Как студенту получить отсрочку от мобилизации — объясняем в карточках
НГС изучил указ президента и пояснения к нему
24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов. При этом многие моменты в нем не совсем ясны. Касается ли это аспирантов? А тех, кто находится в академическом отпуске? Могут ли рассчитывать на отсрочку те, кто учится на платном? Мы подробно изучили текст указа, официальные пояснения к нему на сайте «Объясняем.рф», а также поговорили с юристом.
1
Кому положена отсрочка?
В документе говорится, что отсрочка предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения по программам, имеющим государственную аккредитацию. Студенты других форм обучения могут быть призваны по решению призывной комиссии по мобилизации.
Это относится и к среднему, и к высшему образованию в государственных образовательных организациях, а также в «научных организациях».
Согласно тексту указа, отсрочка распространяется на тех, кто получает образование впервые.
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2
Получается, если я получаю второе высшее, отсрочки не будет?
Да. В тексте указа говорится, что отсрочку дадут тем, кто получает образование впервые. То есть тем, у кого нет оконченного образования по данному уровню.
Сюда относится обучение по программам бакалавриата и специалитета после школы или среднего профессионального образования, обучение по программам магистратуры бакалавров или дипломированных специалистов, получивших образование до 2012 года.
Если вы получили диплом специалиста после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным — в этом случае отсрочки не будет.
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3
Если я получил диплом о среднем профессиональном образовании и поступил в вуз, будет отсрочка?
Да. В указе президента сказано, что отсрочку дадут всем студентам, впервые получающим высшее образование в очной или очно-заочной форме.
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4
А если я учусь на платном отделении?
Это не имеет значения. По указу призыв студентов, получающих первое высшее образование на очном или очно-заочном (вечернем) отделении, по мобилизации производиться не будет.
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5
А если в частном вузе или колледже?
В тексте указа говорится, что отсрочка положена студентам «государственных образовательных организаций и научных организаций». Также важно, чтобы ваша образовательная программа имела государственную аккредитацию.
Узнать, есть ли у вуза аккредитация, можно на сайте Рособнадзора: например, выбрать нужные данные на карте вузов. Также учебные заведения должны размещать информацию об аккредитации на своих сайтах.
При этом управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов», доцент кафедры гражданского права Сибирского университета потребительской кооперации Константин Зиновьев говорит, что на практике отсрочка может распространяться на студентов частых учебных заведений.
— Думаю, что это распространяется как на государственные, так и на частные учебные заведения. В России практически не осталось частных вузов, которые работают не по программам государственного образца. Потому что если работать не по государственным образовательным стандартам, то дипломы, которые будут выдавать такие вузы и средние учебные учреждения, не могут подтверждать квалификацию соответствующего специалиста. Если колледж или вуз получил лицензию и аттестацию, то на студентов распространяется отсрочка, — сказал юрист Константин Зиновьев.
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6
Будет ли распространяться отсрочка на тех, кто находится в академическом отпуске?
Да. Учеба не прерывается на время академического отпуска, а студента не отчисляют из вуза, поэтому у него сохраняется отсрочка от призыва. Также не имеет значения количество академических отпусков, которые вы брали.
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7
Что с аспирантами?
В указе речь идет о студентах. Информация об отсрочке для аспирантов разнится: на горячей линии Минобрнауки журналисту НГС сообщили, что аспирантам отсрочки не предоставляют — соответствующих документов нет. Там уточнили, что аспирант может попробовать обратиться в научную организацию за предоставлением брони.
При этом вечером 5 октября Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Как сообщил ТАСС, это означает, что аспиранты могут рассчитывать на отсрочку.
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8
Остались вопросы?
Минобрнауки России открыло горячую линию по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Там можно получить консультацию.
Горячая линия работает круглосуточно по телефону
Если вы студент и получили повестку, Минобрнауки также рекомендуют обратиться на горячую линию либо заполнить специальную форму. О повестке вы также можете сообщить редакции НГС по электронной почте
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