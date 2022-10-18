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СКР возбудил уголовное дело из-за смерти мобилизованного в военном училище Новосибирска

По данным следствия, мужчина был убит

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В начале октября в НВВКУ умерли двое мобилизованных

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мобилизованного в Новосибирском высшем военном командном училище.

Об этом сообщило новосибирское издание Сибкрай.ru со ссылкой на Главное военное следственное управление СКР. По данным ведомства, 3 октября возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека по Новосибирской области Нина Шалабаева подтвердила НГС, что на сегодняшний день известно о смерти двух мобилизованных. О том, что возбуждено уголовное дело, ей неизвестно.

В начале октября НГС сделал запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть смерть двух мобилизованных. На момент публикации ответ не пришел.

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О том, что в НВВКУ умер мобилизованный, стало известно 3 октября. По информации Нины Шалабаевой, он умер во сне. Им оказался 35-летний уроженец Братска, о котором подробно рассказало издание IRCITY.RU. Через несколько дней на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного. Тогда сообщалось, что идут следственные мероприятия.

СКУбийствоЧастичная мобилизация
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