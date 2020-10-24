24 октября суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 76.47
eur 90.41
Тема дняНочные очереди из скорых у ковидного госпиталя

Все новости

Все новости

Тихий мальчик и бунтарка из 90-х: братья и сестры показали, как изменились с возрастом (13 крутых фото)

Многие теперь живут далеко друг от друга, но это не мешает им чувствовать поддержку своих родных

4 445
56Обсудить

Поделиться

Сестру зовут Ольга, а брата — Александр. На первом фото Оле 8 лет, а Саше — 8 месяцев. Второй снимок сделан спустя 50 лет

Сестру зовут Ольга, а брата — Александр. На первом фото Оле 8 лет, а Саше — 8 месяцев. Второй снимок сделан спустя 50 лет

Новосибирцы показали старые фото со своими братьями и сестрами

Братья и сестры в детстве часто ругаются и ссорятся, но с возрастом становятся настоящими друзьями. А некоторые сразу начинают поддерживать и заботиться друг о друге. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать свои фотографии с братьями и сестрами — детский снимок и современное фото. Так мы смогли сравнить, как они изменились за эти годы.

Ульяна и Денис

Денису сейчас 31 год, его сестре — 27

Денису сейчас 31 год, его сестре — 27

— Отношения у нас с самого детства очень хорошие. Всегда ощущаю поддержку брата, в любой ситуации он поможет. В детстве всегда мог меня защитить, а в школе помогал мне рисовать. Мы можем вместе делать ремонт у него в доме или перевозить мои вещи. При этом всегда сохраняем дружелюбную атмосферу, — рассказывает Ульяна.

Татьяна и Евгения

На первом фото Жене всего годик, а старшей Татьяне — примерно 6 лет<br>

На первом фото Жене всего годик, а старшей Татьяне — примерно 6 лет

— Мы созваниваемся каждый день, встречаемся минимум раз в неделю. Последнее фото сделано 4 года назад, более свежее не нашла. В основном сейчас фотографируем наших детей, — поделилась Татьяна.

Ирина и Алина

На первом фото Ирине около 10 лет, Алине — 6

На первом фото Ирине около 10 лет, Алине — 6

— Мы живем в одном городе, наши мужья — братья, у нас одна фамилия, — рассказала старшая Ирина. — У сестры есть две девочки, у меня — два мальчика. А с недавнего времени она еще и работает рядом со мной. Вот так по жизни вместе и идем.

Алексей и Марина

Марине сейчас 38 лет, а её брату Алексею — 34

Марине сейчас 38 лет, а её брату Алексею — 34

— У нас всегда были хорошие отношения, в детстве, конечно, и ссорились, и дрались, но это было редко. Я очень люблю своего брата, всегда помогу и поддержу, — рассказала Марина.

Ирина и Лена, близнецы

В детстве сестер часто путали и называли одним именем ИраЛена. Сейчас им 37 лет, на первом фото — 6<br>

В детстве сестер часто путали и называли одним именем ИраЛена. Сейчас им 37 лет, на первом фото — 6

— Я живу в Новосибирске, Лена — в Тюмени. Но мы почти каждый день созваниваемся. Всегда помогаем друг другу и словом, и делом, — рассказала Ирина.

Елена и Константин

Первый снимок сделан в 1991 году, Косте там всего 2 года, Лене — 7 лет<br>

Первый снимок сделан в 1991 году, Косте там всего 2 года, Лене — 7 лет

— В детстве мы не были особо дружны, да и разница в возрасте 5 с половиной лет на тот момент хорошо ощущалась, — вспоминает Елена. — Он — тихий мальчик, играющий в «Лего», а я — типичный подросток 90-х. К 20 годам я уже была замужем и имела дочь, как-то не до него было. Сейчас мы тоже общаемся нечасто, хотя и живем в одном районе, но Константин для меня всё равно очень близкий и родной. Это человек, которому я могу доверить самое сокровенное, всегда чувствую его поддержку. Сейчас, конечно, мне бы хотелось общаться чаще и больше, но пока как-то не складывается.

Мария и Вера

Сестры живут в разных городах и очень скучают друг по другу<br>

Сестры живут в разных городах и очень скучают друг по другу

— Меня зовут Мария, живу в Новосибирске. Сестра Вера живет во Владивостоке. Раньше, конечно, как у всех детей, были ссоры, но сестра в любой ситуации всегда защищала меня, хотя и младше, — поделилась читательница.

Сестры почти одновременно вышли замуж за военных. Они регулярно созваниваются и видятся несколько раз в год.

Елена и Ирина, близнецы

На первом фото сестрам 2 года, на втором — 30 лет

На первом фото сестрам 2 года, на втором — 30 лет

— Отношения с возрастом стали только крепче, мы постоянно на связи, лучшие советы и самое ценное мнение — только от сестры, — говорит Елена.

Наталья и Анна

Первый снимок сделали в 1997 году

Первый снимок сделали в 1997 году

— На старой фотографии нам по 13 и 8 лет, я старшая. За годы отношения стали теплее и осознаннее. Мы с сестрой лучшие и самые близкие подруги, — рассказала Наталья.

Александра и Елизавета

На первой фотографии сестрам 4 и 5 лет, на второй уже 28 и 29<br>

На первой фотографии сестрам 4 и 5 лет, на второй уже 28 и 29

— Мы, наверное, никогда не ссорились, даже когда были маленькими. Всегда самые близкие друг у друга, с детства и до сих пор. И с каждым годом для нас ценность наших отношений всё выше и выше, — поделилась младшая Александра.

Надежда и Тимофей

Первое фото сделали в 1993 году, когда Надежде было 3 года, а Тимофею — 4

Первое фото сделали в 1993 году, когда Надежде было 3 года, а Тимофею — 4

— Когда мы были маленькими — дружили, он меня защищал. Потом был период, когда мы стали вредничать, ругаться и драться. Но сейчас всё, как в детстве: дружим, общаемся, вместе отмечаем праздники, ездим на дачу. Он всегда помогает и пытается защитить меня, если думает, что меня кто-то обидел, хотя меня не так легко обидеть. В общем, взрослые уже дядя и тетя, а всё, как раньше. Здорово, когда есть брат или сестра, — рассказала Надежда.

Любовь, Анастасия и Мария

На детском снимке Любови 9 лет, Анастасии — 6, а Марии 3 года. Второе фото сделали через 22 года<br>

На детском снимке Любови 9 лет, Анастасии — 6, а Марии 3 года. Второе фото сделали через 22 года

— В детстве нас мир не брал, особенно с младшей, — вспоминает Любовь, старшая сестра. — А сейчас все повзрослели и, наконец-то, стали одной большой и дружной семьей! Одним словом, с годами мы поняли, что, кроме друг друга, для нас нет никого роднее.

Еще 5 интересных фотоподборок

В сентябре НГС выпустил подборку с фотографиями читателей. Они показали, как выглядели в юности и как сейчас. Многие из них изменились так, что их очень трудно узнать.

Также мы рассказывали историю сибирячки Татьяны Кудрявцевой, которая смогла похудеть на 32 кг. Женщина рассказала, как ей это удалось и как на преображение отреагировали знакомые.

Интересно посмотреть и на моду 90-х годов. Взгляните на эти кожанки и джинсы с барахолки (у вас такие были?) и вспомните «лихие» годы. Также мы собрали фотографии детской одежды тех лет — несмотря ни на что, детей удавалось одевать весьма оригинально.

Впечатляет и история отделочницы, которая сломала спину на стройке. После этого она выучилась на инженера и стала воздушной гимнасткой. Почитайте, как у нее это получилось.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детипреображениеретросемьяфотографии
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (56)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!