«Как военнобязанные они поедут туда, куда их направят»: новосибирские врачи — о частичной мобилизации. Кого она затронет?

В России объявлена частичная мобилизация, под призыв попадают и медицинские работники. Многие из них имеют военный билет. Медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко поговорила с врачами и узнала, как они к этому относятся и кого могут забрать в числе первых.

Не все врачи и пресс-службы учреждений смогли ответить на вопросы о мобилизации, потому что у кого-то пока просто нет понимания, как всё будет организовано, а кто-то боится высказываться на эту тему, особенно если его мнение негативное.