Армянские традиции, танцы и шашлык: как сибирячка сыграла свадьбу за 1,5 млн на шоу «Четыре свадьбы»

Мальвина и Оганес из Бердска Новосибирской области приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Их свадьба была в современном армянском стиле, на торжество молодожены потратили 1,5 миллиона рублей.
Мальвине 25 лет, она вместе с мужем открыли студию красоты в Новосибирске. Девушка работает управляющей в салоне, а ее муж,
— Она мне безумно понравилась, я ей написал, так у нас и завязалось общение. Она очень добрая, умная и красивая девушка, — рассказал на программе Оганес, муж Мальвины.
Свадьба прошла в Бердске на берегу Обского водохранилища, основные цвета на мероприятии: голубой и белый. Торжество было в армянском стиле с местными традициями: молодожены били посуду на счастье, гости танцевали народные танцы.
На банкете на столах было много традиционной армянской еды. Горячее вынесли под музыку с армянскими танцами, гостям подали шашлык и люля. Свадебный торт принесли в конце вечера, он состоял из четырех ярусов, украшение было выполнено в виде мрамора.
По результатам конкурса сибирячка заняла второе место. По правилам шоу, победителем становится только один. Тот, кто наберет наибольшее количество баллов, и выигрывает в шоу, приз для молодоженов, которые станут победителями, — свадебное путешествие.
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