«Вы даже не представляете, чем я занимаюсь в Новосибирске». Ольга Бузова показала, что делает в городе

Певица Ольга Бузова решила задержаться в Новосибирске. В своих социальных сетях она выложила несколько видео и показала, что делает в городе. НГС изучил профиль телеведущей.
Ночь после концерта певица провела в отеле бывшей сети Marriott, который сейчас называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Для нее даже специально нарисовали красной помадой на зеркале корону, написали инициалы и отметили, что это место для фото.
Спустя время певица выложила фотографию из ректорского корпуса НГУ с отметкой учреждения.
— Мои хорошие, вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске, — сообщила поклонникам Бузова.
Далее телеведущая выставила видео с геопозицией «Академгородок» и накрытым столом. На тарелках лежат несколько видов колбасы, любимый продукт Бузовой, как она ранее рассказывала сама.
Вчера в ДК железнодорожников прошел концерт Ольги Бузовой. Его начало было запланировано на 19:00, но певица вышла на сцену лишь спустя 25 минут после начала. Первой песней, которую исполнила звезда «Дома-2», стала «Вот она я». На мероприятии побывали журналисты НГС.