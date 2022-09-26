«Вызвали в сельсовет, он как порядочный человек пошел». Как сибирякам без военного опыта и с заболеваниями вручают повестки
Три истории о странной мобилизации в Новосибирской области — одного из мужчин уже отправили в «учебку»
Мобилизация, о которой на прошлой неделе заявил президент, докатилась до Новосибирской области. В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что призыву в первую очередь будут подлежать опытные граждане из числа запасников (впрочем, в указе это не нашло отражения). На деле же редакции NGS.RU стали известны странные случаи вручения повесток — призвать хотят ранее никогда не служивших мужчин, а также
34-летний Михаил с гипертонией и второй категорией запаса
Рассказывает его жена, София: Мы живем в Новосибирске, но муж прописан в станции Дупленской. Туда ему и пришла повестка. Принесли к родителям, отцу моего мужа в руки не отдали, но тот сразу набрал мужу и сказал, что пришла повестка, что нужно быть с вещами
В военном билете у него категория годности — В, он никогда не служил. В билете указано, что он водитель. Но он как водитель? Он после школы сдал на права, то есть даже не от военкомата получил эти права, а ему просто ее вписали, эту гражданскую специальность. Говорят, что водители в спросе там, поэтому собирают даже тех, кто не служил.
Рассказывает Михаил: У меня смешанные чувства. Не ожидал, что меня призовут в частичную мобилизацию, может быть, в общую — ну надо так надо. Но вот чтобы в первую волну... Я никогда не служил, в руках даже автомата не держал, не понимаю, что и как с ним делать. Чувства такие, что я двое суток не спал. Мозг, видимо, сам отключается, поэтому я могу не спать 2 часа, а потом дремлю минут 15, и вот так двое суток.
Я работаю в торговой компании, старшим кладовщиком, у меня есть ребенок —
«Нет опыта военных действий, зато есть межпозвоночные грыжи». История
47-летнего Евгения
Рассказывает его жена, Нина: Мой
Три человека из Раздольного в тот день забирали, но мой муж — самый возрастной, 47 лет. Я еще подошла там в военкомате и спросила: «Куда его, на учения?», а мне: «Нет, скорее всего туда (на Украину. — Прим.ред.) поедет». Вышел глава администрации: «Всё, мужики, давайте, только с победой!» Я говорю: «Вы что? Вы куда его провожаете? Мы же только повестку на сборы подписали?!» Он ведь и по возрасту не подходит, а мне говорят: «Сейчас продлили до 50 лет». Но где этот закон? Он рядовой! В 1996 году служил! Комиссию, ничего не проходил, но как?
Приехал он на место сбора в Новосибирске, и в этот же день ему вручили боевую повестку,
Ему сразу же выдали одежду и на лето, и на зиму, сразу построение. А как же комиссия? У него две грыжи межпозвоночные, у него два пальца на руке не работают, так как сухожилия не работают, да еще дальтоник. Я ему говорю: «У тебя вес — 60 килограммов, на тебя даже бронежилет не надеть», а он: «Нам даже бронежилетов не дают». Ну здорово просто. Нет опыта военных действий, зато есть межпозвоночные грыжи. Это так защитников набирают?
Их там уже подготавливают и морально, и физически, что они поедут туда. Я уже не говорю про возраст, но почему нет никакой медицинской комиссии? И вот муж говорит, что там много людей из деревень (в основном из них же сейчас набирают) со справками медицинскими, ходят из кабинета в кабинет. Ему выдали одежду и сказали, мол, прижми энное место. Им даже сказали, что если их что-то беспокоит, чтобы они шли в санчасть, а их там вылечат и привезут обратно.
Он мне пишет, звонит иногда. Да, он служил, он стрелок, но это сколько лет назад было? За это время куча болячек прицепилась. Рассказывает, что везут всех подряд, очень много людей.
27-летний Алексей, который никогда не служил
новость из сюжета
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Я работаю на железной дороге. В 2018 году я ломал голеностоп очень тяжело, мне кость стягивали винтами железными, а в 2016 году был разрыв мениска в колене — операцию не делал. Также в 2018 году ко мне псориаз прицепился. Я отучился, получил высшее образование в ОмГУПСе (военной кафедры не было), на это время, пока учился, была отсрочка от армии. Потом я окончил вуз, отсрочка тоже, соответственно, кончилась. Я пошел на комиссию, у меня уже был псориаз, и мне поставили группу В, специальность — водитель. Хотя категория прав у меня Б — только легковой автомобиль.
Прописан я в деревне в Коченевском районе, но проживаю в Новосибирске. И вот в субботу позвонили из сельсовета, с военного учета, сказали, что пришла на меня повестка и что мне нужно в воскресенье ее забрать. Я ее получил, но зашел в военкомат и спросил: «Как же так происходит, ведь обещали призывать только служивших?» На что мне ответили: «Ну вы приезжайте с вещами по повестке, собирайте справки, какие у вас есть. А вообще, мы отправляли сегодня водителей, которые тоже нигде не служили».
Меня ждут 27 сентября, в 9, в военкомате. У меня жена беременная вторым ребенком, первому 1 год 8 месяцев. В душе у меня опустошение, я ничего не понимаю. Есть надежды, что, может быть, меня отсеют, но не знаю. Жена в слезах, мама тоже, отца у меня нет. Что будет дальше — не знаю.
Вечером, 24 сентября, в Карасукском районе прошло прощание с мобилизованными, на котором присутствовал глава администрации.