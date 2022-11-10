Вокруг Шиловского полигона в Новосибирской области запретили продавать алкоголь

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление о запрете продажи алкоголя рядом с НВВКУ и пунктами предварительного сбора граждан.

Теперь возле пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов запрет не действует, но вводится в новом месте — на расстоянии в 1500 метров от Шиловского полигона. А в отношении НВВКУ меняется расстояние, на которое распространяется запрет: с 1000 метров оно сокращается до 300.

