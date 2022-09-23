Болезнь по расписанию. Рассказываем, какие заболевания дают отсрочку и кто признается годным к службе
«Фонтанка» изучила «Положение о военно-врачебной экспертизе»
Мобилизации подлежат резервисты, уже проходившие службу в рядах ВС и, скорее всего, тогда же последний раз проходившие медицинское освидетельствование. По его результатам определяли категорию годности к военной службе. Отметка о ней поставлена 10–20 лет назад в военном билете. С того времени человек имел право нажить себе разные проблемы со здоровьем. Можно ли с ними отправляться на СВО, будет решать новая врачебная комиссия, которую надо пройти после получения повестки в военкомат.
Какие болезни — противопоказание для службы? Когда призывник получает отсрочку от нее, а когда признается годным с ограничениями? Ответы на эти вопросы прописаны в «Положении о военно-врачебной экспертизе», утвержденном постановлением Правительства РФ, — в разделе «Расписание болезней». «Фонтанка» изучила его и рассказывает, какие болезни дают право на лишение человека статуса военнообязанного, какие — на отсрочку от службы, а какие позволяют отправляться воевать без ограничений.
Категории годности к военной службе:
• А — годен к военной службе;
• Б — годен к службе с незначительными ограничениями;
• В — ограниченно годен;
• Г — временно не годен;
• Д — не годен.
Если в «Расписании болезней» вы нашли свою, собирайте подтверждающие документы, прежде чем отправиться на медкомиссию. Она всё равно, конечно, назначит дополнительное обследование, но ваша информация будет поводом для его назначения.
1
Инфекционные и паразитарные болезни
Перенесенные инфекционные болезни могут пройти бесследно, а могут стать причиной признания ограниченной годности к военной службе. В «Расписание болезней» внесены: те, что не поддаются или трудно поддаются лечению, а также те, что вызваны инфекциями, которые приводят к временным функциональным расстройствам после острого заболевания, или ставшими хроническими, протекающими с периодами обострения. Категории годности тем, кто их перенес, устанавливаются в зависимости от определенных обстоятельств: времени болезни, сегодняшних показателей состояния здоровья и лабораторных исследований.
Кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, другие бактериальные болезни, вирусные болезни, сопровождающиеся высыпаниями, вирусные и другие болезни, передаваемые членистоногими (кроме инфекций центральной нервной системы), другие болезни, вызываемые вирусами и хламидиями, риккетсиозы, другие инфекционные и паразитарные болезни становятся причиной установления категории В, если заболевание перешло в хроническую рецидивирующую форму и плохо поддается лечению.
При острых заболеваниях (бруцеллез, токсоплазмоз, описторхоз и амебиаз, альвеококкоз, эхинококкоз, хроническая дизентерия, бактерионосительство брюшного тифа, паратифов и сальмонеллеза, хронические гепатиты В и С) категория годности к военной службе определяется по окончании лечения в зависимости от состояния органов и систем.
Временную отсрочку на 6 месяцев после окончания лечения в стационарных условиях призывник получает, если перенес острый вирусный гепатит, брюшной тиф и паратифы.
Туберкулез легких излеченный или активный не является основанием для признания негодности к военной службе, но в зависимости от состояния человека признается заболеванием, ограничивающим годность к ней. Это происходит, даже если туберкулез протекает без выделения микобактерий и распада легочной ткани, но с сохранением больших остаточных изменений или последствий хирургических вмешательств, сопровождающихся дыхательной (легочной) недостаточностью I-II степени и другими последствиями болезни.
Ограниченно годными признаются страдающие (вылечившиеся) туберкулезом других органов и систем по решению военно-медицинской комиссии, которая может проводить медосвидетельствование не раньше чем через 3 года после окончания основного курса лечения.
От воинской обязанности освобождаются:
- страдающие формами активного туберкулеза органов дыхания с наличием бактериовыделения и (или) распада, с интоксикацией, свищевыми поражениями бронхов, а также с последствиями болезни, сопровождающимися дыхательной недостаточностью III степени;
- страдающие активным прогрессирующим внелегочным туберкулезом, генерализованным туберкулезом, туберкулезом с распадом и (или) бактериовыделением, имеющие ограниченные физические возможности из-за перенесенного туберкулеза;
- ВИЧ-инфицированные;
- люди с диагнозами «поздний» и «врожденный сифилис»;
- те, у кого в семье зарегистрирован заболевший лепрой.
Тем, у кого обнаружены первичный, вторичный, скрытый сифилис, гонококковая и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты) должны пройти курс лечения. После лечения они признаются годными к военной службе. А при хронических или осложненных формах венерических уретритов (в том числе гонореи) призванные на военную службу (военные сборы), признаются временно не годными к ней на 6 месяцев, если для завершения лечения требуется срок более 3 месяцев, а при первичном, вторичном или скрытом сифилисе признаются временно не годными к военной службе на 12 месяцев.
Микозы — актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидиоидоз, гистоплазмоз, бластомикоз, споротрихоз, хромомикоз, феомикотический абсцесс, мицетома могут стать причиной признания временной негодности к военной службе на срок до 6 месяцев. По завершении лечения присваивается категория А — годен.
