Замуж за миллионера: корреспондент НГС узнала, где в Новосибирске познакомиться с обеспеченным мужчиной

«Вот вырастешь, выйдешь замуж за богатого — и будет тебе счастье», — говорят мамы маленьким девочкам. Потом эти девочки вырастают, и поиск обеспеченного спутника жизни становится для них целью номер один. Меркантильность ли лежит в основе, незрелая жизненная позиция, а может, элементарная лень что-то делать самой, но вот только желанный миллионер всё не появляется на горизонте. Где же его найти? Мы задали этот вопрос девушкам с разным статусом, семейным положением и достатком, а заодно попросили психолога объяснить, на основе чего возникает потребность в богатом партнере.
Где ты, мой миллионер?
Будем реалистами: встретить миллионера, отправившись за утренним кофе с пучком на голове, у вас вряд ли выйдет. Серьезно, мы же не кино смотрим. Без надобности по улицам они не ходят, даже не ездят, а мелкие поручения за них выполняют личные помощники.
— Миллионеры в будни работают или чилят на Бали. Если богач по улицам шатается в рабочее время, то наверняка сын депутата и миллионы не его, зачем он нужен такой? — говорит Алина. — Можно караулить у президентского люкса или в лобби-баре отеля «Марриотт».
Известно, что в Новосибирской области проживает 27 миллиардеров (берем выше, миллиона мало). Налоговая служба раскрыла доходы главных богачей НСО — один из них задекларировал 9,79 миллиарда рублей.
— Недавно мы с подругами обсуждали эту тему — где в Новосибирске знакомиться с успешными интеллигентными мужчинами. Пришли к выводу, что, наверное, с такими мужчинами можно познакомиться на бизнес-форумах, бизнес-тренингах или, например, в аэропорту в зале ожидания бизнес-класса, — предположила Айтен.
Такое же мнение выразила и Александра:
— В бизнес-зале аэропорта, желательно московского. Вылетаем, девочки.
В процессе опроса получился небольшой список заведений Новосибирска, где, по мнению сибирячек, можно встретить достойного мужчину: рестораны «Сыроварня» и Puppen House, караоке-бар «Лепс», бар Fellini и неожиданный вариант — диско-бар «Крыша», выяснилось, что парни там обитают приятные (а богатые или нет, неизвестно).
— На «Авито» можно познакомиться с теми, кто продает дорогую технику типа Bork, — шутит Евгения.
Отбросим юмор в сторону, на обозначенной доске объявлений можно встретить удивительное: к примеру, в феврале пользователь с именем Олег продавал эксклюзивный айфон за 50 000 000 рублей. Заголовок гласил: Deamond snowflake (слово «бриллиант», diamond, в объявлении написано с ошибкой. — Прим. ред.). Задача ясна, мониторим «Авито».
— Каждый второй таксист — миллионер, а машину водит для души, — улыбается Юлия.
К слову, иногда эти добрые и милые люди рассказывают о себе правду: Максим Шарухин — тот самый таксист из мема, у которого есть свой бизнес. Новосибирец уверяет, что сам заработал на огромную недвижимость — двухуровневую квартиру (НГС в ней побывал).
Еще несколько интересных вариантов — МФЦ и налоговая служба, бизнес-центр с крупными компаниями: наверняка там найдутся достойные кандидаты.
— Теннисный корт, там столько красивых и обеспеченных мужчин. Гольф, большой теннис и конный спорт — самые дорогие виды спорта. Мотоциклы, квадроциклы, яхты — дорогие мужcкие увлечения — берем на заметку, — делится мнением Оксана.
Деньги — это безопасность
Психолог Светлана Наркевич объясняет желание женщин связать жизнь непременно с очень обеспеченным мужчиной потребностью в безопасности, потому что деньги как раз про это.
— Если углубиться в историю, то можно проследить закономерность: безопасность у женщины всегда стоит на первом месте, чтобы рожать потомство и обеспечивать безопасность и ему тоже. Вопрос приоритетов. Мир так устроен: деньги — это безопасность. Раньше все жили в равных условиях, образование, медицина были бесплатными и одинаковыми для всех, а сегодня появился выбор, и он лучше для тех, у кого есть деньги, — объясняет психолог.
Второй момент — нежелание женщины самостоятельно брать ответственность за свою безопасность и желание перенести ее на мужчину, чтобы он взял ответственность за нее и ее детей.
— Это такое перекладывание, как на папу. Папа меня всю жизнь содержал, а теперь пусть содержит муж. Непонятно, женщина выбирает себе мужа или отца? — комментирует Светлана Наркевич.
Третий момент — незрелая жизненная позиция и инфантильность: маленький ребенок, который не верит в свои силы и хочет, чтобы его кто-то обеспечивал, заботился, но сам при этом делать ничего не хочет. Детская позиция: придет взрослый дядя и сделает мою жизнь лучше.
— В своей практике я довольно часто встречаю женщин, у которых есть запрос на отношения не для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, а для того, чтобы кто-то исправил ее, например перекрыл долги. «Я живу плохо, а он сделает хорошо». Причем позиция не зависит от возраста, такое встречается и в 20 лет, и в 50 лет. Другая история: «Я живу одна — и мне хорошо, я могу сама зарабатывать и обеспечивать себя, а с мужчиной, равным мне по статусу, моя жизнь станет краше, вместе мы заработаем больше», — объясняет психолог.
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