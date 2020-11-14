Как люди кардинально меняют имидж и жизнь: сравниваем их первое и последнее фото в Instagram (20 кадров)

Анастасия Шефер завела аккаунт в инстаграме 3 года назад. Она рассказала НГС, что изменилось в ее жизни за это время:

— Я начала менять себя, начала расти духовно, начала любить себя больше. Поняла, что семья в жизни человека — это самое главное. Из-за долгой болезни переосмыслила ценности и взгляд на жизнь, — поделилась героиня.