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2
Новообразования
Практически все онкологические заболевания, в том числе рак лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей — противопоказания к службе в армии. Но есть исключения. Это медленно прогрессирующие болезни, при которых нарушение функций «умеренное», а обострения случаются редко — страдающие ими годны к службе с ограничениями, а тем, у кого есть временные расстройства каких-то органов после перенесенных несистемных болезней крови или сохраняется неважное состояние после завершения терапии, предоставляется отсрочка.
По такому же принципу определяется категория годности к военной службе и службе по военно-учетной специальности людям, у которых диагностированы болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
Доброкачественные новообразования (кроме доброкачественных новообразований нервной системы и мозговых оболочек), новообразования in situ (злокачественная опухоль на начальных стадиях развития) могут быть как противопоказанием для службы, так и показанием. В случае если из-за опухоли нарушена работа каких-то органов и систем, то в военном билете поставят отметку «категория Д». Но если это нарушение незначительное, то обладатель такого новообразования станет ограниченно годным к военной службе. Когда опухоль есть, а нарушения функций нет, то он годен без ограничений (категория А). В случае если опухоль только удалили (есть временные функциональные расстройства после хирургического лечения), а надо являться в военкомат, то гарантирована отсрочка по состоянию здоровья — срок устанавливается индивидуально.
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3
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Эутиреоидный зоб — увеличение объема щитовидной железы может стать причиной признания негодности к воинской службе, если вызывает нарушения в работе близлежащих органов, а ограниченная годность устанавливается, если зоб мешает носить военную форму. А если не мешает, то человек получает категорию А или Б — годен или годен с ограничениями. После хирургического удаления зоба или его части — отсрочка от военной службы.
Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ становятся причиной для получения «белого билета», если они сильно нарушают работу организма. Если эти нарушения умеренные — присваивается категория Б или В.
Список эндокринных заболеваний, при которых не предполагается получение «белого билета», длинный:
- заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез при компенсации функций этих органов заместительной терапией; сахарный диабет средней степени тяжести с осложнениями, манифестный гипотиреоз, в том числе медикаментозно компенсированный, тиреотоксикоз средней степени тяжести, отсутствие доли щитовидной железы (части другого эндокринного органа) после операций по поводу заболеваний, легкие обратимые формы диффузного токсического зоба, незначительные изменения функции половых желез при климаксе, подострый тиреоидит с рецидивирующим течением;
- сахарный диабет, при котором гликемия в течение суток не превышает 8,9 ммоль/литр и легко нормализуется диетой, микропролактинома с клиническими проявлениями.
Временные расстройства после острого эндокринологического заболевания дают временную отсрочку от службы. Ее получают также после операций или состояний после лечения острых и подострых тиреоидитов — категория годности Г (возможно и ограничение годности к службе — категория В). А диагнозы «алиментарное ожирение II степени» и «алиментарное ожирение I степени» ни отсрочки, ни ограничений не предполагают. Только если впервые выявлено алиментарное ожирение III степени, то человек признается временно не годным к военной службе на 6 месяцев.
При этом закон гласит, что освидетельствование при призыве на военную службу (военные сборы) при впервые выявленных эндокринных заболеваниях проводится только после обследования и лечения в стационаре.
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4
Психические расстройства
Эндогенные психозы — шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства и аффективные расстройства (расстройства настроения) — абсолютное противопоказание для службы в рядах Вооруженных сил.
Органические психические расстройства это:
- психозы, другие психические расстройства, изменения личности и поведения, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга (травмы, опухоли головного мозга, энцефалит, менингит, нейросифилис, а также сенильные и пресенильные психозы, сосудистые, дегенеративные, другие органические заболевания и поражения головного мозга), невротические состояния, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (реактивные психозы, невротические, диссоциативные и соматоформные расстройства, психогенные депрессивные состояния и реакции, невротическое развитие личности, хронические постреактивные изменения личности, а также посттравматическое стрессовое расстройство), психические расстройства, причина которых употребление психоактивных веществ, симптоматические и другие психозы и психические расстройства, развившиеся на фоне общих инфекций, интоксикаций, соматических заболеваний, ВИЧ-инфекции, других причин, алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания с изменениями личности;
- злоупотребление наркотическими и токсическими веществами (случаи повторного приема психоактивных веществ, сопровождающиеся отчетливыми вредными последствиями при отсутствии синдрома зависимости). Только при резко выраженных стойких психических нарушениях, обусловленных этими диагнозами, человек полностью освобождается от службы. Признать ограниченно годными могут людей «с умеренно выраженными астеническими, аффективными, диссоциативными, когнитивными, личностными и другими нарушениями, а также психотическими состояниями с благоприятным течением».
Отсрочку могут получить страдавшие преходящими, кратковременными психотическими и непсихотическими расстройствами, возникавшими вследствие острых органических заболеваний или травм головного мозга, если после выздоровления у них сохраняется незначительно выраженная астения при отсутствии признаков органического поражения центральной нервной системы.
