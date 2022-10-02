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Спецоперация на Украине

«Форму пока получили не все»: губернатор Иркутской области проверил размещение мобилизованных в Новосибирске

Жителей Приангарья направили в НВВКУ

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В Новосибирск приехали мобилизованные с разных регионов России

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в Новосибирском высшем военном командном училище и проверил, как разместили жителей Приангарья, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— От родных поступало много вопросов по расположению ребят, по тому, в каких условиях они сейчас живут. Да, форму пока получили не все. Но это вопрос самого ближайшего времени, — написал Игорь Кобзев.

Он также отметил, что часть военнослужащих разместили в Доме культуры при войсковой части. По его словам, некоторые из мобилизованных были недовольны условиями, из-за большого наплыва людей «возникают накладки». Их должны устранить в ближайшее время.

— По палаточному городку вопросов нет. Обустроились. Бытовые ситуации решаются. По всему, что касается ребят, размещенных в Новосибирске, ответственный — начальник Центра ГО и ЧС Иркутской области Константин Юрьевич Дроздов. Его телефон — +7 914 895-05-51, — рассказал глава региона.

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Ранее НГС писал о том, как проводят время мобилизованные у ворот учебного лагеря, расположенного в Советском районе Новосибирска. Сколько часов приходится ждать будущим солдатам, чтобы надеть военную форму, почему у забора училища горит костер и о чем говорят мужчины, которые еще вчера были кассирами, токарями и железнодорожниками — в репортаже НГС. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о запрете продажи алкоголя возле пунктов сбора и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации.

Иркутская областьНовосибирскИгорь КобзевСпецоперация на УкраинеЧастичная мобилизация
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