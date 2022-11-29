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Армянские традиции, танцы и шашлык: как сибирячка сыграла свадьбу за 1,5 млн на шоу «Четыре свадьбы»

Пара устроила мероприятие на берегу Обского водохранилища

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Невесте 25 лет, жениху — 29 лет

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Мальвина и Оганес из Бердска Новосибирской области приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Их свадьба была в современном армянском стиле, на торжество молодожены потратили 1,5 миллиона рублей.

Мальвине 25 лет, она вместе с мужем открыли студию красоты в Новосибирске. Девушка работает управляющей в салоне, а ее муж, 29-летний Оганес, колористом. Пара познакомилась в социальных сетях.

— Она мне безумно понравилась, я ей написал, так у нас и завязалось общение. Она очень добрая, умная и красивая девушка, — рассказал на программе Оганес, муж Мальвины.

Мальвина и Оганес — армяне

Мальвина и Оганес — армяне

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Свадьба прошла в Бердске на берегу Обского водохранилища, основные цвета на мероприятии: голубой и белый. Торжество было в армянском стиле с местными традициями: молодожены били посуду на счастье, гости танцевали народные танцы.

На банкете на столах было много традиционной армянской еды. Горячее вынесли под музыку с армянскими танцами, гостям подали шашлык и люля. Свадебный торт принесли в конце вечера, он состоял из четырех ярусов, украшение было выполнено в виде мрамора.

Горячее на стол вынесли под армянские песни

Горячее на стол вынесли под армянские песни

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По результатам конкурса сибирячка заняла второе место. По правилам шоу, победителем становится только один. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, и выигрывает в шоу, приз для молодоженов, которые станут победителями, — свадебное путешествие.

Недавно мы писали, что блогер, певец и бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян из Новосибирска расплакался на съемках нового мистического шоу.

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МолодоженыСвадьбаТелеканал ПятницаШоуЧетыре свадьбы
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