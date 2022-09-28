«У нее маленькая дочка, и она не работает по специальности лет 20». Медсёстры без опыта получили повестки
Сибирячки не знают, как оставлять свои дома, что с собой брать и как помогать, если нет опыта
Частичная мобилизация, которая началась в стране неделю назад, затрагивает и медработников, имеющих военные билеты. В Новосибирской области они тоже начали получать повестки. Но среди них оказались и те, кто мало или вообще не работал по специальности и не понимает, может ли принести пользу. Рассказываем их истории (в распоряжении редакции есть фотографии их военных билетов и повесток).
21 сентября в своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения).
«Когда нет опыта, ты элементарно можешь растеряться»
Сибирячка Елена живет в Новосибирске, а прописана в Ордынском районе. Ей позвонили из сельсовета по телефону и сказали, что нужно приехать с вещами в течение 12 часов.
— У меня было шоковое состояние. Они связались и с работодателем, прислали письмо, поэтому с работы меня отпустили. Я поехала в сельсовет в этот же день, забрала повестку. Мне сказали
По ее словам, она предупредила в телефонном разговоре, что у нее нет ни опыта, ни стажа, ни соответствующей записи в трудовой.
— Но мне ответили, что всё равно нужно приезжать. У меня даже сертификат для занятия медицинской деятельностью просрочен. Я хочу понять, действительно ли таких, как я, призывают.
Елена отучилась на «сестринское дело», как она сама говорит, для себя, а по профессии работать не планировала. Думала, что позже получит сертификат и будет заниматься массажем. Сейчас Елена работает кассиром-операционистом.
— Это работа с деньгами, а не с жизнями. Я не знаю, у кого спрашивать, ошибка это или нет и какая от меня польза. Даже если я месяц буду проходить обучение, это же не детский сад, всё серьезно: чьи-то жизни. Когда нет опыта, ты элементарно можешь растеряться, потому что не работал с этим.
Пока Елена знает только то, что ей нужно собирать вещи.
— Мне сказали брать с собой теплые вещи по сезону и что-то, чтобы переодеться. Сказали взять резиновые сапоги, теплые носки и, если есть, кирзачи. Медсестра и кирзачи — вообще не понятно. Конечно, у меня их нет! Я готовлю одежду, какая есть, специально не покупаю. Только на первое время. Не тащить же с собой баулы! И я даже не могу найти нигде информацию, что еще нужно для таких работников, если я прохожу по каким-то меркам, — описывает свою растерянность Елена.
При этом у нее есть еще разные организационные и бытовые вопросы, ответы на которые она хочет найти, но не может.
— Мне важно во всём разобраться. Может, это поможет не только мне, но и другим девчонкам. Возможно, я не одна в такой ситуации. У меня нет детей, я одна — может, мне проще, чем кому-то, но всё равно ничего не понятно. У меня съемное жилье — что делать, как решить все вопросы. Меня дернули с работы, я теряю деньги. А если мне в итоге скажут, что это ошибка, что люди без опыта не нужны, то как быть? Я в подвешенном состоянии. Про мужчин много информации всё равно, а про женщин и медицинских работников…
Пока Елена уладила все вопросы с работодателем: ее с работы не увольняют. Ключи от съемной квартиры она на всякий случай передала брату.
— Когда мне точно скажут, что меня забирают, тогда и буду решать этот вопрос. Пока не съезжаю, резких движений не делаю, потому что такая неизвестность, — переживает девушка.
«Всё по закону, но несправедливо как-то по-человечески»
Владимир рассказывает о своей жене Варваре, они проживают в Ордынском районе:
— Она получила повестку дома — тренер из спортивной школы принес. Мы приехали в военкомат, объяснили ситуацию: у нее маленькая дочка, и она не работает по специальности лет 20. Как отучилась, вышла замуж и всё. Она только год отработала, может, даже меньше. Но нам в ответ сказали, что нужно явиться 29 сентября. А сейчас у нее еще и разрыв мениска. Нам сказали срочно сделать МРТ
Но в Ордынке сделать МРТ коленного сустава, замечает Владимир, нельзя, а в клиниках Новосибирска всё расписано, к тому же результат выдается не сразу. Но всё же им удалось это сделать.
— Сделали МРТ. Врачи написали, что «годен с ограничениями». Вроде как отправка 29 сентября. Всё по закону, но несправедливо как-то по-человечески. Я ничего не понимаю: если призывают мать, у которой маленький ребенок, значит, есть потребность в специалистах, но она же не специалист! — говорит Владимир.
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Ранее мы рассказывали, как новосибирские медработники относятся к мобилизации и кого могут забрать в числе первых, а здесь мы опубликовали список телефонов, по которым можно жаловаться на ошибочную мобилизацию.
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