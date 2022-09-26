«Вызвали в сельсовет, он как порядочный человек пошел». Как сибирякам без военного опыта и с заболеваниями вручают повестки

34-летний Михаил с гипертонией и второй категорией запаса

Рассказывает его жена, София: Мы живем в Новосибирске, но муж прописан в станции Дупленской. Туда ему и пришла повестка. Принесли к родителям, отцу моего мужа в руки не отдали, но тот сразу набрал мужу и сказал, что пришла повестка, что нужно быть с вещами 27-го числа в Коченевском военкомате. Мы, конечно, приехали.



В военном билете у него категория годности — В, он никогда не служил. В билете указано, что он водитель. Но он как водитель? Он после школы сдал на права, то есть даже не от военкомата получил эти права, а ему просто ее вписали, эту гражданскую специальность. Говорят, что водители в спросе там, поэтому собирают даже тех, кто не служил.

