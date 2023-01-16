«Надо работать, а не скулить». Таксист сумел купить двухуровневую квартиру долларового миллионера — мы в ней побывали

Максим Шарухин из тех самых таксистов, у которых есть / был свой бизнес, а извоз — это для души. Только в его случае — всё по-настоящему. Возит людей Максим, как сам уверяет, на стареньком «Крузаке» по тарифу «эконом». В недалеком прошлом он занимался установкой окон и работами со стеклянными фасадами зданий, но общая ситуация внесла коррективы. Часть своей многочисленной недвижимости — среди которой две двухуровневые квартиры — мужчина сдает или хочет сдать в аренду и уехать на СВО. Корреспондент НГС Илья Калинин напросился в гости в одну из двухуровневых квартир таксиста, чтобы увидеть, как выглядит жилье, где раньше жили миллионеры, и понять, как можно лишь трудом заработать на сотни квадратных метров. Приготовьтесь, многих может «бомбить».
Таксист и двухуровневые квартиры
История 37-летнего Максима Шарухина, владельца старенького Land Cruiser, напоминает мем про таксиста: «таксую для души, а на самом деле я — бизнесмен». Только вот в его случае мем в чем-то похож на правду. Максим таксует, а при этом в доме по Красноярской, 40 у него три квартиры: две двухуровневые по 170 и 270 квадратных метров и одна обычная — на 107 квадратов, где живут родители таксиста.
— В свободное от работы время почему бы не пообщаться с людьми, не посмотреть, что происходит в городе, не познакомиться с кем-нибудь новым и интересным? Что касается такси, так пассажирам я чаще говорю, что я просто таксист, и это единственный способ моего заработка. Если вам повезет, можете вызвать, когда-нибудь и я приеду. Я в «Яндексе», где и все. На «Крузере» езжу 2004 года, на Prado, я в «экономе». Я с бедолагами езжу — с теми, кто не может платить нормальную стоимость за перемещение, — улыбается Максим Шарухин.
Самую большую квартиру — на 270 квадратов — он приобрел за 24 миллиона рублей в 2022 году. Говорит, пришлось для этого влезть в ипотеку в «Сбербанке». С кредитом пока еще не рассчитался. О покупке последней из своих трех квартир рассказывает спокойно и как-то даже обыденно. У ее предыдущего хозяина, говорит, не клеились отношения с председателем ТСЖ, и однажды Шарухину предложили квартиру купить.
— Месторасположение дома хорошее. Он окружен неплохой инфраструктурой: детские сады, школы, лицей, два бассейна, тренажерный зал… Транспортная развязка здесь достаточно хорошая. И потом, на тот момент у меня уже были две квартиры в этом доме. И, просто встретив собственника этой квартиры, подошел к нему и сказал: «Ты просил меня купить твою квартиру?» — «Да, — говорит он, — обращался с таким вопросом». Я говорю: «Ну вроде я созрел. Почему бы не прикупить квартиру, которая на сто квадратов больше моей?» — рассказывает корреспонденту НГС Максим Шарухин.
Ранее, в 2021 году, была куплена квартира площадью 170 квадратных метров. Тогда, говорит, тоже денег не хватило, но всего 4,5 миллиона. Взял кредит. Погасил достаточно быстро. А самое первое жилье в этом доме взял еще раньше: в 2019 году за 5,6 миллиона рублей. Это была обычная квартира площадью 107 квадратных метров на первом этаже.
Бывшие хозяева — миллионеры
В большой двухуровневой квартире — отделка штукатуркой, деревом (дуб), есть настоящий камин, джакузи. Из помещений: гостиная-кухня, две детские комнаты, гардероб, спальня, бильярдная, три санузла и четыре балкона. Некоторое время квартира выполняла роль своеобразного офиса.
— С ребятами здесь собирались, общались. Думали, как дальше жить. Как дальше развивать то направление бизнеса, которым занимаемся. Встречались, решали кое-какие вопросы и разъезжались по рабочим местам, — обтекаемо рассказывает о деловых встречах с партнерами таксист-бизнесмен.
Двухуровневая квартира в 170 квадратов — для жилья, и она попроще: гипсокартон, имитация камина и сауна. Там живет, уточнил Максим, его семья: жена и дети.
