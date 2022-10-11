В Новосибирске военное училище с мобилизованными обнесли двухметровым забором — на входе изымают алкоголь

11 октября около входа на территорию собрались десятки родственников и близких мобилизованных мужчин. Около 13:00 открывший металлическую дверь офицер потребовал от посетителей выбросить весь алкоголь, который, возможно, они привезли для передачи.



— Водку, пиво выкидываем сразу. Мужики, поймите, не нужны они [спиртные напитки] им. Они [мобилизованные] и так здесь коры мочат, — заявил офицер.



На входе военные проверяют сумки и пакеты, привезенные мобилизованным, на предмет возможной передачи спиртных напитков. Посетителей без сумок пропустили без досмотра. Встреча с родственниками проходит на промежуточной территории. При этом сами военнослужащие имеют возможность выйти за ограждение.