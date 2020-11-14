Как люди кардинально меняют имидж и жизнь: сравниваем их первое и последнее фото в Instagram (20 кадров)

Сибирячки показали свои первые и последние фото в Instagram
Социальные сети за нами следят, и иногда это удобно. Можно пролистать их в самое начало, погрузиться в приятные воспоминания или понять, как здорово изменились мы или наша жизнь. Редакция НГС попросила читателей прислать первые и последние фото из своих Instagram-аккаунтов, чтобы посмотреть, как меняются люди (и качество снимков). И они нас здорово порадовали — кто-то за 5 лет родил двоих детей и открыл свою медицинскую клинику, кто-то родил сразу троих, а кто-то скинул 15 кг. Одна читательница НГС даже сумела стать дважды чемпионкой по пол-дэнсу. Смотрите нашу подборку и удивляйтесь.
Анастасия Шефер завела аккаунт в инстаграме 3 года назад. Она рассказала НГС, что изменилось в ее жизни за это время:
— Я начала менять себя, начала расти духовно, начала любить себя больше. Поняла, что семья в жизни человека — это самое главное. Из-за долгой болезни переосмыслила ценности и взгляд на жизнь, — поделилась героиня.
— На первом фото мне 29 лет. Я — преуспевающий юрист, тусовщица, веду очень динамичный образ жизни, собираюсь замуж. Сейчас мне 35 лет, я замужем и стала мамой двух ребятишек — 1 год и 5 лет. Постепенно возвращаюсь в профессию после затяжного отпуска по уходу за детьми, много путешествую. Материнство прибавило уверенности в себе и жизнелюбия, — рассказала Ирина.
— Первое фото само по себе низкого качества, тогда камеры мобильных были так себе. За это время Instagram превратился из площадки для общения с друзьями в площадку для работы. Я — фотограф, и основная часть моих героев находят меня через эту соцсеть. В личной жизни мы стали богаче на одного чудесного мальчика, теперь у нас два сыночка и лапочка-дочка. Также в нашей жизни появился котенок, — рассказал героиня Наталья.
— 2014 год — выпуск из университета, собственно зеленое платье — это выпускной. Было много путешествий, открытий, новые увлечения в спортивной среде, возвращение к старым хобби, переезд в другой город, возвращение в Новосибирск, — вспоминает Ксения.
Сейчас девушка исполняет свое давнее желание — она начала заниматься классической хореографией, а также учится играть на фортепиано.
— На первом фото я только вышла из декрета на работу, уже сменила ее. Было два переезда, младший ребенок пошел в первый класс. 2015 году я развелась, а в 2020 вышла замуж за лучшего мужчину на свете! — поделилась героиня.
НГС выпускал подборку, в которой мы сравнили фотографии людей в детстве и во взрослом возрасте. Посмотрите, что из этого получилось. Также мы показывали, как выглядят повзрослевшие братья и сестры — некоторые из них даже рассказали, как изменились их отношения за долгие годы.