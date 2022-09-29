«Я и по состоянию здоровья не подхожу, и по возрасту, и не служил»: «рядовые» новосибирцы старше 35 получили повестку

«Двухсторонний пиелонефрит уже много лет»

Сибиряк Алексей рассказывает, что был мобилизован Куйбышевским военкоматом. Ему 45 лет, он не служил, но в военном билете указано «рядовой» и категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. У него есть ряд хронических заболеваний — пиелонефрит, гипертония, артрозы.



— Я по состоянию здоровья состою в ФАПе на учете с 17 лет. Я работаю на вахте, на автономке, то есть вывезти меня оттуда можно только вертолетом, поэтому это очень сложно. У меня там обострились проблемы: нужно было менять таблетки. Поэтому еще до мобилизации жена меня записала к терапевту, — рассказывает он.