Если болезненных расстройств после острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы нет, то и ограничений для службы тоже нет. Подлежат призыву как годные (категория А и Б) находящиеся в стойкой (не менее 1 года) ремиссии после острого заболевания или травмы головного мозга при отсутствии психических расстройств и явлений органического поражения центральной нервной системы, когда сохраняются лишь отдельные рассеянные органические знаки, без нарушения функций.
Единичное или эпизодическое употребление психоактивных веществ (наркотических или токсических средств) не считается основанием для отсрочки.
С диагнозом «умственная отсталость» ограниченно годными для службы признаются запасники, если она выражена в легкой степени.
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5
Болезни нервной системы
В неврологии много болезней, которые называют тяжелыми и даже инвалидизирующими, потому что при их прогрессировании человек может лишиться жизненно важных функций или они даются ему с трудом. Это инфекционные и паразитарные болезни центральной нервной системы, поражения головного или спинного мозга при общих инфекциях или вследствие травм, инсульты, дегенеративные, демиелинизирующие и воспалительные заболевания ЦНС (БАС, болезнь Паркинсона, например), опухоли головного, спинного мозга.
В случае если у человека уже появились проблемы с жизненно важными функциями или болезнь быстро прогрессирует, они получают «белый билет». Если сохраняются последствия и остаточные явления поражения ЦНС в виде стойкой неврологической симптоматики с незначительным нарушением функций, сочетающейся с вегетативной дистонией, астеническим синдромом или даже без нарушения функций, человек может получить статус ограниченно годного к службе или просто годного, в зависимости от его реального состояния.
Ограничено годными признают тех, у кого сохраняются остаточные явления и последствия заболеваний, которые делятся по степени нарушения функций ЦНС и ограничивают возможность прохождения военной службы, но не исключают ее полностью.
А отсрочку получают лишь те, кто может после перенесенного заболевания полностью восстановиться.
Отдельный пункт в «Расписании болезней» — эпилепсия и эпилептические приступы. Эта патология освобождает от службы в армии, если эпилептические приступы случаются с частотой 5 и более раз в год.
Годными к службе ограниченно с диагнозом «эпилепсия» признаются, если эпилептический приступ был однократным за последние 5 лет или случается редко — с частотой менее 5 раз в год.
Годны без ограничений, если эпилептический приступ был в анамнезе более 5 лет назад или нарушения, выявленные по результатам электроэнцефалографии, не проявляются клинически.
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6
Болезни глаза и его вспомогательных органов
В списке болезней глаз — много патологий, которые как полностью освобождают от службы (хронические, трудно излечимые или неизлечимые заболевания и исходы травм и ожогов), так и сохраняют способность человека быть либо абсолютно, либо ограниченно годным к службе.
Например, человека не отправят на службу, если болезни, травмы и ожоги век, конъюнктивы, слезных путей, глазницы, склеры, роговицы, радужки, цилиарного тела, хрусталика, стекловидного тела, хороидеи, сетчатки, зрительного нерва привели к выраженным анатомическим изменениям, которые нарушили двигательные функции, снижение зрительных функций прогрессирует или болезнь часто обостряется на обоих глазах. Но если те же проблемы выражены умеренно на обоих глазах или на одном глазу, они не прогрессируют и редко обостряются, то призывнику могут подобрать место, на котором он может служить с ограничениями (категория годности В). А если есть шанс восстановиться после недавно полученной травмы или ожога, а также перенесенной болезни, то человек получит лишь отсрочку от службы.
Список офтальмологических заболеваний большой: отслойка сетчатки, глаукома, болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз (стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии, то же — при отсутствии диплопии, содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения), нарушения рефракции и аккомодации — близорукость или дальнозоркость, астигматизм любого глаза… В каждом случае — свои параметры оценки пригодности к службе: при нарушении рефракции и аккомодации важны степень аномалии, возможность коррекции с помощью очков и линз, острота зрения. При стойком параличе аккомодации на одном глазу, атрофии зрительного нерва и других патологиях категория годности к военной службе определяется в зависимости от функции глаза. Понятно, что она играет решающую роль в определении годности к службе. Скажем, доброкачественные новообразования, не нарушающие функцию глаза, вообще не считаются препятствием для военной службы.
Отсрочку получают те, кто перенес временные функциональные расстройства органа зрения после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения.
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7
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни уха могут быть причиной получения категории Д — освобождения от воинской обязанности, если у человека от рождения нет ушной раковины, он страдает хроническими заболеваниями (гнойный отит, например, с затрудненным дыханием), в том числе обусловленными хирургическим лечением, или он приобрел из-за какого-то заболевания стойкие выраженные вестибулярные расстройства.
В особых условиях могут, по результатам военно-врачебной экспертизы, служить (категория В) имеющие диагнозы «двусторонний или односторонний хронический средний отит, сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух, а также не сопровождающийся этими осложнениями». Нет причин для отказа от службы у тех, у кого сохраняются остаточные явления перенесенного среднего отита, болезни со стойким расстройством барофункции (способность уха реагировать на колебание атмосферного давления). Они, как правило, получают категорию годности А или Б.
