Тихий мальчик и бунтарка из 90-х: братья и сестры показали, как изменились с возрастом (13 крутых фото)

— Меня зовут Мария, живу в Новосибирске. Сестра Вера живет во Владивостоке. Раньше, конечно, как у всех детей, были ссоры, но сестра в любой ситуации всегда защищала меня, хотя и младше, — поделилась читательница.

Сестры почти одновременно вышли замуж за военных. Они регулярно созваниваются и видятся несколько раз в год.

Елена и Ирина, близнецы

