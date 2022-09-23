Что сейчас происходит в военкоматах Новосибирска? 4 фотографии

Что сейчас происходит в военкоматах Новосибирска?
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В большинстве военных комиссариатов немноголюдно
Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о частичной мобилизации в стране. С этого дня гражданам в стране начали приходить повестки. НГС побывал у военкоматов Новосибирска, чтобы посмотреть, что там происходит.
Накануне, 22 сентября, фотограф НГС посетил военные комиссариаты Октябрьского и Центрального, Дзержинского и Калининского районов. Сегодня мы посмотрели, что происходит у военкомата Ленинского и Кировского районов.
НГС обзвонил районные военкоматы, чтобы уточнить, сколько повесток уже разослано и сколько людей вчера посетило учреждение. В районных комиссариатах не смогли информацию предоставить и направили в областной военкомат, там также затруднились с ответом.
Кого призывают на службу в первую очередь, а кого позже — читайте в этом материале. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.