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Спецоперация на Украине

В Новосибирске откроют консультационный пункт для помощи мобилизованным

Глава региона отметил, что Новосибирская область будет помогать предметами для улучшения быта мобилизованным

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Андрей Травников также пообщался с мобилизованными и посмотрел условия их проживания

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В Новосибирске с 3 октября откроется консультационный пункт для мобилизованных граждан. Его разместят в ДК «Звезда», расположенном в здании № 53 на улице Иванова. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале после того, как вновь посетил пункт формования подразделений из мобилизованных граждан в регионе.

— Поступало очень много юридических вопросов, вопросов, связанных с мерами социальной поддержки, оплаты в военном ведомстве. Постараемся оперативно отвечать на все вопросы, которые будут возникать у военнослужащих, связываться с нашими коллегами из соседних регионов Сибири, чтобы помочь разрешить все ситуации, в том числе и частные, — говорится в сообщении.

Андрей травников также пообщался с мобилизованными, посмотрел условия их проживания и узнал, что еще необходимо им предоставить.

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— Основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но тем не менее вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, Новосибирская область закупит и будет выдавать нашим военнослужащим, которые ушли по мобилизации, — отметил глава региона.

Ранее губернатор Иркутской области проверил размещение мобилизованных в Новосибирске.

Мобилизованные
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