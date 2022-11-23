«Вас что, сюда побухать собрали?» Диалог таксиста и мобилизованного гонца за водкой

М: — А *** (кто) его знает! Я один пока с нашей палатки.

Т: — А с соседних палаток — не подряжаешься?



М: — Там тоже *** (ходят), ***.

Т: — Вообще красавчики, мужики!



М: (Смеется.)

Т: — Находят, кто форму будет спортивную поддерживать. Даже уговаривать лишний раз не надо. Вот когда в колледже учился, у нас тоже такие продуманы были. Только те, кто отказывался бегать, им сразу нос ломали, чтобы они думали головой.

М: — Не, я сам хочу, ***. Я сам хочу. Не, мне нормально, ***. Бегать, бегать, ***.

Т: — Слушай, а вот такая ситуация: если ты в плен попадешь, ты всё расскажешь, чтоб тебя не били?

М: — Я ничего не скажу! Не канает! Не будет…



Т: — Точно? То есть я в тебе могу быть уверен?



М: — Да. Я сразу пацанам сказал, ***: «Я вас люблю». (Смеется.)

Т: — Ты бегаешь только потому, что тебя не тронут, да?

М: — Да почему? Ну как… Ну ***. Ну, они говорят: «Ты — местный, ***. Вот и *** (иди)».

Т: — Ты — местный? Из Болотного? Местный? В Кольцово? Ну понятно.



М: — Ага. А они говорят: «Мы ничего не знаем».

