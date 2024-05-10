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Происшествия В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку

Людей достают из воды без сознания

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Человеку делали массаж сердца прямо на тонущем автобусе

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку в результате ДТП, сообщает «Фонтанка». По информации одного из очевидцев, автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. На место происшествия прибыли медики и полиция.

Людей достают из воды по одному без сознания. По данным издания, в воде может быть до 20 человек. Одному пострадавшему делали массаж сердца прямо на тонущем автобусе.

Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что автобус принадлежит ООО «Такси». Представитель перевозчика заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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