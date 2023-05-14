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«Вы даже не представляете, чем я занимаюсь в Новосибирске». Ольга Бузова показала, что делает в городе

Певица сфотографировалась на фоне НГУ

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Ольга Бузова сфотографировалась около здания НГУ

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Певица Ольга Бузова решила задержаться в Новосибирске. В своих социальных сетях она выложила несколько видео и показала, что делает в городе. НГС изучил профиль телеведущей.

Ночь после концерта певица провела в отеле бывшей сети Marriott, который сейчас называется Grand Autograph Hotel Novosibirsk. Для нее даже специально нарисовали красной помадой на зеркале корону, написали инициалы и отметили, что это место для фото.

Спустя время певица выложила фотографию из ректорского корпуса НГУ с отметкой учреждения.

— Мои хорошие, вы даже не представляете, чем я сегодня занимаюсь в Новосибирске, — сообщила поклонникам Бузова.

Бузова посетила Академгородок

Бузова посетила Академгородок

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Далее телеведущая выставила видео с геопозицией «Академгородок» и накрытым столом. На тарелках лежат несколько видов колбасы, любимый продукт Бузовой, как она ранее рассказывала сама.

Вчера в ДК железнодорожников прошел концерт Ольги Бузовой. Его начало было запланировано на 19:00, но певица вышла на сцену лишь спустя 25 минут после начала. Первой песней, которую исполнила звезда «Дома-2», стала «Вот она я». На мероприятии побывали журналисты НГС.

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Ольга БузоваНГУАкадемгородокСоциальные сети
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