«Ей говорили: "Вам здесь не место. Вы бездарны"». Учительница Клавы Коки — о своей звездной ученице

В джаз-хор можно попасть только в раннем возрасте, поэтому Марина Макарова познакомилась с Клавой, когда той было пять лет.



— Хоровой класс — основной предмет. Мы занимаемся им четыре раза в неделю по два с лишним часа, поэтому я Клаву видела очень часто, — вспоминает Марина Юрьевна. — Она у нас занималась с пяти и до тринадцати лет, потом семья переехала в Москву. Это всегда была очень активная, креативная девчонка. Очень интересная, общительная, харизматичная и легкая на подъём. У нас никогда с ней не было проблем.