Что касается нарушения вестибулярного аппарата, то если приступы вестибулопатии протекают кратковременно, умеренно выражены, они, как правило, становятся причиной получения статуса ограниченно годного к службе — категория В.
Когда человека сильно укачивает, а симптомов вестибулярных расстройств и заболеваний других органов нет, он может быть признан годным к службе, хотя ему сначала рекомендуется пройти обследование и лечение в стационаре с привлечением неврологов.
Глухота, глухонемота освобождают от службы полностью, а для тех, кто страдает понижением слуха, определяется степень его понижения (зависит от восприятия шепотной речи) — им уготована служба в категории «ограниченно годен».
Если у человека сохраняются расстройства слуха после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы уха и сосцевидного отростка или после хирургического лечения, ему предоставляется отсрочка.
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8
Болезни системы кровообращения
Сердечно-сосудистые заболевания — самое распространенное табу на службу в армии. С ревматическими и неревматическими болезнями сердца (в том числе врожденными), гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца (ИБС), болезнями и врожденными аномалиями развития и последствиями повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов если можно служить, то только с категорией годности В — ограниченно годен. Причин и патологий, приводящих к этим диагнозам, множество, они могут представлять и не представлять угрозу для жизни, а допуск на службу зависит от степени их проявления.
В группе болезней системы кровообращения только нейроциркуляторная астения и геморрой не лишают человека возможности служить полностью. Но и эти заболевания могут протекать так, что абсолютно годными к службе тех, кто ими страдает, могут не признать, им уготована категория В.
Служить с отметкой «ограниченно годен» могут только люди с сердечной недостаточностью легкой степени тяжести, обусловленной разными сердечно-сосудистыми проблемами, или с некоторыми заболеваниями без сердечной недостаточности, с умеренным и незначительным нарушением функций.
Временные функциональные расстройства системы кровообращения после перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения являются причиной для отсрочки — категория годности Г.
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9
Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки
Зловонный насморк (озена) с атрофией слизистой оболочки и отсутствием обоняния III степени полностью освобождает от службы. С ограничениями призываются люди с полипозными синуситами, гнойными и негнойными синуситами с частыми и редкими обострениями, последствиями оперативных вмешательств на пазухах носа с выраженным анатомическим и косметическим дефектом, болезнями полости носа и носоглотки со стойким затруднением носового дыхания и стойким нарушением барофункции околоносовых пазух, хроническим декомпенсированным тонзиллитом, хроническим атрофическим, гипертрофическим, гранулезным фарингитом (назофарингит), аллергическими ринитами, требующими лечения топическими кортикостероидами.
Отдельно оговаривается, что не препятствуют прохождению военной службы (категория А): искривление носовой перегородки, нестойкие субатрофические явления слизистой верхних дыхательных путей при свободном носовом дыхании, пристеночное утолщение слизистой верхнечелюстных пазух, если при диагностической пункции не получено гноя или транссудата и сохранена проходимость устья верхнечелюстной пазухи, а также остаточные явления после операции на верхнечелюстных пазухах (линейный рубец переходной складки преддверья рта, соустье оперированной пазухи с носовой полостью или вуаль на рентгенограмме), наличие кист верхнечелюстных пазух без нарушения их барофункции.
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10
Болезни органов дыхания
Полное освобождение от службы получают имеющие болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи, сопровождающиеся сильно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций (врожденные или приобретенные).
Умеренно (функциональная афония, охриплость, снижение звучности голоса) или незначительно (стойкое нарушение дыхания с дыхательной недостаточностью I степени) выраженные нарушения дыхательной функции и проблемы с голосом позволяют установить категорию годности В.
Не подлежат призыву и получают «белый билет» страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, панацинарная (буллезная) эмфизема легких, бронхоэктатическая болезнь), нагноительными заболеваниями легких с дыхательной (легочной) недостаточностью III степени, врожденными аномалиями органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени, микозами легких, саркоидозом III–IV стадии и генерализованной формой саркоидоза, альвеолярным протеинозом, муковисцидозом, а также интерстициальными пневмониями вне зависимости от степени дыхательной недостаточности. Не берут на службу и людей, у которых удалено легкое.
Однако часть военнообязанных с этими заболеваниями и состояниями могут квалифицироваться годными к службе с ограничениями, всё зависит от степени поражения тканей легких и бронхов, а также от степени дыхательной (легочной) недостаточности. Ограниченно годными признаются люди, у которых нет доли легкого после операции по поводу заболевания, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе хронический бронхит, ХОБЛ, дистальная ацинарная эмфизема легких), нагноительными заболеваниями легких с дыхательной (легочной) недостаточностью II степени, врожденными аномалиями органов дыхания с дыхательной недостаточностью II степени, бронхоэктазами, саркоидозом I и II стадии.
Что касается бронхиальной астмы, то только ее тяжелая степень освобождает от службы. Легкая и средняя позволяют служить с ограничениями (категория В).
