Новосибирцев предупредили о гранатометных стрельбах на полигоне в Кольцово

Новосибирцев предупредили о гранатометных стрельбах на полигоне Кольцово. Они начались 6 октября и продлятся до 25 декабря 2022 года. Рассылку от администрации Советского района получили жители Академгородка. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в администрации района и ентральном военном округе.



— В данный период спланировано проведение интенсивной боевой подготовки с применением гранатометных выстрелов и метание боевых гранат, — указано в сообщении, — в целях предотвращения несчастных случаев, связанных несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения мероприятий, сообщаем о запрещении прохода людей на территорию полигона в указанный период.