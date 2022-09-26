Куда обращаться, если ошибочно мобилизовали, — список телефонов и организаций в НСО

В Новосибирске на базе отделения Народного фронта развернули центр, который помогает ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Обратиться за помощью могут те, кто не попадает под критерии, озвученным президентом России. Также открыта горячая линия военкомата Новосибирской области.



— На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, — говорится в официальной группе Народного фронта в Новосибирской области в группе во «ВКонтакте». — Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы.

