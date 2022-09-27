Куда жаловаться на ошибочную мобилизацию: две очень полезные карточки с телефонами — сохраните себе

Жители Новосибирской области всё чаще рассказывают о странных случаях во время частичной мобилизации. Три истории мы опубликовали подробно. Сейчас мы подготовили для вас две полезные карточки, в которых указано, куда обращаться, если вы считаете, что вас мобилизуют по ошибке.

В Новосибирской области у вас есть два варианта разобраться именно на месте. Первый — обратиться в отделение Народного фронта в НСО.

