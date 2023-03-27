«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет на 59 площадках — публикуем адреса

В 2023 году в Новосибирске «Тотальный диктант» пройдет на 59 площадках. Проверить свои знания по русскому языку сибиряки смогут 8 апреля. В этом году на одной из них из них диктант будет читать солистка группы «Мельница» Хелависа.

