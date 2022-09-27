Владимир Соловьев предложил расстрелять или отправить в Донбасс военкома из Новосибирска

— А я — за. Я бы просто публично вывел бы пару таких военкомов. Особенно новосибирский один умник. Карелин просит! Карелин! Приходит и говорит: «Зачем вы призываете? Он музыкант. Он весь больной, у него реально справки». Говорит: «А он на меня жаловался»… Вот взять этого военкома за ухо и на передовую в Донбасс! Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше.