Частичная мобилизация завершилась: снимут ли запрет на продажу алкоголя возле новосибирских военкоматов

Губернатор региона Андрей Травников говорил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Новосибирской области 3 октября. А 1 ноября об окончании частичной мобилизации по всей стране сказал президент России Владимир Путин, но соответствующего указа не подписал.

— Не задумывался о том, нужен ли официальный указ для завершения мобилизации, поговорю с юристами об этом. Но она точно завершена, точка поставлена, — говорил президент на пресс-конференции.



При этом позднее, 1 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, стоит ли ждать указа главы государства Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. По его словам, такой документ не нужен.