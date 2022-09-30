«Повестка пришла по вотсапу»: что происходит у ворот учебного лагеря, куда свозят мобилизованных

Лес рубят

За несколько километров до училища движение по улице Иванова встает в мертвой пробке. Единственная полоса еле движется, после короткого рывка — очередная долгая остановка. Причина — в нескольких туристических автобусах и десятках легковых машин, припаркованных частично на обочине, а частично — прямо на проезжей части возле института. Это мобилизованные, которые ждут своей очереди попасть на территорию учебного лагеря, и родственники тех, кто уже оказался за высоким забором.

Чуть дальше, у въезда дежурит экипаж ГИБДД, но кажется, для обеспечения хоть какого-то трафика, а не потому что кто-то боится побега мобилизованных.