Частичная мобилизация завершилась: снимут ли запрет на продажу алкоголя возле новосибирских военкоматов
Власти региона ждут указа президента о завершении мероприятий
В правительстве Новосибирской области рассказали, что запрет на продажу алкоголя возле пунктов сбора военкоматов и НВВКУ пока не отменяется, несмотря на объявленное окончание частичной мобилизации.
— В Минпромторге региона сообщили, что постановление 181 продолжает действовать до момента указа или иного документа, объявляющего о завершении частичной мобилизации. В случае принятия дополнительных решений в него будут внесены необходимые изменения, — объяснили журналисту НГС в пресс-службе правительства.
Губернатор региона Андрей Травников говорил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Новосибирской области 3 октября. А 1 ноября об окончании частичной мобилизации по всей стране сказал президент России Владимир Путин, но соответствующего указа не подписал.
— Не задумывался о том, нужен ли официальный указ для завершения мобилизации, поговорю с юристами об этом. Но она точно завершена, точка поставлена, — говорил президент на пресс-конференции.
При этом позднее, 1 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, стоит ли ждать указа главы государства Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. По его словам, такой документ не нужен.
— Путин посоветовался с юристами. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Телеграммы разосланы в военкоматы, — цитирует Пескова кремлевский пул.
Напомним, что постановление про запрет продажи алкоголя было опубликовано на официальном сайте 29 сентября 2022 года, в нем говорилось следующее:
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— Запретить розничную продажу алкогольной продукции <...> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 метров, ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны РФ — 1000 метров.
Это было сделано для обеспечения общественного порядка на соответствующих территориях, как объяснили НГС в правительстве.
Ранее мы рассказывали о том, что в октябре Новосибирское военное училище с мобилизованными обнесли двухметровым забором — на входе изымали алкоголь.