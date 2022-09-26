Как частичная мобилизация идет в Новосибирской области — речь губернатора на оперативном совещании
Андрей Травников сообщил, что всё проходит организованно
Губернатор Новосибирской области сегодня,
Публикуем дословно речь Андрея Травникова:
— На территории Новосибирской области продолжается реализация Указа президента нашей страны о частичной мобилизации. В целом первые дни частичной мобилизации прошли достаточно четко, организованно, без каких-то сбоев и накладок, без серьезных ошибок. Поэтому хотел бы поблагодарить всех глав городов и районов, председателей муниципальных комиссий. Продолжаем эту работу. Уверен, что Новосибирская область выполнит задачи, которые перед нами поставлены главой государства.
Мы с вами практически в ежедневном режиме координируем деятельность путем совещаний в формате ВКС. Вчера собирались. На что еще раз хотел бы обратить внимание.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Как видите, в обществе на разных уровнях говорится о недопустимости ошибок при проведении частичной мобилизации. Недопустимости призыва граждан в нарушение законодательства. Это, конечно же, очень важно. Также неоднократно обсуждали. Также важно обратить внимание на следующее — безусловно, главная задача, которая перед нами стоит, — это обеспечить выполнение частичной мобилизации в соответствии с установленным и доведенным заданием.
Но также мы должны сохранить работоспособность, нормальное функционирование отдельных предприятий, организаций, не только тех, кто подпадает под бронирование. Они все определены федеральным законодательством и федеральными решениями. И сохранить работоспособность отдельных предприятий и организаций, от которых зависит жизнедеятельность отдельных населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона. Поэтому, конечно же, нельзя допускать, чтобы призывались уникальные специалисты, специалисты, от которых зависит деятельность соответствующих предприятий.
Необходимо предоставлять им отсрочку для того, чтобы не допустить каких-то негативных последствий. Механизмы и порядок действий принятия решений мы согласовали. Просьба это использовать в своей работе. Обращаясь к моим коллегам, кто курирует соответствующие отрасли, тоже просьба на это обращать внимание и соответствующую информацию главам районов, на областную призывную комиссию, мне предоставлять. Это должны быть индивидуальные решения в отношении уникальных специалистов, — заключил губернатор.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
С пятницы, 23 сентября, в Новосибирской области и во всей России начала работать горячая линия по теме частичной мобилизации. Наш корреспондент проверил, как она работает в Новосибирске.