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Постановление об осеннем призыве подписал губернатор НСО — публикуем документ

Документ подписан 26 сентября

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В документе говорится о создании призывной комиссии Новосибирской области, рекомендуется главам районов содействовать призывным муниципальным комиссиям

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве.

Документ «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2022 года» подписан 26 сентября и уже опубликован на официальном сайте регионального правительства.

В нем говорится о создании призывной комиссии Новосибирской области, рекомендуется главам районов содействовать призывным муниципальным комиссиям. Минздраву НСО поручено обеспечить работу врачей, а региональному Минкультуры организовать проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.

Публикуем постановление полностью.

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Также сегодня губернатор Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, как проходит частичная мобилизация. Он сообщил, что принято решение по уникальным специалистам отдельных предприятий, чтобы их не забирали с работы.

ГубернаторОсенний призывЧастичная мобилизация
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