— Изначально квартирой (в 270 кв. м. — Прим. ред.) владел человек с фамилией Обмолов. Это человек, у которого в кругу общения — [девелопер] Александр Всеволодович Бойко и его дочка Марьяна, кто владеет компанией «Трансервис» и такими бизнес-центрами, как «Гринвич», «На Ленина» и «Мост». <…> После, насколько мне известно, эту квартиру приобрел человек с фамилией Варданян, судя по квитанциям, которые летят за тепло и газ до сих пор на этот адрес. Это один из родственников, у кого ресторан «Гавар». После него квартирой владел Чистин Денис. Он проживал здесь с супругой и детьми. <…> Я так особо и не понял, чем он занимался. Всё, что он рассказывал, заканчивалось так: «Ну я поговорю с ребятами, они тебе, наверное, помогут». <…> И у него я приобрел эту квартиру. Предложение было достаточно дешевое и интересное. Здесь осталась мебель, техника и всё на свете. Эта квартира обошлась по 95 тысяч рублей за квадрат. А сейчас купить квартиру примерно той же площади, отремонтировать и обставить примерно тем же — будет стоить 300–350 тысяч за квадрат, — объясняет Шарухин.
Сказанное Шарухиным подтверждают система «Контур.Фокус». Вот только с Варданяном небольшая неточность: на самом деле квартирой в 270 квадратных метров, судя по записям в ЕГРН, владел человек с тем же самым именем, что и у единственного владельца известного ресторана «Гавар» на улице Плановой, — Варданян Зограб Володяевич.
А вот установить вид бизнеса Дениса Чистина редакции НГС тоже не удалось. За этим предпринимателем, судя по «Контур.Фокусу», числятся разные ООО: «Эвольвента» (доля 33%), «Поток» (50%), «Максимум» (25%), «ДА-инвест» (50%), ТД «Уголь» (6%). Ранее Чистин имел отношение к компании «Гум-инвест».
У еще одного экс-владельца двухуровневой квартиры в 270 квадратных метров — предпринимателя Олега Обмолова — на сегодня нет ни одной действующей компании. Хотя в 2008 году издание «Конкурент» со ссылкой на экспертов журнала Status опубликовало топ-50 новосибирских миллионеров, где Обмолов находился на 26-м месте. Его активом была указана компания «Трансервис» и состояние в 75 миллионов долларов.
Сейчас владельцами этих трех квартир являются (в разных долях): сам Шарухин, его супруга, двое детей и еще одна женщина с такой же фамилией — возможно, мама или родственница удивительного таксиста.
Откуда дровишки?
Если описанное выше можно сравнить с шуткой про таксиста-бизнесмена, то история заработков, которых хватило на три квартиры, напоминает уже сказку про Золушку. На вопрос, откуда у таксиста деньги на такую недвижимость, Максим, не моргнув глазом, отвечает, что работает с 15 лет и зарабатывал достаточно много. Да и бизнес кое-какой, мол, имелся. Или имеется — как посмотреть.
Максим Шарухин рассказывает, что с начала 2000-х годов работал в компаниях-провайдерах, проводивших в дома интернет. На момент ухода в 2008 году из «Сибирских Сетей», по его утверждению, зарабатывал в пределах 100–150 тысяч рублей. Квартира-студия, приводит сравнение мужчина, стоила тогда — например, в районе площади Калинина на Дачной — 500 тысяч рублей. В общем, денег хватало. А потом стал ставить окна и делать фасады. А у каждого фасадчика, утверждает Шарухин, зарплата в то время была 200–250 тысяч рублей в месяц.
— С 2008 года занимался установкой окон. После зарегистрировал чистую ипэшку для работы с юрлицами — обслуживать здания и ремонтировать витражи-фасады. Также я работал в компании «СтройМастер» — достаточно плотно. Это были объекты «Нарымский квартал», дом по адресу Хилокская, 1б, где я изготовил все алюминиевые конструкции. Это были подряды с компанией «СМСС» (ГК «Сибмонтажспецстрой». — Прим. ред.) [Анатолия] Павлова и [Владислава] Крючкова (Крючков объявлен в розыск за мошенничество. — Прим. ред.) — дома на Ключ-Камышенском плато… Да и, собственно, много еще с кем. В конце концов решил от всего этого избавиться и сменить сферу деятельности со строительства на… Пока не знаю, на какую. Решил отдохнуть, — меланхолично рассуждает Шарухин, прихлебывая из чашки пуэр.
