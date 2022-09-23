Как работает горячая линия по частичной мобилизации в Новосибирске — проверил корреспондент НГС

С пятницы, 23 сентября, в Новосибирской области и во всей России начала работать горячая линия по теме частичной мобилизации. Все вопросы, связанные с ней, можно задавать по телефону 122. Ранее этот номер использовали для связи с пациентами с коронавирусом, а как сейчас работает сервис? Мы проверили.



Журналист НГС позвонил по этому номеру с редакционного телефона, несколько попыток результата не принесли, словно на том конце провода стоял автосброс. Вскоре выяснилось, что по IP-телефонии (именно такая установлена в редакции) получить информацию не получится. Со смартфона журналист дозвонился сразу, он был первым в очереди на оператора.

