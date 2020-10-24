Тихий мальчик и бунтарка из 90-х: братья и сестры показали, как изменились с возрастом (13 крутых фото)

Новосибирцы показали старые фото со своими братьями и сестрами
Братья и сестры в детстве часто ругаются и ссорятся, но с возрастом становятся настоящими друзьями. А некоторые сразу начинают поддерживать и заботиться друг о друге. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать свои фотографии с братьями и сестрами — детский снимок и современное фото. Так мы смогли сравнить, как они изменились за эти годы.
Ульяна и Денис
— Отношения у нас с самого детства очень хорошие. Всегда ощущаю поддержку брата, в любой ситуации он поможет. В детстве всегда мог меня защитить, а в школе помогал мне рисовать. Мы можем вместе делать ремонт у него в доме или перевозить мои вещи. При этом всегда сохраняем дружелюбную атмосферу, — рассказывает Ульяна.
Татьяна и Евгения
— Мы созваниваемся каждый день, встречаемся минимум раз в неделю. Последнее фото сделано
Ирина и Алина
— Мы живем в одном городе, наши мужья — братья, у нас одна фамилия, — рассказала старшая Ирина. — У сестры есть две девочки, у меня — два мальчика. А с недавнего времени она еще и работает рядом со мной. Вот так по жизни вместе и идем.
Алексей и Марина
— У нас всегда были хорошие отношения, в детстве, конечно, и ссорились, и дрались, но это было редко. Я очень люблю своего брата, всегда помогу и поддержу, — рассказала Марина.
Ирина и Лена, близнецы
— Я живу в Новосибирске, Лена — в Тюмени. Но мы почти каждый день созваниваемся. Всегда помогаем друг другу и словом, и делом, — рассказала Ирина.
Елена и Константин
— В детстве мы не были особо дружны, да и разница в возрасте
Мария и Вера
— Меня зовут Мария, живу в Новосибирске. Сестра Вера живет во Владивостоке. Раньше, конечно, как у всех детей, были ссоры, но сестра в любой ситуации всегда защищала меня, хотя и младше, — поделилась читательница.
Сестры почти одновременно вышли замуж за военных. Они регулярно созваниваются и видятся несколько раз в год.
Елена и Ирина, близнецы
— Отношения с возрастом стали только крепче, мы постоянно на связи, лучшие советы и самое ценное мнение — только от сестры, — говорит Елена.
Наталья и Анна
— На старой фотографии нам по 13 и 8 лет, я старшая. За годы отношения стали теплее и осознаннее. Мы с сестрой лучшие и самые близкие подруги, — рассказала Наталья.
Александра и Елизавета
— Мы, наверное, никогда не ссорились, даже когда были маленькими. Всегда самые близкие друг у друга, с детства и до сих пор. И с каждым годом для нас ценность наших отношений всё выше и выше, — поделилась младшая Александра.
Надежда и Тимофей
— Когда мы были маленькими — дружили, он меня защищал. Потом был период, когда мы стали вредничать, ругаться и драться. Но сейчас всё, как в детстве: дружим, общаемся, вместе отмечаем праздники, ездим на дачу. Он всегда помогает и пытается защитить меня, если думает, что меня кто-то обидел, хотя меня не так легко обидеть. В общем, взрослые уже дядя и тетя, а всё, как раньше. Здорово, когда есть брат или сестра, — рассказала Надежда.
Любовь, Анастасия и Мария
— В детстве нас мир не брал, особенно с младшей, — вспоминает Любовь, старшая сестра. — А сейчас все повзрослели и, наконец-то, стали одной большой и дружной семьей! Одним словом, с годами мы поняли, что, кроме друг друга, для нас нет никого роднее.
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