Отсрочку на 6 месяцев (заключение о временной негодности) при призыве на военную службу (военные сборы) получают после окончания лечения осложненного течения пневмоний (инфекционный токсический шок, нагноения, плевриты, ателектазы, обширные плевральные наложения и др.), а также после перенесенного острого и обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения.
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11
Челюстно-лицевые патологии
В «Расписании болезней» длинный перечень стоматологических проблем — от кариеса и отсутствия зубов до генерализованного пародонтита тяжелой степени. Но все они, как и заболевания слизистой оболочки полости рта, слюнных желез и языка, даже не поддающиеся лечению (стоматиты, хейлиты, гингивиты, лейкоплакии и другие, включая преканцерозы), — не причина для признания человека негодным к службе, разве что годными с ограничениями, в том числе незначительными.
Челюстно-лицевые аномалии, дефекты, деформации, последствия увечий, другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей со значительным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций освобождают человека от службы — категория Д. Если все эти функции выражены умеренно или незначительно, то он получает категорию годности В (ограниченно годен) или Б (годен с незначительными ограничениями).
В случае если проблема поддается хирургическому лечению, и после него прошло 6 месяцев, то это причина для признания человека временно не годным к военной службе — категория Г. Если на освидетельствование приходит призывник с неудаленными металлическими конструкциями после остеосинтеза переломов верхнечелюстной кости и (или) нижней челюсти с незначительным нарушением или без нарушения дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций, он признается годным к службе (А) или годным с незначительными ограничениями (Б).
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12
Болезни органов пищеварения
Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, болезни пищевода, кишечника, брюшины, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы даже в состоянии ремиссии могут быть как причиной вынесения вердикта «негоден», так и «годен с ограничениями». Вердикт определяется особенностями течения болезни, степенью проявления нарушения пищеварения и диагнозами, названными в «Расписании болезней».
Если выявленные болезни пищевода не сказываются на процессе пищеварения и никак не проявляются, они позволяют получить категорию годности А — без ограничений и Б — с незначительными ограничениями: речь идет о таких диагнозах, как «рефлюкс-эзофагит II–III степени тяжести с редкими рецидивами», «рефлюкс-эзофагит I степени тяжести».
Такие же категории годности к службе могут быть установлены для людей с хроническими гастритами, гастродуоденитами с незначительным нарушением секреторной функции с редкими обострениями, дискинезиями желчевыводящих путей, ферментопатическими (доброкачественными) гипербилирубинемиями, хроническими холециститами, холестерозом желчного пузыря, панкреатитами с редкими обострениями при хороших результатах лечения. Что касается хронических гепатитов, то если при установленном диагнозе нет нарушения функции печени и (или) их проявления минимальны, при призыве на военную службу (военные сборы) солдаты, матросы, сержанты и старшины по результатам освидетельствования получают категорию В — ограничено годен, а офицеры и прапорщики (мичманы) — А — годен и Б — годен с незначительными ограничениями.
Грыжи могут стать основанием для получения категорий Д и В, если плохо поддаются лечению или рецидивируют, если есть противопоказания для лечения или человек отказывается от него. Это большие или неудачно расположенные грыжи, оказывающие влияние на работу внутренних органов (диафрагмальные, невправимые вентральные, рецидивные).
Небольшие (в пределах физиологического кольца) пупочные грыжи, предбрюшинные липомы, а также расширение паховых колец без грыжевого выпячивания при физической нагрузке и натуживании не препятствуют прохождению военной службы.
Временные нарушения работы органов пищеварения после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения дают право на получение отсрочки — категория годности Г.
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13
Болезни кожи
Не годными к службе признаются страдающие трудно поддающимися лечению распространенными формами хронической экземы, псориаза, атопического дерматита, с буллезными дерматитами (все виды пузырчатки, буллезный пемфигоид, герпетиформный дерматит Дюринга).
Призывникам по результатам освидетельствования уготованы три категории — В, Б, А при следующих кожных заболеваниях: хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, распространенный и ограниченный псориаз, абсцедирующая и хроническая язвенная пиодермия, множественные конглобатные угри, атопический дерматит с очаговой лихенификацией кожного покрова, кожные формы красной волчанки, полиморфный фотодерматоз, распространенный и часто или редко рецидивирующий красный плоский лишай, распространенная и ограниченна экзема, ограниченная часто или редко рецидивирующая экзема, часто рецидивирующая многоформная экссудативная эритема, хроническое течение кожной формы геморрагического васкулита, гангренозная пиодермия, абсцедирующий и подрывающий фолликулит и перифолликулит головы, склеродермии, ихтиоз, врожденная кератодермия, распространенные и тотальные формы гнездной алопеции и витилиго, ксеродермия, фолликулярный кератоз.
Отдельно в «Расписании болезней» говорится о том, что наличие атопического дерматита (экссудативного диатеза, детской экземы, нейродермита) в истории болезни при отсутствии рецидива в течение последних 5 лет, а также разновидности ограниченной склеродермии — «болезни белых пятен» не является основанием ни для ограничений по службе ни для ее прохождения в принципе.
Отсрочку «выдают» если после недавнего острого заболевания, обострения хронического заболевания кожи и подкожной клетчатки временно сохраняются функциональные расстройства.
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14
Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные васкулиты
Артриты и артропатии инфекционного, воспалительного и аутоиммунного происхождения: ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартриты (анкилозирующий спондилоартрит — болезнь Бехтерева, хроническое течение реактивного артрита, псориатическая артропатия), диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты — гигантоклеточный артериит, узелковый полиартериит, болезнь Кавасаки, гранулематоз Вегенера, микроскопический полиангиит, эозинофильный ангиит и др.
Системные заболевания соединительной ткани даже с умеренным нарушением функций могут стать причиной установления категории Д. Незначительные нарушения функций и редкие обострения болезни — шанс на получение категории В, то есть «годен с ограничениями». Хронические формы реактивных артритов при отсутствии обострения заболевания в течение более 5 лет и без нарушения функции суставов никак не препятствуют прохождению военной службы.
Заключение о категории годности к военной службе при заболеваниях костей и суставов выносится после обследования и при необходимости лечения. При этом учитывается склонность заболевания к рецидивам или прогрессированию, стойкость выздоровления и особенности военной службы. При неудачных результатах лечения или отказе от него решение выносится в зависимости от функции руки/ноги или сустава. Если она сильно нарушена, человек признается не годным к службе.
Умеренное нарушение позволяет служить с категорией «ограниченно годен», незначительное нарушение функций или его отсутствие при установленном диагнозе — категория Б, а для офицеров даже А.
Перенесшие острые воспалительные заболевания суставов признаются временно не годными к военной службе на 6 месяцев после окончания лечения.
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15
Болезни позвоночника
Дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания позвоночника, врожденные и приобретенные деформации, пороки развития позвоночника со значительным нарушением защитной, статической и двигательной функций освобождают от службы в армии. Умеренное и незначительное нарушение — причина для получения категории годности В.
При этом умеренным нарушением считается невозможность поддерживать вертикальное положение туловища более 1–2 часов, умеренное локальное напряжение и болезненность длинных мышц спины, сглаженность шейного и поясничного лордоза, наличие дегенеративного сколиоза I–II степени, сегментарная гипермобильность позвоночника, ограничение амплитуды движений от 20 до 50 процентов в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника, слабость мышц конечностей, быстрая их утомляемость, парезы отдельных групп мышц без компенсации их функций.
Для незначительной степени нарушения функций позвоночника характерны: клинические проявления статических расстройств, возникающие через 5–6 часов пребывания в вертикальном положении, ограничение амплитуды движений в позвоночнике в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника до 20 процентов, двигательные и чувствительные нарушения, проявляющиеся неполной утратой чувствительности в зоне одного невромера, утратой или снижением сухожильного рефлекса, снижение мышечной силы отдельных мышц руки или ноги.
Что касается сколиоза — одной из самых распространенных проблем с позвоночником, то фиксированный сколиоз II степени с углом искривления позвоночника 11–17 градусов без нарушения функций позволяет получить категорию годности Б — годен с незначительными ограничениями.
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16
Патологии рук и ног
Отсутствие ноги — всегда противопоказание для службы в армии.
Отсутствие кистей на уровне кистевых суставов или пястных костей или нескольких пальцев — это категория годности Д, поскольку функции рук при это нарушаются значительно.
Но далее в «Расписании болезней» умеренными нарушениями называются «отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава; отсутствие на одной кисти 3 пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или 4 пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг, первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов, первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго — пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг, первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях» и другие. (Повреждения или заболевания костей, сухожилий, сосудов или нервов пальцев, приведшие к развитию стойких контрактур в порочном положении, считаются отсутствием пальца. Отсутствием пальца на кисти следует считать для первого (большого) пальца — отсутствие ногтевой фаланги, для других пальцев — отсутствие 2 фаланг. Отсутствие фаланги на уровне ее проксимальной головки считается отсутствием фаланги).
А «умеренные» и «незначительные» нарушения это категория годности В — «годен с ограничениями». К ним же причисляются и люди с повреждения структур кисти и пальцев, не приводящим к серьезным нарушениям их работы.
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17
Плоскостопие
Плоскостопие и другие деформации стопы становятся абсолютным противопоказанием для службы, если с ними невозможно использовать обувь установленного военного образца. Служить без ограничений или с незначительными ограничениями могут страдающие продольным или поперечным плоскостопием II степени и люди с отсутствующим пальцем на стопе (таковым считается отсутствие его на уровне плюснефалангового сустава, а также полное сведение или неподвижность пальца). Продольное или поперечное плоскостопие I степени и вовсе не препятствует прохождению военной службы. Все другие выраженные в разной степени деформации стопы позволяют получить категорию годности В — ограниченно годен.
Приобретенные и врожденные деформации рук или ног, вызывающие нарушение функции и (или) затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения, например, Х-образное или О-образное строение ног, осевое укорочение руки или ноги, другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий и мышц оцениваются для установления категорий годности в зависимости от нарушения функций, вплоть до полного освобождения от службы.
