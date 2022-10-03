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В военном училище умер один из мобилизованных

По предварительной информации, смерть наступила во сне

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По предварительной версии, мужчина умер во сне

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В Новосибирском высшем военном командном училище умер один из мобилизованных. Информацию об этом подтвердила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева:

— Умер один человек. Во сне, — ответила Нина Шалабаева на вопрос НГС. — Сейчас там работают соответствующие компетентные органы. Надо понять причину, в связи с чем наступила эта смерть.

Пока омбудсмен не знает возраст погибшего и обстоятельства происшествия. По телефонам НВВКУ эту информацию НГС не подтвердили и не опровергли. В военном следственном отделе по Новосибирскому гарнизону дежурный ответил, что им дали инструкции не давать никаких комментариев журналистам. НГС сделал запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

Сегодня губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирской области закончился первый этап частичной мобилизации.

Мобилизация
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