«Как военнобязанные они поедут туда, куда их направят»: новосибирские врачи — о частичной мобилизации. Кого она затронет?
Пока четкого понимания, кого именно призовут, у руководителей учреждений нет
В России объявлена частичная мобилизация, под призыв попадают и медицинские работники. Многие из них имеют военный билет. Медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко поговорила с врачами и узнала, как они к этому относятся и кого могут забрать в числе первых.
Не все врачи и пресс-службы учреждений смогли ответить на вопросы о мобилизации, потому что у кого-то пока просто нет понимания, как всё будет организовано, а кто-то боится высказываться на эту тему, особенно если его мнение негативное.
Журналист отправил соответствующие запросы в Минздрав РФ и Министерство обороны РФ, чтобы уточнить, сколько врачей из Новосибирской области хотят призвать и составляют ли уже списки. Кроме того, отправил запрос в пресс-службу НГМУ, чтобы узнать, какие специальности должны отмечаться в военкомате и с какого момента в вузе перестала существовать военная кафедра. На момент публикации ответов не получил.
Начали ли приходить повестки врачам?
— Мы являемся медицинской организацией с мобилизационным заданием с блоком бронированных специалистов. Мы можем быть военным госпиталем. Нашим врачам пока повестки не приходят. Но если придут, то как военнобязанные они поедут туда, куда их направят, — рассказали в пресс-службе областной больницы.
В одной из больниц города, которая специализируется на конкретном направлении работы, журналисту НГС анонимно рассказали, что пока их медики не призываются и эта тема не комментируется.
— Пока мобилизация медработников не коснулась. И руководство Минздрава, и военкоматы сказали, чтобы мы спокойно работали и лечили людей. Наша задача сейчас — только направить в призывные пункты фельдшеров, которые могут оказать неотложную помощь, если кому-то станет плохо, — рассказал на условиях анонимности журналисту НГС один из руководителей медучреждений.
Сотрудник скорой помощи заметил, что у них в организации и так нехватка медперсонала:
— Если начнут забирать на мобилизацию, то скорая встанет: работать некому будет, — уверен он.
Журналист НГС также опросил и частные клиники города. Директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Тищенко ответила, что в настоящее время в клинику от органов власти никаких запросов или нормативных документов на тему частичной мобилизации не поступало.
— Мы работаем в обычном режиме. В штате клиники трудятся военные врачи в отставке. Никто из них, даже те, что имеют высшие военные чины, повесток не получали. Но, по их словам, если позовет Родина — пойдут. Пока же медицинская организация решает обычные сезонные и текущие вопросы: вакцинации от гриппа, подготовки к зимнему сезону, проведения декады пожилого человека и заботы о нашем будущем — лечения детей и ведения беременности, — уточнила Татьяна Тищенко.
Кого призовут в первую очередь
Еще один руководитель пояснил, что в первую очередь будут нужны хирурги, анестезиологи и травматологи, но пока их учреждения мобилизация не коснулась.
Новосибирский анестезиолог объяснил журналисту НГС, что раньше в новосибирском медуниверситете была военная кафедра:
— У нас были сборы, мы жили в палатках. Военка считалась госэкзаменом. Мы выходили лейтенантами. Сейчас военной кафедры нет, поэтому выпускники считаются рядовыми или просто хирургами, например. Я отношусь к призыву нормально, раз такое положение сейчас. Я в другой стране родился — меня в СССР воспитывали патриотом. Не сопротивляться же, за это уголовная статья есть.
Он считает, что вряд ли будут призывать всех подряд, комплектовать медицинские батальоны, потому что никто не отменял неотложную помощь, плановую, онкологическую, травматологическую и так далее.
— Есть же специальные военные госпитали и военные медики. Поэтому я считаю, что в первую очередь будут призывать военных медиков, которые ходят под погонами. У каждого своя работа: если ты врач — лечи раненых, — добавляет анестезиолог.
А как в других регионах?
Один новосибирский врач, тоже пожелавший остаться анонимным, сейчас проходит обучение на онколога в Москве и рассказывает, что в федеральном центре, в котором он находится, на следующий же день после объявления частичной мобилизации собрали заведующих отделениями и огласили списки:
— В числе тех, кто будет мобилизован, была медсестра, которая когда-то работала в травматологическом отделении, что посчитали за ценный боевой опыт.
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