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Спецоперация на УкраинеПодробности

Вокруг Шиловского полигона в Новосибирской области запретили продавать алкоголь

Губернатор Андрей Травников подписал новый документ

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Из постановления убрали запрет продажи алкоголя возле пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление о запрете продажи алкоголя рядом с НВВКУ и пунктами предварительного сбора граждан.

Теперь возле пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов запрет не действует, но вводится в новом месте — на расстоянии в 1500 метров от Шиловского полигона. А в отношении НВВКУ меняется расстояние, на которое распространяется запрет: с 1000 метров оно сокращается до 300.

Изучаем оба документа.

Новое постановление

На сайте регионального правительства появился документ от 9 ноября о том, что пункт в 2.1 постановления о запрете от 29 сентября нужно изменения. Его изложили в такой редакции

— Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, <...> на территориях, прилегающих к ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны РФ (г. Новосибирск), — 300 (триста) метров, Шиловскому полигону (Новосибирский район) –— 1500 (одна тысяча пятьсот) метров.

Расстояние, на которое распространялся запрет возле НВВКУ, сократилось

Расстояние, на которое распространялся запрет возле НВВКУ, сократилось

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— Установить, что расстояние <...> определяется по прямой линии без учета искусственных и естественных преград (радиусу) от каждой крайней точки ограждения объекта до входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, — уточняется в постановлении.

Первая версия постановления

А в первой редакции постановление содержало в себя следующие правила (пункт 2.1):

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— Запретить розничную продажу алкогольной продукции <...> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 (триста) метров, ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны РФ (г. Новосибирск) — 1000 (одна тысяча) метров.

Так выглядело постановление в сентябре

Так выглядело постановление в сентябре

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Ранее мы рассказывали, почему запрет на продажу алкоголя в Новосибирской области не отменяется, несмотря на объявленное окончание частичной мобилизации.

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