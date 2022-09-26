Постановление об осеннем призыве подписал губернатор НСО — публикуем документ
Документ подписан 26 сентября
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве.
Документ «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2022 года» подписан 26 сентября и уже опубликован на официальном сайте регионального правительства.
В нем говорится о создании призывной комиссии Новосибирской области, рекомендуется главам районов содействовать призывным муниципальным комиссиям. Минздраву НСО поручено обеспечить работу врачей, а региональному Минкультуры организовать проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.
Публикуем постановление полностью.
Также сегодня губернатор Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, как проходит частичная мобилизация. Он сообщил, что принято решение по уникальным специалистам отдельных предприятий, чтобы их не забирали с работы.