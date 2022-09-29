«Я и по состоянию здоровья не подхожу, и по возрасту, и не служил»: «рядовые» новосибирцы старше 35 получили повестку
Один из них уже находится в месте сбора, а другого отправили на медкомиссию
Частичная мобилизация в Новосибирской области проходит уже неделю. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). Позже Минобороны дало разъяснения, кто призывается в первую очередь, например рядовые до 35 лет. Но среди жителей региона, получивших повестки, оказались рядовые старше обозначенного возраста. Рассказываем эти истории (в распоряжении редакции есть фотографии их документов).
«Двухсторонний пиелонефрит уже много лет»
Сибиряк Алексей рассказывает, что был мобилизован Куйбышевским военкоматом. Ему 45 лет, он не служил, но в военном билете указано «рядовой» и категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. У него есть ряд хронических заболеваний — пиелонефрит, гипертония, артрозы.
— Я по состоянию здоровья состою в ФАПе на учете с 17 лет. Я работаю на вахте, на автономке, то есть вывезти меня оттуда можно только вертолетом, поэтому это очень сложно. У меня там обострились проблемы: нужно было менять таблетки. Поэтому еще до мобилизации жена меня записала к терапевту, — рассказывает он.
Алексей приехал домой 25 сентября и сразу же получил повестку, а на следующий день ему нужно было идти на прием к врачу в Куйбышевскую поликлинику.
— Как только в поликлинике услышали, что мне нужно в военкомат, отказались мне выдавать карту, не дали даже сфотографировать данные оттуда, выписку не сделали. В военкомате я говорил, что у меня давление, двухсторонний пиелонефрит уже много лет.
При этом Алексея, по его словам, успели свозить на автобусе из Куйбышевского района в место сбора в Новосибирске.
— В автобусе, в котором я ехал, были в том числе люди старше меня и те, у кого тоже есть проблемы со здоровьем. Нас первых вызвали из строя и отправили измерять давление к врачам. Военный билет у меня забрали, отправили домой и выдали повестку на врачебную комиссию в военкомате на 30 сентября. Даже не знаю, куда обращаться, что делать. Получается, я и по состоянию здоровья не подхожу, и по возрасту, и не служил, — переживает, что его всё же заберут, Алексей.
«Увезли его на прохождение проверочных сборов»
Историю Сергея из Ярково рассказывает его жена Оксана, потому что он уже находится в месте сбора призванных. Ему 38 лет, категория «А», рядовой. Он служил, но именно боевого опыта у него нет.
В разъяснениях о частичной мобилизации говорилось, что в первую очередь призываются рядовые до 35, переживает жена. В его повестке было написано, что нужно прийти на проверочные сборы с 26 сентября по 7 октября 2022 года.
— Говорили, что добровольно и в указанный период, а в итоге утром 23 сентября к нам домой приехали представители военного комиссариата и увезли его на прохождение проверочных сборов, что противоречит датам, указанным в повестке. Получается, что с этого дня он находится в Академгородке, — рассказывает Оксана.
Она уже написала заявление в военную прокуратуру и ждет ответа.
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Ранее мы рассказывали, как новосибирские медсестры без опыта получили повестки, а здесь мы опубликовали список телефонов, по которым можно жаловаться на ошибочную мобилизацию.
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