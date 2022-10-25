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В новосибирской «Ленте» перекрыли стеллажи с алкоголем — с чем это связано

Корреспондент НГС посмотрел, что происходит в магазине на Котовского

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Магазин расположен на улице Котовского

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В конце сентября в Новосибирске запретили продавать алкоголь рядом с военными комиссариатами и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации. Постановление об этом подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

НГС посмотрел, как исполняют запрет в супермаркете «Лента» на Котовского, где неподалеку стоит военкомат.

На лентах, которые перекрывают стеллажи, прикреплен текст письма от министра промышленности Андрея Гончарова. В нем говорится о том, что магазин должен прекратить продажу алкоголя, в том числе пива

На лентах, которые перекрывают стеллажи, прикреплен текст письма от министра промышленности Андрея Гончарова. В нем говорится о том, что магазин должен прекратить продажу алкоголя, в том числе пива

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— В связи с тем, что объект розничной торговли расположен на территории, прилегающей к пункту предварительного сбора граждан военного комиссариата, Вам необходимо незамедлительно прекратить розничную продажу алкогольной продукции, — говорится в тексте

— В связи с тем, что объект розничной торговли расположен на территории, прилегающей к пункту предварительного сбора граждан военного комиссариата, Вам необходимо незамедлительно прекратить розничную продажу алкогольной продукции, — говорится в тексте

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Спиртное нельзя продавать в торговых точках, которые находятся на расстоянии меньше 300 метров от военных комиссариатов

Спиртное нельзя продавать в торговых точках, которые находятся на расстоянии меньше 300 метров от военных комиссариатов

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Алкоголь также запретили продавать на расстоянии меньше 1 километра от Новосибирского высшего военного командного училища

Алкоголь также запретили продавать на расстоянии меньше 1 километра от Новосибирского высшего военного командного училища

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НГС отправил запрос в «Ленту» по ситуации.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске погиб мобилизованный из Тувы. По предварительной информации, смерть наступила из-за распития спиртного.

ЛентаНВВКУПостановление губернатораЗапрет продажи алкоголя
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