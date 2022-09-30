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Губернатор НСО запретил продавать алкоголь вблизи пунктов сбора и НВВКУ

Постановление об этом он подписал 29 сентября 2022 года

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Ограничения не коснутся только продажи спиртного в кафе

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о запрете продажи алкоголя возле пунктов сбора и НВВКУ на время проведения частичной мобилизации.

Документ был опубликован на официальном сайте областного правительства вчера, 29 сентября 2022 года.

— Запретить розничную продажу алкогольной продукции <...> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 (триста) метров, ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны РФ (г. Новосибирск) — 1000 (одна тысяча) метров, — указано в постановлении.

Постановление опубликовано 29 сентября

Постановление опубликовано 29 сентября

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— Это сделано для обеспечения общественного порядка на соответствующих территориях, — уточнили НГС в правительстве Новосибирской области.

Запрет продаж не коснется продажи алкоголя в кафе и других заведениях общественного питания.

Ранее НГС писал о том, как проводят время мобилизованные у ворот учебного лагеря, расположенного в Советском районе Новосибирска.

Продажа алкоголяЧастичная мобилизация
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