Что будет, если не явиться по повестке во время частичной мобилизации? Ответ юриста
Во вчерашнем обращении Владимир Путин отметил, что повестки частично мобилизованные граждане начали получать с 21 сентября
После того как 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, многие запасники ждут повесток в военкомат. Мы уже рассказывали, как именно их должны вручать и могут ли это сделать прямо на улице, а теперь поговорим о том, что делать, когда повестка уже в руках.
После того как гражданин расписался в получении повестки, он обязан явиться в военкомат к указанному в документе времени. Закон не устанавливает никаких сроков, которые могли бы даваться на сборы, так что приходить нужно именно в указанное время. В противном случае это сочтут административным правонарушением. Согласно соответствующей статье КоАП, неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.
— Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат. В настоящее время действует только штрафная санкция за первую неявку, — говорит юрист Андрей Конышев. — Тут (к мобилизованным с 21 сентября. — Прим. ред.) сейчас действуют те же правила, что применяются к срочникам. Если человек второй раз расписался за повестку и не явился — военкомат имеет право передать дело в Следственный комитет по месту жительства, и его вызовут на опрос: по какой причине не явился? Дальше может быть возбуждено уголовное дело за уклонение.
По общему правилу максимальное наказание за уклонение от военной службы — лишение свободы на срок до двух лет. Однако на днях Госдума приняла поправки к Уголовному кодексу, согласно которым самовольное оставление части и неявка по повестке в период мобилизации и военного положения будут наказываться строже. Покинувшим часть на срок от 2 до 10 суток — до 5 лет лишения свободы, а не до года, от 10 дней до месяца — до 7 лет лишения свободы, а не до 3 лет, более месяца — от 5 до 10 лет колонии, а не до 5 лет. Правда, в силу закон еще не вступил.
— Закон вступит в силу с момента опубликования. То есть, если он будет опубликован, например, сегодня, а дата явки по повестке послезавтра, он уже будет применяться. Скорее всего сразу всех не будут упаковывать, но показательно, чтобы другим было неповадно, кого-то осудят. И запугивать этим, конечно, будут, — отмечает юрист.
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Закон будет опубликован и вступит в силу не раньше, чем его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Пока этого не произошло, но по опыту принятия других законопроектов — процедура может не занять много времени.
Даже если повестка пришла, может оказаться, что гражданина призывать всё равно не должны были — например, военкомат оказался не в курсе, что у человека есть основания для отсрочки. Какими они могут быть, мы рассказывали в этом материале.