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18
Хронические заболевания почек
Людей с хроническими заболеваниями почек не призывают на службу, если у них диагностированы хроническая почечная недостаточность (ХПН), хронические заболевания почек с нефротическим синдромом при его сохранении в течение 3 и более месяцев или при его непрерывно-рецидивирующем течении, амилоидоз при клинических проявлениях нарушения функции почек.
ХПН с небольшим превышением показателей креатинина или стойкая артериальная гипертензия, связанная с ХПН и требующая медикаментозной коррекции (умеренное нарушение функции почек) и другие хронические заболевания почек с незначительным нарушением их функций позволяют служить солдатам с категорией «ограниченно годен», а офицерам — годен с незначительными ограничениями.
Нарушение уродинамики верхних мочевых путей (гидронефроз), пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почек и мочеточников, цистит и другие заболевания мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуры уретры, другие болезни уретры со значительным нарушением функций освобождают от службы. Категорию годности Д устанавливают такж людям с одной почкой, с нефроптозом (опущением) обеих почек III стадии, поликистозом почек, аномалией почечных сосудов и другими заболеваниями.
Абсолютно годных к службе среди страдающих почечными болезнями нет, но есть годные с незначительными ограничениями. Такую категорию получают страдающие нетяжелыми формами мочекаменной болезни, односторонним или двухсторонним нефроптозом I стадии, односторонним нефроптозом II стадии и другими заболеваниями без нарушения выделительной функции почки.
При призыве на военную службу (военные сборы) человек признается временно не годным к ней на 12 месяцев, если после перенесенного острого воспалительного заболевания почек сохраняются патологические изменения в моче.
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19
Болезни мужских половых органов
Болезни мужских половых органов (в том числе врожденные) в «Расписании болезней» включают: доброкачественную гиперплазию, воспалительные и другие болезни предстательной железы, водянку яичка, орхит и эпидидимит, избыточную крайнюю плоть, фимоз и парафимоз и др. Категорию годности Д устанавливают, если мужчина страдает доброкачественной гиперплазией предстательной железы III стадии со значительным нарушением мочеиспускания при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него или у него нет полового члена проксимальнее уровня венечной борозды.
Годными с незначительными ограничениями или без них признаются мужчины, у которых диагностированы: водянка яичка или семенного канатика с объемом жидкости менее 100 мл, фимоз и другие болезни мужских половых органов с незначительными клиническими проявлениями; задержка одного яичка в паховом канале или у его наружного отверстия; хронический простатит с редкими обострениями.
Остальные мужские болезни с умеренным или незначительным проявлением функции признаются причиной для установления категории В — ограниченно годен.
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20
Болезни женских половых органов
Запрет на военную службу — категория годности Д устанавливается, если женщина страдает хроническими воспалительными болезнями женских половых органов с выраженными клиническими проявлениями и обострениями (3 и более раза в год), требующими лечения в стационарных условиях. Болезни с умеренными клиническими проявлениями, обострениями 1–2 раза в год, требующими лечения в стационарных условиях, дают право на службу с ограничениями — категория годности В. А с незначительными клиническими проявлениями и редкими обострениями, не требующими лечения в стационарных условиях, — дают возможность женщине служить с категорией годности Б.
Эндометриоз становится прямым противопоказанием для службы, если требуется хирургическое лечение. Когда оно проведено успешно, женщина может служить с категорией годности В, как и те, у кого эндометриоз проявляется умеренно и поддается консервативному лечению. С категорией годности Б служат те, у кого проявления этой болезни необременительные.
Страдающие невоспалительными болезнями женских половых органов (в том числе врожденными) могут получить либо категорию Д — не годен, либо В — ограниченно годен. В первом случае это женщины с полным или неполным выпадением матки или купола влагалища, с разными формами недержания мочи, свищами с вовлечением половых органов при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него.
Допуск к службе с ограничениями страдающих незначительно или умеренно выраженным генитальным пролапсом, недержанием мочи, свищами, другими патологиями зависит от их клинических проявлений.
Что касается расстройств овариально-менструальной функции, то категорию Д получают только женщины с маточными кровотечениями, приводящими к анемии. А такие диагнозы, как половой инфантилизм при удовлетворительном общем развитии и бесплодие позволяют служить без ограничений — с категорией годности А.
Беременность, послеродовой период и их осложнения, а также временные функциональные расстройства мочеполовой системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения дают право на отсрочку.
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21
Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов
Негодными к военной службе признаются получившие травмы головы с последствиями в виде инородного тела в полости черепа, дефекта костей черепа более 40 кв. см, замещенного пластическим материалом, или дефекта более 10 кв. см, не замещенного пластическим материалом, а также дефектов и деформаций челюстно-лицевой области, не замещенные трансплантатами, анкилозов височно-нижнечелюстных суставов, ложных суставов нижней челюсти, контрактур челюстно-лицевой области при отсутствии эффекта от лечения, в том числе хирургического, или отказе от него.
