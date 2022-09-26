Как частичная мобилизация идет в Новосибирской области — речь губернатора на оперативном совещании

Губернатор Новосибирской области сегодня, 26 сентября , на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, как проходит частичная мобилизация. Он сообщил, что принято решение по уникальным специалистам отдельных предприятий, чтобы их не забирали с работы.



Публикуем дословно речь Андрея Травникова:

— На территории Новосибирской области продолжается реализация Указа президента нашей страны о частичной мобилизации. В целом первые дни частичной мобилизации прошли достаточно четко, организованно, без каких-то сбоев и накладок, без серьезных ошибок. Поэтому хотел бы поблагодарить всех глав городов и районов, председателей муниципальных комиссий. Продолжаем эту работу. Уверен, что Новосибирская область выполнит задачи, которые перед нами поставлены главой государства.

