«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет на 59 площадках — публикуем адреса

В 2023 году в Новосибирске «Тотальный диктант» пройдет на 59 площадках. Проверить свои знания по русскому языку сибиряки смогут 8 апреля. В этом году на одной из них из них диктант будет читать солистка группы «Мельница» Хелависа.
— Уже в двадцатый раз у всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции, — сообщили организаторы «Тотального диктанта».
«Тотальный диктант» в 2023 году пройдет на следующих площадках:
— Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7);
— Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) (ул. Вилюйская, 28);
— Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (ул. Красный проспект, 38);
— Новосибирская государственная консерватория имени Михаила Глинки (ул. Советская, 31);
— Пресс-центр ТАСС (ул. Добролюбова, 2А);
— МЦ «Дом молодежи» Первомайского района (ул. Эйхе, 1);
— Краснообская школа № 2;
— Культурное пространство «Юность» (пр-т. Строителей, 21);
— Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке (пр-т Лаврентьева, 6);
— Гимназия № 4 (ул. Сибирская, 35);
— Мэрия города Новосибирска (ул. Красный проспект, 34);
— Лицей № 113 (ул. Бориса Богаткова, 241/1);
— Новосибирская областная научная библиотека — лофт «Книжный шкаф» (ул. Советская, 6, к. 324, к. 354);
— ГПНТБ СО РАН (ул. Восход, 15);
— Центральная районная библиотека имени Д.С. Лихачёва (ул. Богдана Хмельницкого, 38);
— Центр образования № 165 им. В.А. Бердышева (ул. Бердышева, 15);
— Биотехнологический лицей № 21 (пос. Кольцово, Кольцово, 30а);
— Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара (ул. Станиславского, 2);
— Центральная районная библиотека имени А.С. Макаренко (ул. Петухова, 118);
— Большой новосибирский планетарий (ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1);
— МБОУ СОШ № 177(ул. Куприна, 4);
— Культурный центр «Этаж» (ул. Ленина, 71);
— Центральная городская библиотека имени Карла Маркса (ул. Фрунзе, 3);
— Библиотека имени Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48);
— Библиотека имени И.С. Бунина (ул. Урманова, 11);
— Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка (ул. Индустриальная, 4а);
— Областная детская библиотека им. А.М. Горького (ул. Некрасова, 84);
— Клуб «Орион» (ул. Саввы Кожевникова, 9/1);
— Специальная школа-интернат №39 (ул.Фасадная, 19);
— Лицей № 9 (ул. 1905 года, 41);
— Центральная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Красный пр-кт, 83);
— ГАУК НСО Исторический парк «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24);
— МАОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул, Советская, 63);
— Музей Николая Рериха (ул. Коммунистическая, 38);
— Городской центр истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова (ул. Ленина, 32);
— Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный пр-кт, 26);
— Новосибирский военный институт национальной гвардии имени И.К. Яковлева (ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2);
— Центральная районная библиотека им. М. В. Ломоносова (ул. Софийская, 2);
— Православная гимназия им. Сергия Радонежского (ул. Академическая, 3);
— Библиотека имени М.А. Лаврентьева (ул. Золотодолинская, 25);
— Библиотека имени Льва Толстого (ул. Восход, 26);
— Новоколледж (ул. 2-я Союза Молодежи, 31);
— МКУК ЦБС Первомайского района Филиал «Библиотека им.В. М. Шукшина» (ул. Твардовского, 18);
— Библиотека имени К.И. Чуковского (ул. Шмидта, 3);
— Библиотека имени В.В. Куйбышева (ул. Колхидская, 11);
— СФНЦА РАН, Дом ученых пос. Краснообск;
— ГБОУ НСО Сибирский кадетский корпус (ул. Красногорская, 54);
— МБУ «Территория молодёжи», открытое пространство «Дача» (ул. Бориса Богаткова, 201);
— Образовательный центр РОСТ (ул. Победы, 55/1);
— Точка кипения в школе № 217 (ул. Виктора Шевелёва, 3);
— ГАПОУ НСО Новосибирский областной колледж культуры и искусств, библиотека (пр-кт К.Маркса, 24/3);
— Центральная детская библиотека Бердска (ул. Свердлова, 1);
— Центральная библиотека Бердска (ул. Ленина, 13г);
— Молодежный центр «100 друзей» (г. Бердск, Радужный мкрн, 7/1);
— Сибирская Научная Сельскохозяйственная библиотека — СибНСХБ — филиал ГПНТБ СО РАН;
— Зал массовых мероприятий ЦБС (г. Бердск, ул. Свердлова,1);
— ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России (Отделение реабилитации, конференц-зал) (г. Бердск, Речкуновская зона отдыха);
— МКУ Новосибирского района ЦБС (р.п. Краснообск, 77);
— МБУ МЦ «Содружество» Семейное пространство «Как дома» (ул. Холодильная улица, 16).
В этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, а также теме экологии. Старший преподаватель Гуманитарного института НГУ уточнила, что текст для диктанта будет известен лишь в день проведения мероприятия.