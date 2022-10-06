Как студенту получить отсрочку от мобилизации — объясняем в карточках

В документе говорится, что отсрочка предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения по программам, имеющим государственную аккредитацию. Студенты других форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.



Это относится и к среднему, и к высшему образованию в государственных образовательных организациях, а также в «научных организациях».



Согласно тексту указа, отсрочка распространяется на тех, кто получает образование впервые.

