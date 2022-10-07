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В новосибирском военном училище обнаружили тело еще одного мобилизованного

Обстоятельства его смерти неизвестны

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Официально заявили о смерти двух мобилизованных в НВВКУ

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На территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке обнаружили тело еще одного погибшего мобилизованного.

Эту информацию сообщила корреспонденту НГС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

— Да, всего двое теперь. Не знаю [что случилось], следствие идет, — подтвердила омбудсмен. — Когда идут следственные мероприятия, могут пояснять только те, кто их проводит. Только после того, как будет прояснена ситуация и какие-то сделаны выводы.

По ее словам, пока неизвестно, естественная это была смерть или нет. Также пока точно неясно, когда именно это случилось.

В понедельник НГС сделал запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть смерть двух мобилизованных.

О смерти первого мобилизованного в НВВКУ стало известно 3 октября. После IRCITY.RU выяснил, что во время прохождения мобилизационного сбора в Новосибирске умер 35-летний уроженец Братска.

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