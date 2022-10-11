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Новосибирцев предупредили о гранатометных стрельбах на полигоне в Кольцово

Там будут учить мобилизованных

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Мобилизованных планируют обучать до конца декабря

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Новосибирцев предупредили о гранатометных стрельбах на полигоне Кольцово. Они начались 6 октября и продлятся до 25 декабря 2022 года. Рассылку от администрации Советского района получили жители Академгородка. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в администрации района и ентральном военном округе.

— В данный период спланировано проведение интенсивной боевой подготовки с применением гранатометных выстрелов и метание боевых гранат, — указано в сообщении, — в целях предотвращения несчастных случаев, связанных несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения мероприятий, сообщаем о запрещении прохода людей на территорию полигона в указанный период.

В администрации Советского района Новосибирска эту информацию подтвердили, уточнив что регулярно предупреждают местных жителей о стрельбах на полигоне:

— Когда в НВВКУ проходят учения, они направляют уведомления, — рассказали НГС в администрации района, — не в первый раз рассылку такую делаем.

В пресс-службе Центрального военного округа минобороны РФ уточнили, что речь идет не об учениях, а о подготовке мобилизованных:

— Продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих, боевое слаживание подразделений и огневая подготовка мобилизованных военнослужащих, — сообщила офицер группы информационного обеспечивания пресс-службы ЦВО Елена Бахина.

Ранее НГС разобрался в том, как студенты получат отсрочку от мобилизации — вся информация собрана в удобных карточках.

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