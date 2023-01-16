«Надо работать, а не скулить». Таксист сумел купить двухуровневую квартиру долларового миллионера — мы в ней побывали

— Изначально квартирой (в 270 кв. м. — Прим. ред.) владел человек с фамилией Обмолов. Это человек, у которого в кругу общения — [девелопер] Александр Всеволодович Бойко и его дочка Марьяна, кто владеет компанией «Трансервис» и такими бизнес-центрами, как «Гринвич», «На Ленина» и «Мост». <…> После, насколько мне известно, эту квартиру приобрел человек с фамилией Варданян, судя по квитанциям, которые летят за тепло и газ до сих пор на этот адрес. Это один из родственников, у кого ресторан «Гавар». После него квартирой владел Чистин Денис. Он проживал здесь с супругой и детьми. <…> Я так особо и не понял, чем он занимался. Всё, что он рассказывал, заканчивалось так: «Ну я поговорю с ребятами, они тебе, наверное, помогут». <…> И у него я приобрел эту квартиру. Предложение было достаточно дешевое и интересное. Здесь осталась мебель, техника и всё на свете. Эта квартира обошлась по 95 тысяч рублей за квадрат. А сейчас купить квартиру примерно той же площади, отремонтировать и обставить примерно тем же — будет стоить 300–350 тысяч за квадрат, — объясняет Шарухин.

