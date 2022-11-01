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Спецоперация на УкраинеПодробности

В Кремле рассказали, стоит ли ждать указа о завершении частичной мобилизации

Ранее президент РФ собирался посоветоваться с юристами о необходимости такого документа

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В Кремле утверждают, что в частичной мобилизации «поставлена точка»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, стоит ли ждать указа главы Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. По его словам, такой документ не нужен.

— Путин посоветовался с юристами. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Телеграммы разосланы в военкоматы, — цитирует Пескова кремлевский пул.

31 октября о завершении призыва в рамках частичной мобилизации заявил президент России Владимир Путин. Вместе с тем он уточнил, что ему нужно посоветоваться с юристами насчет того, нужен ли соответствующий указ.

— Я с юристами поговорю, нужно ли указом завершать мобилизацию, но она завершена, точка поставлена, — объявил президент.

Также президент сообщил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

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Сегодня, 1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что уже 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаСпецоперация на УкраинеЧастичная мобилизация
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