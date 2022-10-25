В Новосибирске погиб мобилизованный из Тувы — заявление правительства
По предварительной информации, смерть наступила из-за употребления спиртных напитков
В Новосибирске погиб мобилизованный из Тувы, предварительно смерть наступила из-за употребления спиртных напитков. Информация об этом опубликована на сайте правительства республики.
— Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков. Ведется следствие, — говорится в сообщении.
Там уточняется, что в связи с приравниванием мобилизованных по статусу к военнослужащим расследование уголовного дела будет вести Главное военное следственное управление Следственного комитета России, а также Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.
Глава Тувы поручил зампреду Тимуру Куулару поддерживать взаимодействие с указанными правоохранительными органами.
Ранее читатель НГС сообщил в редакцию, что происшествие случилось в ночь на 24 октября. На тот момент корреспонденту НГС в правительстве НСО, правительстве Тувы, а также в Минобороны и аппаратах уполномоченных по правам человека информацию не комментировали.
Недавно мы писали о том, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мобилизованного в Новосибирском военном училище.