Если дефект костей черепа составляет менее 10 кв. см, он не замещен пластическим материалом или дефект менее 40 кв. см замещен пластическим материалом, человек признается годным к службе с ограничениями (категория В). А если он получил линейные переломы костей свода и (или) основания черепа без нарушения функций центральной нервной системы, то признается годным к службе с незначительными ограничениями (категория Б).
Последствия переломов позвоночника, костей туловища, рук и ног (переломов костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, надколенника и других костей) со значительным нарушением функций — основания для признания человека не годным к службе. Если эти же проблемы сопровождаются умеренным или незначительным нарушением функций, комиссия признает человека годным к службе с ограничениями — категория В.
Категорию Б — годен с незначительными ограничениями получают имеющие: последствия компрессионных переломов тел позвонков без деформации и нарушения функций позвоночника; неудаленные металлические конструкции после остеосинтеза переломов костей. А сросшиеся изолированные переломы отдельных костей таза без деформации тазового кольца не препятствуют прохождению военной службы.
Если в момент призыва человеку требуется операция по удалению штифта (пластины), оставшегося в длинной кости после сращения перелома, выносится заключение о временной негодности к военной службе на 6 месяцев.
Травмы внутренних органов грудной полости, брюшной полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая травма), последствия операций по поводу заболеваний этих органов — становятся основанием для получения «белого билета». Категорию годности В получают люди с последствиями ранений, травм и операций, которые сохраняют функции пострадавшего органа, хоть они и нарушены. Например, после операции на бронхолегочном аппарате сохраняется дыхательная (легочная) недостаточность II степени; при отсутствии одной почки другая работает нормально; половой член отсутствует до уровня венечной борозды; после удаления селезенки, доли легкого, резекции желудка, почки или других органов сохраняются незначительные клинические проявления.
Если после травмы или операции нарушений функции пострадавшего органа нет, устанавливается категория годности А или Б.
Последствия травм кожи и подкожной клетчатки освобождают от службы. Они выражены массивными келлоидными, гипертрофическими рубцами в области шеи, туловища, рук и ног, спаянные с подлежащими тканями, изъязвленные или легко ранимые при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него. Категорию Д могут установить также из-за состояния после глубоких ожогов площадью 20 и более процентов поверхности кожи или осложненных амилоидозом почек, когда эти рубцы значимо ограничивают движения в суставах или мешают носить военную формы одежды, обуви или снаряжения.
Если все выше названные патологии, а также последствия глубоких ожогов 50 и более процентов поверхности кожи ноги или последствия глубоких ожогов с пластикой более 70 процентов поверхности кожи руки умеренно или незначительно ограничивают движения в суставах или затрудняют ношение военной одежды, обуви или снаряжения, то служить разрешается с ограничениями (категория В).
Среди получивших отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, пострадавших от токсического воздействия веществ, преимущественно немедицинского назначения; воздействия внешних причин (радиации, низких, высоких температур и света, повышенного давления воздуха или воды и других внешних причин), при которых есть клинические проявления, нет абсолютно годных к военной службе. Они могут получить либо категорию годности Д, либо В.
Временные функциональные расстройства костно-мышечной системы, соединительной ткани, кожи и подкожной клетчатки после лечения болезней, ранений, травм, отравлений и других воздействий внешних факторов дают отсрочку в зависимости от состояния на момент освидетельствования.
При остаточных явлениях после острых экзогенных воздействий и интоксикаций освидетельствуемые признаются временно не годными к военной службе на 6 месяцев, в дальнейшем категория годности их к военной службе определяется в зависимости от степени восстановления функций поврежденных органов и систем.
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22
Недостаточное физическое развитие
Диагноз «недостаточное физическое развитие», при котором масса тела не дотягивает до 45 кг, а рост — до 150 см, — причина для отметки в военном билете «категория В», то есть годен к службе с ограничениями. Если этот диагноз был установлен впервые — при первоначальной постановке на воинский учет, то военнообязанный может получить отсрочку на срок 12 месяцев. Если у человека масса тела — 45 кг и более и рост достиг 150 см, у него хорошее физическое развитие и пропорциональное телосложение, его признают годным к военной службе.
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23
Энурез
Энурез не убедит военно-медицинскую комиссию освободить от выполнения воинского долга. Страдающие ночным недержанием мочи получают категорию годности В. Но прежде их направляют на стационарное лечение. Если оно оказывается успешным, то ограничений к службе нет.
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24
Нарушения речи
Высокая степень заикания, охватывающая весь речевой аппарат, с нарушением дыхания и невротическими проявлениями, другие нарушения речи, делающие ее малопонятной, обеспечивает ограниченную категорию годности к службе — В. Но заключение о категории годности выносится с учетом способности освидетельствуемого исполнять обязанности военной службы.
Умеренное заикание и другие нарушения речи, делающие ее недостаточно внятной, не мешают человеку быть годным для военной службы без ограничений. Умеренным заиканием считается только задержка произношения, «спотыкание» в начале фразы, а ее продолжение произносится на одном дыхании — свободно или слегка замедленно, но без повторения.
Все подробности о военно-врачебной экспертизе и «Расписание болезней» здесь.
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