«Ей говорили: "Вам здесь не место. Вы бездарны"». Учительница Клавы Коки — о своей звездной ученице

— Бывает, что она приезжает в Екатеринбург со своим концертом, и рано утром раздается звонок: «Здравствуйте, Марина Юрьевна, это Клава». Ее никогда не просят обязательно зайти в детскую филармонию, это ее порыв души. Она понимает, что выросла здесь… — вспоминает Марина Макарова, руководитель джаз-хора.
Почти всё детство Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) занималась в эстрадно-джазовом хоре Свердловской детской филармонии, которым до сих пор руководит Марина Юрьевна Макарова. Как признавалась сама певица, благодаря своим преподавателям она еще больше полюбила музыку.
Журналист E1.RU поговорила с Мариной Макаровой о тяжелом для будущей звезды переезде в Москву, неудачах Клавы на пути к успеху, а также о том, чем выделялась начинающая певица.
«Очень хотела заниматься музыкой: дома постоянно что-то напевала»
В джаз-хор можно попасть только в раннем возрасте, поэтому Марина Макарова познакомилась с Клавой, когда той было пять лет.
— Хоровой класс — основной предмет. Мы занимаемся им четыре раза в неделю по два с лишним часа, поэтому я Клаву видела очень часто, — вспоминает Марина Юрьевна. — Она у нас занималась с пяти и до тринадцати лет, потом семья переехала в Москву. Это всегда была очень активная, креативная девчонка. Очень интересная, общительная, харизматичная и легкая на подъём. У нас никогда с ней не было проблем.
С ранних лет Клавдию все всегда называли Клавой. Позже артистка добавила еще и «Кока» к псевдониму, который теперь знают миллионы.
— Мне очень нравится ее сценическое имя. Оно очень ей подходит, со всех точек зрения она Кока. Ее всегда все звали Клава, и я не замечала, чтобы где-то в компании или коллективе ее называли по-другому. Она у нас была такая одна, — объясняет педагог.
Сама Клавдия говорила, что еще в три года хотела стать артисткой. Первую свою песню написала в восемь лет и посвятила ее бабушке (правда, поклонникам так и не удалось услышать это произведение).
— Клава сама очень хотела заниматься музыкой: дома постоянно что-то напевала. Они жили недалеко от детской филармонии, и, я так понимаю, видя, как развивается ребенок, мама взяла за руку и привела ее. Клава была очень подвижная, не сидела на месте, ей всё время чего-то хотелось, — рассказала руководитель джаз-хора.
По словам Марины Макаровой, Клава так любила быть душой компании, что в одной из зарубежных поездок с хором даже устроила показ мод.
— Когда мы приехали в Польшу, то остановились в небольшом городке. Детям дали два часа свободного времени на то, чтобы погулять, куда-то сходить. Клава со своей подружкой пошли на какой-то шопинг в торговый центр. Они там набрали одинаковой одежды и пришли обратно в отель. После ужина пригласили нас всех на дефиле. Это было очень приятно и интересно, — с улыбкой вспоминает Марина Юрьевна.
На концертах поклонники часто слышат от артистки, что она рада бывать в родном Екатеринбурге, в котором провела всё свое детство. Позже, в 13 лет, она вместе с семьей переехала в Москву.
— Клава узнала о том, что они переезжают, перед началом учебного года — после поездки. Она очень сильно переживала и не хотела уезжать.
Я всегда старалась ее поддержать: «В Москве ты найдешь себе место, где будешь продолжать обучение, и возможности в столице большие». После переезда первое время она приезжала достаточно часто, а потом привыкла, обзавелась новыми друзьями. Я рада, что всё хорошо сложилось, — поделилась преподавательница.
«Девушка, вы не туда зашли, вам не нужно этим заниматься»
В 2012 году Клава приняла участие в международном фестивале-конкурсе «Я артист» и вышла в финал, а три года спустя пришла на шоу «Главная сцена», жюри которого раскритиковало певицу. Ей посоветовали не петь и заявили, что большой сцены ей не видать.
— Ее не пускали ни туда, ни сюда: убирали с кастингов, не брали на просмотры. Ей говорили: «Девушка, извините, вам здесь не место. Вы бездарны», но она не опускала руки, — рассказала руководитель джаз-хора. — Были кастинги, когда ей говорили: «Девушка, вы не туда зашли, вам не нужно этим заниматься». Не каждый человек может в своей жизни вытерпеть фразу: «Вы нам не подходите, потому что вы бездарны». Я бы, наверное, решила, что мне надо менять профессию. А Клава — нет. Она осознала, проснулась и пошла дальше. Вот это качество ее вывело наверх.
Это то, чем не обладает большинство людей, так как очень много талантливых людей с прекрасными вокальными данными, из которых никогда ничего не получается, потому что у них нет этой пробивной силы. Это очень важно, чтобы быть на гребне волны, — считает педагог.
Клава не сдалась и продолжала пробоваться дальше. Уже в 2015 году она победила в шоу «Молодая кровь» и получила контракт с лейблом Black Star Inc., с которым сотрудничает до сих пор.
— Она очень хорошо выросла. У нее небольшие вокальные данные по фактуре. Это не оперный голос, не богатый обертонами. Но она настолько удачно нашла свое направление и настолько убедительно это делает, что такие вокальные данные ей, собственно, и помогают двигаться. У нее есть свой стиль, знание того, что она делает, и это узнаваемо, что самое главное для артиста. И раз это так, значит, всё идет правильно, — добавила руководитель джаз-хора.
«Я никогда не теряла ее из виду. Не было такого, чтобы она куда-то пропала»
Сегодня для многих Клава Кока — одна из самых популярных артисток в России, но для Марины Макаровой она остается таким же добрым и жизнерадостным ребенком.
— Это всегда была креативная, энергичная девчонка. Очень интересная. Очень общительная. Невероятно харизматичная, легкая на подъём, легкая в общении. Для меня она вообще не изменилась, — поделилась Марина Юрьевна. — Более того, она никак не выдает своего статуса. Бывают люди, которые добиваются больших высот и на всё смотрят свысока, но это не ее вариант. Она приезжает, всё рассказывает, у нее можно спросить всё что угодно. Она всегда говорит, что очень много работает, двадцать четыре часа в сутки. У нее весь день расписан.
Несмотря на то что Клава уехала в Москву, она всегда встречала хор, который приезжал в столицу на гастроли. Сегодня она продолжает поддерживать связь со своим преподавателем.
— Я никогда не теряла ее из виду. Не было такого, чтобы она куда-то пропала, — объясняет Марина Юрьевна. — Когда она уже начала работать и выиграла конкурс на лейбле, понятно, что я не следила досконально, потому что надо понимать, что репертуар Клавы ориентирован на другую аудиторию — подростковую. Я не слушаю такую музыку, но я очень уважаю то, что она делает, и поддерживаю ее в этом.
Марина Юрьевна с уважением относится к творчеству Клавы и, конечно, знает несколько ее песен. Артистка не раз собирала участниц детской филармонии и пела вместе с ними.
— Для меня эти песни — это музыка молодежного плана. Я их не смогу спеть наизусть, но точно знаю ее песню «Я покинула чат». Думаю, их точно знают дети, на которых рассчитано ее творчество. Когда в прошлом году Клава приехала сюда и об этом узнали ученики, пришли даже мальчики, которые знакомы с ее творчеством, — поделилась руководитель джаз-хора.
В 2019 году Клава резко сменила имидж, выпустила трек «Влюблена в МДК», после которого на нее и свалилась всероссийская слава. Мы публиковали интервью с Клавой.
А недавно певица выпустила клип в стиле «Давай поженимся».