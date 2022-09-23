Как работает горячая линия по частичной мобилизации в Новосибирске — проверил корреспондент НГС
Раньше по этому телефону предоставлялась информация о коронавирусе
С пятницы, 23 сентября, в Новосибирской области и во всей России начала работать горячая линия по теме частичной мобилизации. Все вопросы, связанные с ней, можно задавать по телефону 122. Ранее этот номер использовали для связи с пациентами с коронавирусом, а как сейчас работает сервис? Мы проверили.
Журналист НГС позвонил по этому номеру с редакционного телефона, несколько попыток результата не принесли, словно на том конце провода стоял автосброс. Вскоре выяснилось, что по IP-телефонии (именно такая установлена в редакции) получить информацию не получится. Со смартфона журналист дозвонился сразу, он был первым в очереди на оператора.
Первым нашим вопросом было стандартное «Кто подлежит частичной мобилизации?»
— Находящиеся в запасе граждане, те, кто имеют военную учетную специальность. Те, кто служил в армии или имеет опыт боевых действий. В данном случае люди со статусом «ограниченно годен по состоянию здоровья» к службе в армии, но не служившие, мобилизации не подлежат, — объяснил оператор.
Второй вопрос касался денежного довольствия мобилизованным в период военной подготовки и непосредственного участия в спецоперации.
— При мобилизации вы подписываете документы и получаете статус как у контрактника с аналогичными выплатами и довольствием. Более подробную информацию вы можете в военкомате по месту жительства, — ответили на «горячей линии».
Дополнительно оператор пояснил, что период обязательной подготовки резервистов к военным действиям продлится месяц. Больше информации из собеседника выудить не удалось: сотрудник горячей линии «владеет лишь общей информацией», и отправляет звонящего в военкомат за деталями.
Телефон 122 был создан по инициативе президента РФ в 2020 году. По нему россияне могли получить консультацию по коронавирусу от диспетчеров call-центра или записаться на прием к врачу.
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Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о частичной мобилизации в стране. С этого дня гражданам в стране начали приходить повестки. Сегодня журналист НГС побывал у военкоматов Новосибирска, чтобы посмотреть, что там происходит.