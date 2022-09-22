Что будет, если не явиться по повестке во время частичной мобилизации? Ответ юриста

После того как 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, многие запасники ждут повесток в военкомат. Мы уже рассказывали, как именно их должны вручать и могут ли это сделать прямо на улице, а теперь поговорим о том, что делать, когда повестка уже в руках.

После того как гражданин расписался в получении повестки, он обязан явиться в военкомат к указанному в документе времени. Закон не устанавливает никаких сроков, которые могли бы даваться на сборы, так что приходить нужно именно в указанное время. В противном случае это сочтут административным правонарушением. Согласно соответствующей статье КоАП, неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.