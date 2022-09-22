Минобороны объяснило, кого призовут во время частичной мобилизации
И кому дадут отсрочку
Минобороны России дало разъяснения по частичной мобилизации. В частности, в министерстве объяснили, что в рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. В ведомстве уточнили, что одним из основных факторов при определении призывать человека или нет станет наличие у него боевого опыта.
Призываться будут как офицеры, так и рядовые и сержанты. Рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. Есть должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например медработники — но потребность в таких специалистах минимальная
Также в ведомстве объяснили, кого не будут призывать по мобилизации. Это военнообязанные граждане для которых законом предусмотрена отсрочка. Это те, кто временно не годен к военной службе, согласно установленному правительством положению о военно-врачебной экспертизе. Также не будут призывать тех, кто занят уходом за больными родственниками или инвалидами первой группы, граждан, имеющих на иждивении четырех или больше детей младше 16 лет, работников предприятий оборонной промышленности и других лиц, которым отсрочка полагается по закону (подробнее о причинах для отсрочки мы рассказывали в этом материале).
В министерстве объяснили, что квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Для каждого региона определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе. Еще одна деталь, которую разъяснило Минобороны: те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву, а те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.
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