Так получилось, уточняет мужчина, что когда-то давно застройщики рассчитались с ним за работу тремя трехкомнатными квартирами в Ленинском районе. А когда подросли дети, семья решила перебраться в центр.
— У меня еще есть недвижимость, которая сдается в аренду. Есть коммерческая недвижимость, есть складские помещения-здания, есть гаражи недорогие и парковочные места, — перечисляет всё меньше похожий на таксиста Максим.
Дохода от аренды, говорит, вполне хватает, чтобы гасить ипотеку. Правда, уточнять, сколько и чего у него есть, таксист-бизнесмен не стал. Лишь заметил: всё, что у него есть, он заработал своей головой и своими руками. Учился на техника-программиста, закончил Высший колледж информатики и факультет многоканальных телекоммуникационных систем Новосибирского института связи (СибГУТИ).
— Для того чтобы заработать денег, надо работать, а не скулить, что там воруют, тут украли, здесь освоили… Надо просто-напросто пойти и что-то сделать. Вот что нужно для того, чтобы заработать деньги. Либо быть хотя бы специалистом в той области, которой ты занимаешься — уважать себя и знать, сколько стоит твой труд, — складно поучает Шарухин.
Такси и СВО как развлечения
К концу разговора с журналистом Максим Шарухин признается, что ему скучно. И между делом вспоминает «омерзительных соседей», которые в декабре 2022 года испортили замок в его самой дорогой квартире.
— Не так давно мне залили личинку замка суперклеем. Я ее только недавно высверлил, вскрыл квартиру. Думал, «Димексидом» расквашу, но нет. Не пожалели суперклея, наливая в замок. Кто это делает? Не знаю. И почему это делает? Не знаю тоже. Видимо, зависть людская их гложет, сводит с ума. Все-таки они же тут с самого начала строительства дома живут, а я купил три квартиры за последние четыре года, — улыбается Максим.
Больше таких неприятностей владелец квартир миллионеров не боится: поставил видеонаблюдение, фиксирующее все подступы к жилью. Вложением денег в недвижимость доволен: то, что вчера стоило одну цену, сегодня — уже намного дороже.
— Купив [первую квартиру] квартиру по 52 тысячи за квадрат, я ее могу продать по 120 [тысяч рублей]. Купив на 6–7-м этажах [двухуровневую] квартиру по 80 тысяч за квадрат, я ее могу продать по 150… Хотя, наверное, всё же не за 150 — в этом доме квартиры не так сильно ценятся. <…> Думаю, реальная стоимость этой квартиры — около 40 [миллионов рублей]. То есть я уже ничего не потерял, — рассуждает владелец дорогой недвижимости.
Как бороться со скукой, Шарухин, похоже, уже тоже определился. Из-за этого и начал работать таксистом. Уверяет, что может зарабатывать извозом до 150–200 тысяч рублей в месяц чистыми. Этого хватает на оплату кредита. А чтоб совсем скучно не было, запланировал отправиться добровольцем на СВО.
— Я уже был в военкомате, был на «холодильнике», написал заявление… Сделал всё, для того чтобы оспорить свою группу В, осталось только пройти комиссию. <…> А чем заниматься, если нет работы как таковой? Мне скучно стало. Почему бы не развлечь себя маленько? Я не видел ни разу, чтоб они — мобилизованные и добровольцы — вели себя как настоящие воины. Вот и хочу посмотреть поближе, что там происходит. <…> Пойду подам заявление — добровольцем в армию, там тоже 200 [тысяч рублей] платят в месяц. А квартиру эту можно сдать в аренду. В былые времена мне предлагали за нее 250 [тысяч рублей] в месяц. То есть это — платеж, покрывающий ипотеку, — рассуждает таксист-бизнесмен и уточняет, что надо только ремонт доделать в самых больших апартаментах. А тогда уже можно сдавать и отправляться на СВО.
В конце ноября 2022 года НГС опубликовал почти полную расшифровку записанного на смартфон разговора между Максимом Шарухиным и мобилизованным, которого таксист вез вечером в магазин за водкой. После выхода этой публикации таксиста особенно повеселили комментаторы, которые убеждали всех, что разговор — инсценировка самих журналистов.