Куда жаловаться на ошибочную мобилизацию: две очень полезные карточки с телефонами — сохраните себе
Можно обратиться за помощью и по электронной почте
Жители Новосибирской области всё чаще рассказывают о странных случаях во время частичной мобилизации. Три истории мы опубликовали подробно. Сейчас мы подготовили для вас две полезные карточки, в которых указано, куда обращаться, если вы считаете, что вас мобилизуют по ошибке.
В Новосибирской области у вас есть два варианта разобраться именно на месте. Первый — обратиться в отделение Народного фронта в НСО.
Его сотрудники находятся на ул. Серебренниковской, 2. Горячая линия: +7 (383) 305-41-51. Почта: 54region@onf.ru, группа во «ВКонтакте».
Также можно обратиться на горячую линию военкомата Новосибирской области: +7 (383) 231-06-88.
Также вы можете обратиться на федеральные линии в Комитет солдатских матерей, на горячую линию Минобороны и телефон Главной военной прокуратуры.
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