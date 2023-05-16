Замуж за миллионера: корреспондент НГС узнала, где в Новосибирске познакомиться с обеспеченным мужчиной

Где ты, мой миллионер?

Будем реалистами: встретить миллионера, отправившись за утренним кофе с пучком на голове, у вас вряд ли выйдет. Серьезно, мы же не кино смотрим. Без надобности по улицам они не ходят, даже не ездят, а мелкие поручения за них выполняют личные помощники.

— Миллионеры в будни работают или чилят на Бали. Если богач по улицам шатается в рабочее время, то наверняка сын депутата и миллионы не его, зачем он нужен такой? — говорит Алина. — Можно караулить у президентского люкса или в лобби-баре отеля «Марриотт».