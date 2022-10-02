«Форму пока получили не все»: губернатор Иркутской области проверил размещение мобилизованных в Новосибирске
Жителей Приангарья направили в НВВКУ
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в Новосибирском высшем военном командном училище и проверил, как разместили жителей Приангарья, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— От родных поступало много вопросов по расположению ребят, по тому, в каких условиях они сейчас живут. Да, форму пока получили не все. Но это вопрос самого ближайшего времени, — написал Игорь Кобзев.
Он также отметил, что часть военнослужащих разместили в Доме культуры при войсковой части. По его словам, некоторые из мобилизованных были недовольны условиями, из-за большого наплыва людей «возникают накладки». Их должны устранить в ближайшее время.
— По палаточному городку вопросов нет. Обустроились. Бытовые ситуации решаются. По всему, что касается ребят, размещенных в Новосибирске, ответственный — начальник Центра ГО и ЧС Иркутской области Константин Юрьевич Дроздов. Его телефон —
До этого глава Приангарья побывал в войсковой части города Юрга Кемеровской области.
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