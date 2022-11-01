В Кремле рассказали, стоит ли ждать указа о завершении частичной мобилизации
Ранее президент РФ собирался посоветоваться с юристами о необходимости такого документа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, стоит ли ждать указа главы Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. По его словам, такой документ не нужен.
— Путин посоветовался с юристами. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Телеграммы разосланы в военкоматы, — цитирует Пескова кремлевский пул.
31 октября о завершении призыва в рамках частичной мобилизации заявил президент России Владимир Путин. Вместе с тем он уточнил, что ему нужно посоветоваться с юристами насчет того, нужен ли соответствующий указ.
— Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена, — объявил президент.
Также президент сообщил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.
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