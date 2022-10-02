В Новосибирске откроют консультационный пункт для помощи мобилизованным
Глава региона отметил, что Новосибирская область будет помогать предметами для улучшения быта мобилизованным
В Новосибирске с 3 октября откроется консультационный пункт для мобилизованных граждан. Его разместят в ДК «Звезда», расположенном в здании
— Поступало очень много юридических вопросов, вопросов, связанных с мерами социальной поддержки, оплаты в военном ведомстве. Постараемся оперативно отвечать на все вопросы, которые будут возникать у военнослужащих, связываться с нашими коллегами из соседних регионов Сибири, чтобы помочь разрешить все ситуации, в том числе и частные, — говорится в сообщении.
Андрей травников также пообщался с мобилизованными, посмотрел условия их проживания и узнал, что еще необходимо им предоставить.
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— Основное снабжение обмундированием и снаряжением будет проводить Министерство обороны, но тем не менее вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, Новосибирская область закупит и будет выдавать нашим военнослужащим, которые ушли по мобилизации, — отметил глава региона.
Ранее губернатор Иркутской области проверил размещение мобилизованных в Новосибирске.