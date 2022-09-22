Минобороны объяснило, кого призовут во время частичной мобилизации

Минобороны России дало разъяснения по частичной мобилизации. В частности, в министерстве объяснили, что в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. В ведомстве уточнили, что одним из основных факторов при определении призывать человека или нет станет наличие у него боевого опыта.



Призываться будут как офицеры, так и рядовые и сержанты. Рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники — но потребность в таких специалистах минимальная