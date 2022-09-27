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Спецоперация на Украине

Владимир Соловьев предложил расстрелять или отправить в Донбасс военкома из Новосибирска

Он рассказал об одном из случаев ошибочной мобилизации

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Телеведущий был достаточно резок в высказываниях

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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал работу одного из новосибирских военкоматов. Он недоволен его работой и высказался в эфире «России-1» во время программы «Воскресный вечер» 25 сентября. Сначала Соловьев предложил достаточно кардинальные меры наказания за ошибки при частичной мобилизации.

— А можно расстреливать! — предложил Владимир Соловьев.

— Я против расстрелов, — ответила на это предложение главред RT Маргарита Симоньян.

— А я — за. Я бы просто публично вывел бы пару таких военкомов. Особенно новосибирский один умник. Карелин просит! Карелин! Приходит и говорит: «Зачем вы призываете? Он музыкант. Он весь больной, у него реально справки». Говорит: «А он на меня жаловался»… Вот взять этого военкома за ухо и на передовую в Донбасс! Лопаточку ему дать, пусть окапывается, от него будет вреда там меньше.

О каком именно военкомате идет речь, телеведущий не сказал.

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В Новосибирске на базе отделения Народного фронта развернули центр, который помогает ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Обратиться за помощью могут те, кто не попадает под критерии, озвученные президентом России. Также открыта горячая линия военкомата Новосибирской области.

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