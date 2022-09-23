Болезнь по расписанию. Рассказываем, какие заболевания дают отсрочку и кто признается годным к службе

Негодными к военной службе признаются получившие травмы головы с последствиями в виде инородного тела в полости черепа, дефекта костей черепа более 40 кв. см, замещенного пластическим материалом, или дефекта более 10 кв. см, не замещенного пластическим материалом, а также дефектов и деформаций челюстно-лицевой области, не замещенные трансплантатами, анкилозов височно-нижнечелюстных суставов, ложных суставов нижней челюсти, контрактур челюстно-лицевой области при отсутствии эффекта от лечения, в том числе хирургического, или отказе от него.



Если дефект костей черепа составляет менее 10 кв. см, он не замещен пластическим материалом или дефект менее 40 кв. см замещен пластическим материалом, человек признается годным к службе с ограничениями (категория В). А если он получил линейные переломы костей свода и (или) основания черепа без нарушения функций центральной нервной системы, то признается годным к службе с незначительными ограничениями (категория Б).



Последствия переломов позвоночника, костей туловища, рук и ног (переломов костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, надколенника и других костей) со значительным нарушением функций — основания для признания человека не годным к службе. Если эти же проблемы сопровождаются умеренным или незначительным нарушением функций, комиссия признает человека годным к службе с ограничениями — категория В.



Категорию Б — годен с незначительными ограничениями получают имеющие: последствия компрессионных переломов тел позвонков без деформации и нарушения функций позвоночника; неудаленные металлические конструкции после остеосинтеза переломов костей. А сросшиеся изолированные переломы отдельных костей таза без деформации тазового кольца не препятствуют прохождению военной службы.



Если в момент призыва человеку требуется операция по удалению штифта (пластины), оставшегося в длинной кости после сращения перелома, выносится заключение о временной негодности к военной службе на 6 месяцев.



Травмы внутренних органов грудной полости, брюшной полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая травма), последствия операций по поводу заболеваний этих органов — становятся основанием для получения «белого билета». Категорию годности В получают люди с последствиями ранений, травм и операций, которые сохраняют функции пострадавшего органа, хоть они и нарушены. Например, после операции на бронхолегочном аппарате сохраняется дыхательная (легочная) недостаточность II степени; при отсутствии одной почки другая работает нормально; половой член отсутствует до уровня венечной борозды; после удаления селезенки, доли легкого, резекции желудка, почки или других органов сохраняются незначительные клинические проявления.



Если после травмы или операции нарушений функции пострадавшего органа нет, устанавливается категория годности А или Б.



Последствия травм кожи и подкожной клетчатки освобождают от службы. Они выражены массивными келлоидными, гипертрофическими рубцами в области шеи, туловища, рук и ног, спаянные с подлежащими тканями, изъязвленные или легко ранимые при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него. Категорию Д могут установить также из-за состояния после глубоких ожогов площадью 20 и более процентов поверхности кожи или осложненных амилоидозом почек, когда эти рубцы значимо ограничивают движения в суставах или мешают носить военную формы одежды, обуви или снаряжения.



Если все выше названные патологии, а также последствия глубоких ожогов 50 и более процентов поверхности кожи ноги или последствия глубоких ожогов с пластикой более 70 процентов поверхности кожи руки умеренно или незначительно ограничивают движения в суставах или затрудняют ношение военной одежды, обуви или снаряжения, то служить разрешается с ограничениями (категория В).



Среди получивших отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, пострадавших от токсического воздействия веществ, преимущественно немедицинского назначения; воздействия внешних причин (радиации, низких, высоких температур и света, повышенного давления воздуха или воды и других внешних причин), при которых есть клинические проявления, нет абсолютно годных к военной службе. Они могут получить либо категорию годности Д, либо В.



Временные функциональные расстройства костно-мышечной системы, соединительной ткани, кожи и подкожной клетчатки после лечения болезней, ранений, травм, отравлений и других воздействий внешних факторов дают отсрочку в зависимости от состояния на момент освидетельствования.



При остаточных явлениях после острых экзогенных воздействий и интоксикаций освидетельствуемые признаются временно не годными к военной службе на 6 месяцев, в дальнейшем категория годности их к военной службе определяется в зависимости от степени восстановления функций поврежденных органов и систем.

