В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку в результате ДТП, сообщает «Фонтанка». По информации одного из очевидцев, автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. На место происшествия прибыли медики и полиция.
Людей достают из воды по одному без сознания. По данным издания, в воде может быть до 20 человек. Одному пострадавшему делали массаж сердца прямо на тонущем автобусе.
Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что автобус принадлежит ООО «Такси». Представитель перевозчика заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются.