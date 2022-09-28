«У нее маленькая дочка, и она не работает по специальности лет 20». Медсёстры без опыта получили повестки

— У меня было шоковое состояние. Они связались и с работодателем, прислали письмо, поэтому с работы меня отпустили. Я поехала в сельсовет в этот же день, забрала повестку. Мне сказали 26 сентября явиться в военкомат, а за день до этого позвонили и перенесли на 29 сентября . Уточнили, что в этот день собирают медработников, — рассказывает журналисту НГС Елена.



По ее словам, она предупредила в телефонном разговоре, что у нее нет ни опыта, ни стажа, ни соответствующей записи в трудовой.



— Но мне ответили, что всё равно нужно приезжать. У меня даже сертификат для занятия медицинской деятельностью просрочен. Я хочу понять, действительно ли таких, как я, призывают.

