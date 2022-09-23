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Спецоперация на Украине

Что сейчас происходит в военкоматах Новосибирска? 4 фотографии

В большинстве военных комиссариатов немноголюдно

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Военкомат Октябрьского района и Центрального административного округа на Лескова

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Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к нации и заявил о частичной мобилизации в стране. С этого дня гражданам в стране начали приходить повестки. НГС побывал у военкоматов Новосибирска, чтобы посмотреть, что там происходит.

Накануне, 22 сентября, фотограф НГС посетил военные комиссариаты Октябрьского и Центрального, Дзержинского и Калининского районов. Сегодня мы посмотрели, что происходит у военкомата Ленинского и Кировского районов.

Военный комиссариат Дзержинского и Калининского районов на проспекте Дзержинского, 2 — вчера около него не было людей

Военный комиссариат Дзержинского и Калининского районов на проспекте Дзержинского, 2 — вчера около него не было людей

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У военкомата Октябрьского района и Центрального административного округа на Дмитрия Шамшурина тоже было немноголюдно. За время наблюдения зашли и вышли пара человек

У военкомата Октябрьского района и Центрального административного округа на Дмитрия Шамшурина тоже было немноголюдно. За время наблюдения зашли и вышли пара человек

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Военкомат Кировского и Ленинского районов на <nobr class="_">2-м</nobr> переулке Пархоменко. Около крыльца сегодня утром стояли <nobr class="_">4 человека</nobr>, внутри была очередь из <nobr class="_">6–7</nobr>

Военкомат Кировского и Ленинского районов на 2-м переулке Пархоменко. Около крыльца сегодня утром стояли 4 человека, внутри была очередь из 6–7

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НГС обзвонил районные военкоматы, чтобы уточнить, сколько повесток уже разослано и сколько людей вчера посетило учреждение. В районных комиссариатах не смогли информацию предоставить и направили в областной военкомат, там также затруднились с ответом.

Кого призывают на службу в первую очередь, а кого позже — читайте в этом материале. Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всю актуальную информацию о текущих событиях.

ЦВОКомиссариат
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