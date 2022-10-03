Первый этап частичной мобилизации завершился в Новосибирской области
Об этом заявил губернатор Андрей Травников
В Новосибирской области закончился первый этап частичной мобилизации. Об этом стало известно сегодня, 3 октября.
— Могу сообщить, что в Новосибирской области первый этап частичной мобилизации завершен. Мобилизационное задание выполнено. В напряженном графике не все события удалось отследить. Тем не менее видел, что практически во всех городах, районах работа была развернута большая, достойные проводы были организованы, торжественные, — заявил губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.
По словам главы губернатора, мобилизованных обеспечили сухими пайками и вещами.
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— Задания первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. И сегодня продолжается докомплектование отдельных подразделений, подбор дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи. Тем не менее важно, чтобы ни один человек не остался без внимания, — уточнил Травников.
В Новосибирске 3 октября открывается консультационный пункт для мобилизованных граждан. Он разместится в ДК «Звезда», расположенном в здании