«Форму пока получили не все»: губернатор Иркутской области проверил размещение мобилизованных в Новосибирске

Ранее НГС писал о том, как проводят время мобилизованные у ворот учебного лагеря, расположенного в Советском районе Новосибирска. Сколько часов приходится ждать будущим солдатам, чтобы надеть военную форму, почему у забора училища горит костер и о чем говорят мужчины, которые еще вчера были кассирами, токарями и железнодорожниками — в репортаже НГС. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о запрете продажи алкоголя возле пунктов сбора и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации.

