Instagram-аккаунтов, чтобы посмотреть, как меняются люди (и качество снимков). И они нас здорово порадовали — кто-то за 5 лет родил двоих детей и открыл свою медицинскую клинику, кто-то родил сразу троих, а кто-то скинул 15 кг. Одна читательница НГС даже сумела стать дважды чемпионкой по пол-дэнсу. Смотрите нашу подборку и удивляйтесь.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Татьяна, которая занимается пол-дэнсом с 48 лет, достигла успехов в своем увлечении и дважды стала чемпионкой России в категории 50+. Разница между фото — 6 лет<br>

Татьяна, которая занимается пол-дэнсом с 48 лет, достигла успехов в своем увлечении и дважды стала чемпионкой России в категории 50+. Разница между фото — 6 лет

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Разница между этими снимками — 3 года<br>

Разница между этими снимками — 3 года

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Анастасия Шефер завела аккаунт в инстаграме 3 года назад. Она рассказала НГС, что изменилось в ее жизни за это время:

— Я начала менять себя, начала расти духовно, начала любить себя больше. Поняла, что семья в жизни человека — это самое главное. Из-за долгой болезни переосмыслила ценности и взгляд на жизнь, — поделилась героиня.

За 6 лет, что прошли между этими фото, Екатерина дважды стала тетей и однажды — крестной мамой<br>

За 6 лет, что прошли между этими фото, Екатерина дважды стала тетей и однажды — крестной мамой

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Эти снимки выложили в инстаграме с разницей в 7 лет. За это время девушка на фото — Лилия — сменила работу, переехала в свой дом и родила сына<br>

Эти снимки выложили в инстаграме с разницей в 7 лет. За это время девушка на фото — Лилия — сменила работу, переехала в свой дом и родила сына

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Разница между фото — почти 6 лет. Екатерина рассказала, что за эти годы избавилась от лишних людей в окружении и негативных мыслей. Подросла и ее дочь — девочке уже 10,5 лет

Разница между фото — почти 6 лет. Екатерина рассказала, что за эти годы избавилась от лишних людей в окружении и негативных мыслей. Подросла и ее дочь — девочке уже 10,5 лет

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За время между снимками Ксения смогла построить карьеру от рядового менеджера до генерального директора представительства.<br>— Научилась лучше понимать людей, воспитывая себя и ребенка

За время между снимками Ксения смогла построить карьеру от рядового менеджера до генерального директора представительства.
— Научилась лучше понимать людей, воспитывая себя и ребенка

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Алена, девушка на фото слева, за 6 лет поменяла стиль (на втором снимке она в образе для Хеллоуина)<br>

Алена, девушка на фото слева, за 6 лет поменяла стиль (на втором снимке она в образе для Хеллоуина)

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За пять лет Лилия родила двоих детей и открыла свою медицинскую клинику<br>

За пять лет Лилия родила двоих детей и открыла свою медицинскую клинику

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Разница между фото — 7 лет. У этой героини изменился имидж

Разница между фото — 7 лет. У этой героини изменился имидж

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А между этими фото прошло всего три года и один месяц.<br>— Изменения — резкий прирост населения в нашей семье. План выполнен: год — за три, — поделилась Алина Казанцева

А между этими фото прошло всего три года и один месяц.
— Изменения — резкий прирост населения в нашей семье. План выполнен: год — за три, — поделилась Алина Казанцева

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Разница между этими снимками — шесть лет<br>

Разница между этими снимками — шесть лет

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— На первом фото мне 29 лет. Я — преуспевающий юрист, тусовщица, веду очень динамичный образ жизни, собираюсь замуж. Сейчас мне 35 лет, я замужем и стала мамой двух ребятишек — 1 год и 5 лет. Постепенно возвращаюсь в профессию после затяжного отпуска по уходу за детьми, много путешествую. Материнство прибавило уверенности в себе и жизнелюбия, — рассказала Ирина.

Первое фото — из далекого 2012-го. Сам Андрей говорит, что внешне почти не изменился

Первое фото — из далекого 2012-го. Сам Андрей говорит, что внешне почти не изменился

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Первый снимок сделали в 2014 году. Тогда к фотографиям часто добавляли яркое оформление

Первый снимок сделали в 2014 году. Тогда к фотографиям часто добавляли яркое оформление

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— Первое фото само по себе низкого качества, тогда камеры мобильных были так себе. За это время Instagram превратился из площадки для общения с друзьями в площадку для работы. Я — фотограф, и основная часть моих героев находят меня через эту соцсеть. В личной жизни мы стали богаче на одного чудесного мальчика, теперь у нас два сыночка и лапочка-дочка. Также в нашей жизни появился котенок, — рассказал героиня Наталья.

Жизнь Ксении тоже круто поменялась за 6 лет

Жизнь Ксении тоже круто поменялась за 6 лет

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— 2014 год — выпуск из университета, собственно зеленое платье — это выпускной. Было много путешествий, открытий, новые увлечения в спортивной среде, возвращение к старым хобби, переезд в другой город, возвращение в Новосибирск, — вспоминает Ксения.

Сейчас девушка исполняет свое давнее желание — она начала заниматься классической хореографией, а также учится играть на фортепиано.

А девушка на этих двух снимках (ее зовут Татьяна) поменяла работу и машину, а сейчас начала строить свою семью

А девушка на этих двух снимках (ее зовут Татьяна) поменяла работу и машину, а сейчас начала строить свою семью

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— Первое фото в инстаграме — с животиком. Кажется, внешне не сильно изменилась, а детей аж двое за это время появилось, — рассказывает Мария<br>

— Первое фото в инстаграме — с животиком. Кажется, внешне не сильно изменилась, а детей аж двое за это время появилось, — рассказывает Мария

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В жизни Анастасии за три года произошли серьезные перемены:<br>— Перекрасила волосы, скинула пуховик и 15 кг

В жизни Анастасии за три года произошли серьезные перемены:
— Перекрасила волосы, скинула пуховик и 15 кг

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Мария поменяла работу и второй раз вышла замуж

Мария поменяла работу и второй раз вышла замуж

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— На первом фото я только вышла из декрета на работу, уже сменила ее. Было два переезда, младший ребенок пошел в первый класс. 2015 году я развелась, а в 2020 вышла замуж за лучшего мужчину на свете! — поделилась героиня.

Между этими снимками прошло три года. На первом Гюнель — еще школьница, а на втором — уже студентка вуза

Между этими снимками прошло три года. На первом Гюнель — еще школьница, а на втором — уже студентка вуза

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НГС выпускал подборку, в которой мы сравнили фотографии людей в детстве и во взрослом возрасте. Посмотрите, что из этого получилось. Также мы показывали, как выглядят повзрослевшие братья и сестры — некоторые из них даже рассказали, как изменились их отношения за долгие годы.

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