В новосибирском военном училище обнаружили тело еще одного мобилизованного
Обстоятельства его смерти неизвестны
На территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного.
Эту информацию сообщила корреспонденту НГС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
— Да, всего двое теперь. Не знаю [что случилось], следствие идет, — подтвердила омбудсмен. — Когда идут следственные мероприятия, могут пояснять только те, кто их проводит. Только после того, как будет прояснена ситуация и какие-то сделаны выводы.
По ее словам, пока неизвестно, естественная это была смерть или нет. Также пока точно неясно, когда именно это случилось.
В понедельник НГС сделал запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть смерть двух мобилизованных.
О смерти первого мобилизованного в НВВКУ стало известно