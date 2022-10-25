В новосибирской «Ленте» перекрыли стеллажи с алкоголем — с чем это связано
Корреспондент НГС посмотрел, что происходит в магазине на Котовского
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В конце сентября в Новосибирске запретили продавать алкоголь рядом с военными комиссариатами и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации. Постановление об этом подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
НГС посмотрел, как исполняют запрет в супермаркете «Лента» на Котовского, где неподалеку стоит военкомат.
НГС отправил запрос в «Ленту» по ситуации.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске погиб мобилизованный из Тувы. По предварительной информации, смерть наступила из-за распития спиртного.