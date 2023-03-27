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«Тотальный диктант» в Новосибирске пройдет на 59 площадках — публикуем адреса

Проверить свои знания по русскому языку сибиряки смогут 8 апреля

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Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции

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В 2023 году в Новосибирске «Тотальный диктант» пройдет на 59 площадках. Проверить свои знания по русскому языку сибиряки смогут 8 апреля. В этом году на одной из них из них диктант будет читать солистка группы «Мельница» Хелависа.

— Уже в двадцатый раз у всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. Регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции, — сообщили организаторы «Тотального диктанта».

«Тотальный диктант» в 2023 году пройдет на следующих площадках:

— Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7);

— Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) (ул. Вилюйская, 28);

— Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (ул. Красный проспект, 38);

— Новосибирская государственная консерватория имени Михаила Глинки (ул. Советская, 31);

— Пресс-центр ТАСС (ул. Добролюбова, 2А);

— МЦ «Дом молодежи» Первомайского района (ул. Эйхе, 1);

— Краснообская школа № 2;

— Культурное пространство «Юность» (пр-т. Строителей, 21);

— Отделение ГПНТБ СО РАН в Академгородке (пр-т Лаврентьева, 6);

— Гимназия № 4 (ул. Сибирская, 35);

— Мэрия города Новосибирска (ул. Красный проспект, 34);

— Лицей № 113 (ул. Бориса Богаткова, 241/1);

— Новосибирская областная научная библиотека — лофт «Книжный шкаф» (ул. Советская, 6, к. 324, к. 354);

— ГПНТБ СО РАН (ул. Восход, 15);

— Центральная районная библиотека имени Д.С. Лихачёва (ул. Богдана Хмельницкого, 38);

— Центр образования № 165 им. В.А. Бердышева (ул. Бердышева, 15);

— Биотехнологический лицей № 21 (пос. Кольцово, Кольцово, 30а);

— Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара (ул. Станиславского, 2);

— Центральная районная библиотека имени А.С. Макаренко (ул. Петухова, 118);

— Большой новосибирский планетарий (ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1);

— МБОУ СОШ № 177(ул. Куприна, 4);

— Культурный центр «Этаж» (ул. Ленина, 71);

— Центральная городская библиотека имени Карла Маркса (ул. Фрунзе, 3);

— Библиотека имени Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48);

— Библиотека имени И.С. Бунина (ул. Урманова, 11);

— Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка (ул. Индустриальная, 4а);

— Областная детская библиотека им. А.М. Горького (ул. Некрасова, 84);

— Клуб «Орион» (ул. Саввы Кожевникова, 9/1);

— Специальная школа-интернат №39 (ул.Фасадная, 19);

— Лицей № 9 (ул. 1905 года, 41);

— Центральная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Красный пр-кт, 83);

— ГАУК НСО Исторический парк «Россия — моя история» (ул. Василия Старощука, 24);

— МАОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул, Советская, 63);

— Музей Николая Рериха (ул. Коммунистическая, 38);

— Городской центр истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова (ул. Ленина, 32);

— Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный пр-кт, 26);

— Новосибирский военный институт национальной гвардии имени И.К. Яковлева (ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2);

— Центральная районная библиотека им. М. В. Ломоносова (ул. Софийская, 2);

— Православная гимназия им. Сергия Радонежского (ул. Академическая, 3);

— Библиотека имени М.А. Лаврентьева (ул. Золотодолинская, 25);

— Библиотека имени Льва Толстого (ул. Восход, 26);

— Новоколледж (ул. 2-я Союза Молодежи, 31);

— МКУК ЦБС Первомайского района Филиал «Библиотека им.В. М. Шукшина» (ул. Твардовского, 18);

— Библиотека имени К.И. Чуковского (ул. Шмидта, 3);

— Библиотека имени В.В. Куйбышева (ул. Колхидская, 11);

— СФНЦА РАН, Дом ученых пос. Краснообск;

— ГБОУ НСО Сибирский кадетский корпус (ул. Красногорская, 54);

— МБУ «Территория молодёжи», открытое пространство «Дача» (ул. Бориса Богаткова, 201);

— Образовательный центр РОСТ (ул. Победы, 55/1);

— Точка кипения в школе № 217 (ул. Виктора Шевелёва, 3);

— ГАПОУ НСО Новосибирский областной колледж культуры и искусств, библиотека (пр-кт К.Маркса, 24/3);

— Центральная детская библиотека Бердска (ул. Свердлова, 1);

— Центральная библиотека Бердска (ул. Ленина, 13г);

— Молодежный центр «100 друзей» (г. Бердск, Радужный мкрн, 7/1);

— Сибирская Научная Сельскохозяйственная библиотека — СибНСХБ — филиал ГПНТБ СО РАН;

— Зал массовых мероприятий ЦБС (г. Бердск, ул. Свердлова,1);

— ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России (Отделение реабилитации, конференц-зал) (г. Бердск, Речкуновская зона отдыха);

— МКУ Новосибирского района ЦБС (р.п. Краснообск, 77);

— МБУ МЦ «Содружество» Семейное пространство «Как дома» (ул. Холодильная улица, 16).

В этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, а также теме экологии. Старший преподаватель Гуманитарного института НГУ уточнила, что текст для диктанта будет известен лишь в день проведения мероприятия.

Тотальный диктант - 2023Русский языкНовосибирск
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