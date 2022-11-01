«Точка поставлена»: Путин заявил об окончании мобилизации
Но указ не подписал
Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России окончена. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. Однако соответствующего указа пока нет.
— Не задумывался о том, нужен ли официальный указ для завершения мобилизации, поговорю с юристами об этом. Но она точно завершена, точка поставлена, — сказал президент.
Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. По нему Минобороны РФ собиралось призвать 300 тысяч человек.
Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию.