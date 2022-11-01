В Кремле рассказали, стоит ли ждать указа о завершении частичной мобилизации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, стоит ли ждать указа главы Владимира Путина об окончании частичной мобилизации. По его словам, такой документ не нужен.

— Путин посоветовался с юристами. Указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен. Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Телеграммы разосланы в военкоматы, — цитирует Пескова кремлевский пул.