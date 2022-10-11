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В Новосибирске военное училище с мобилизованными обнесли двухметровым забором — на входе изымают алкоголь

Для посещения мобилизованных родственниками ввели временные рамки

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Забор тянется вдоль улицы Иванова

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На минувших выходных вокруг территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), где в настоящее время проходят обучение тысячи мобилизованных мужчин, установили двухметровое ограждение из профлиста. Оно появилось вдоль улицы Иванова.

Забор установлен в нескольких десятках метров от прежнего ограждения, которое представляет собой сваренные между собой металлические прутья, — ранее через него мобилизованным передавали посылки. В результате после установки забора образовалась большая территория между двумя ограждениями, попасть на которую можно через пропускной пункт в строго определенное время.

Передачи для мобилизованных досматривают на входе

Передачи для мобилизованных досматривают на входе

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11 октября около входа на территорию собрались десятки родственников и близких мобилизованных мужчин. Около 13:00 открывший металлическую дверь офицер потребовал от посетителей выбросить весь алкоголь, который, возможно, они привезли для передачи.

— Водку, пиво выкидываем сразу. Мужики, поймите, не нужны они [спиртные напитки] им. Они [мобилизованные] и так здесь коры мочат, — заявил офицер.

На входе военные проверяют сумки и пакеты, привезенные мобилизованным, на предмет возможной передачи спиртных напитков. Посетителей без сумок пропустили без досмотра. Встреча с родственниками проходит на промежуточной территории. При этом сами военнослужащие имеют возможность выйти за ограждение.

Встречи с близкими происходят на промежуточной территории

Встречи с близкими происходят на промежуточной территории

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Большинству военнослужащих родственники передают продукты

Большинству военнослужащих родственники передают продукты

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Жительница Коченево Светлана в беседе с журналистом НГС заявила, что ее супруг просил привезти ему продукты. Женщина собрала два больших пакета с хлебом, колбасой, сыром, консервами, чаем, печеньем, конфетами и т. д.

— Стараюсь приезжать к нему пару раз в неделю. Теперь приходится специально подбирать время, потому что установили ограждение и попасть внутрь можно только в определенное время, — пояснила Светлана.

У въезда на территорию НВВКУ регулярно дежурит экипаж ДПС

У въезда на территорию НВВКУ регулярно дежурит экипаж ДПС

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Увидеть, что происходит за металлическим забором, теперь можно с трудом

Увидеть, что происходит за металлическим забором, теперь можно с трудом

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На входе на территорию висит табличка режима работы пропускного пункта: в будние дни — с 15:00 до 21:00, в выходные — с 09:00 до 21:00. Дежурный офицер в разговоре с журналистом НГС отметил, что в действительности режим работы иной: в будни — с 13:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.

— При этом с 21:00 до 22:00 мы работаем на выход — даем мужикам выйти, на входе встретиться с родными. В 22:00 — всё, дверь закрываем, — пояснил офицер.

Встретиться с мобилизованными можно только до 22:00

Встретиться с мобилизованными можно только до 22:00

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Сегодня новосибирцев попросили не бояться взрывов, звуки которых могут быть слышны в районе Кольцово и Академгородка. Мобилизованных отправили на военный полигон отрабатывать гранатометные стрельбы.

НВВКУАрмияЗаборСпецоперацияМобилизация
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