Куда обращаться, если ошибочно мобилизовали, — список телефонов и организаций в НСО
Информацию собирает и редакция НГС
В Новосибирске на базе отделения Народного фронта развернули центр, который помогает ошибочно призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Обратиться за помощью могут те, кто не попадает под критерии, озвученным президентом России. Также открыта горячая линия военкомата Новосибирской области.
— На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, — говорится в официальной группе Народного фронта в Новосибирской области в группе во «ВКонтакте». — Мобилизация — это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы.
В Новосибирской области обращения принимаются в региональном отделении Народного Фронта по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2, по телефону
Также жители региона могут по вопросам мобилизации обращаться:
- горячая линия — 122;
- горячая линия военкомата Новосибирской области —
8 (383) 231-06-88.
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Сегодня губернатор Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, как проходит частичная мобилизация. Он сообщил, что принято решение по уникальным специалистам отдельных предприятий, чтобы их не забирали с работы.
Также сегодня было подписано постановление об осеннем призыве в регионе.