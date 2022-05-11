Дома-призраки. Известный застройщик обманул мэрию и новосибирцев на 100 с лишним миллионов рублей и скрылся

У потерпевших жителей домов № 31а и 33 по улице Потанинской в паспортах до сих пор указана старая прописка. По ней, например, они ходят на выборы. Сменить прописку жильцы домов-призраков боятся, так как уверены: потом им доказать ничего не удастся. Семь лет назад этим людям обещали выплатить среднюю стоимость однокомнатной квартиры — это было три миллиона рублей — или предоставить квартиру в новостройке. Сейчас однокомнатная в построенных здесь многоэтажках стоит раза в два больше.



Один из пострадавших — Сергей Михайлов. В паспорте — прописка с несуществующим адресом: улица Потанинская, 31а. В качестве аванса, когда вставал вопрос о расселении, Михайлов получил только 30 тысяч рублей.



— Я согласен и на 3 миллиона, как они раньше обещали. Хоть что-то получить, я не жадный. Я в этом доме с детства рос, родился там. Там моя бабушка, мама, отец жили. Там возле березы, которая до сих пор стоит, и 33-й дом был. Мы с детьми возле него играли, сок из березы брали. Нам сначала обещали деньги, но потом все куда-то пропали. Мэрия вроде что-то тоже сперва обещала нам, а потом: мы ничего не знаем. Мол, идите разбирайтесь с Крючковым. А он вроде за границу убежал, хотя у него тут бизнес и дома строятся. С пропиской были проблемы по работе: брать меня не хотели, мол, как так: дома нет, а прописка есть? Но на голосование постоянно ходим: адрес наш там указан, — вздохнул Михайлов.



Собственница одного из помещений 33-го дома, Елена Савина, тоже получила не всю сумму, а в пределах 20–30 тысяч рублей.



— Я уже и не помню точно, давно это было. Дом, конечно, ветхий был и непригоден к проживанию. Он годов 1940-х . Мы съехали еще до того, как там всё забором строительным обнесли. А потом уже увидели, что стройка началась, — рассказала Савина.



Часть пострадавших собственников готовы забрать хотя бы по три миллиона, другие надеются на индексацию этой суммы в соответствии с сегодняшней ценой однокомнатной квартиры.