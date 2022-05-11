Дома-призраки. Известный застройщик обманул мэрию и новосибирцев на 100 с лишним миллионов рублей и скрылся
Люди 7 лет не могут добиться справедливости — их дома в центре снесены, но прописка в паспортах осталась прежней
Девять новосибирских семей пытаются добиться справедливости уже семь лет: их дома снесены в 2015 году, но обещанную компенсацию люди не получили, хотя до сих пор в их паспортах стоит прописка с уже несуществующими адресами. Вместе с этими семьями пострадала и предпринимательница Людмила Кравчук, которая планировала на месте снесенных домов построить административное здание. Общий ущерб составил более ста миллионов рублей. А возник он после того, как в мэрии отдали участок известному застройщику Владиславу Крючкову. Сейчас он в федеральном розыске. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в истории, где есть почти всё: крупное мошенничество, заключение суда, странные решения чиновников мэрии, скрывшийся от правосудия застройщик… Нет только одного: компенсации ущерба пострадавшим.
Как известный девелопер получил золотую землю
История эта началась в 2014 году, когда предприниматель Людмила Кравчук заключила договор с физическими лицами, которые выступили инвесторами проекта застройки участка на улицах Потанинской и Романова. Кравчук — учредитель и директор ООО «Сибирская экспертиза-К» — планировала расселить здесь одноэтажные деревянные дома и построить на их месте административное здание с подземными и надземными парковками и гаражами.
Людмила Кравчук — директор и учредитель (25%) строительной компании «Сибирская экспертиза-К» (ООО «СибЭк-К»). Три других учредителя с равными долями: Дмитрий Щепин, Андрей Капранов и Владимир Стеклов. В 2014 году в числе учредителей в компании были Сергей Пивоваров и Сергей Козлаков. Судя по данным системы «Контур.Фокус», последние несколько лет компания никакой деятельности не вела. Кравчук также является единственным владельцем ООО «СИБЭК-К», которое предоставляет услуги в области права, финансового аудита и бухгалтерского учета.
— У меня были все распорядительные документы от мэрии, которой я заплатила по договору за предоставление данного земельного участка. И я с людьми начала заключать договоры на расселение. Всего у нас попало [под снос] двенадцать домов, но собственников было двадцать, потому что в домах было по две квартиры. И мы [с инвесторами] обратились в агентство для официального оформления договоров [по расселению]. Первой очередью по расселению занимался [инвестор] Сергей Козлаков, который вошел ко мне в фирму соучредителем, — рассказала корреспонденту НГС Людмила Кравчук.
Вторым инвестором, который тоже стал соучредителем в «Сибирской экспертизе-К», был Сергей Пивоваров. В дальнейшем выяснилось, говорит Кравчук, что Пивоваров с Козлаковым связаны с известным новосибирским застройщиком Владиславом Крючковым. И через некоторое время дома, которые должен был расселять Козлаков, выкупаются Александром Асадчим, бизнес-партнером застройщика Крючкова, а затем переходят к Крючкову. Между выкупленными домами на улице Потанинской находился участок муниципальной земли с гаражами.
— Они гаражи убрали, оставили один, отделали его профильным листом и зарегистрировали как капитальное строение. А под ним сразу в собственность зарегистрировали землю. И тут же мэрия выделяет эту землю ООО «Астера», где учредитель Владислав Крючков, а «Астера» продает этот земельный участок ООО «Паркхаус», где учредитель — тот же Крючков. Я написала заявление в полицию, и там [в 2015 году] возбудили уголовное дело. Потому что [с помощью этой схемы] они выкупили муниципальный земельный участок в 3262 квадратных метра у мэрии по низкой цене: заплатили около 3,8 миллиона. А земля эта стоит намного дороже, — рассказала Кравчук.
В редакции НГС имеется копия судебных документов по делу о мошенничестве с муниципальным земельным участком.
В результате всех этих схем пострадавшими оказались девять собственников из двух снесенных домов с адресами: улица Потанинская, 31а и 33. Эти люди изначально получили небольшую предоплату за жилье: от 20 до 400 тысяч рублей, но обещанную стоимость однокомнатной квартиры никто из них так и не увидел. В 2015 году дома были снесены новыми владельцами участка, хотя мэрия через два года после этого сообщала Кравчук, что под снос эти дома не попадают.
Людмиле Кравчук, которая успела выплатить часть денег жильцам, дальнейшую аренду земельного участка в мэрии не согласовали: участок перешел застройщику Владиславу Крючкову. Сейчас на этом месте стоят два дома с адресами: улица Ольги Жилиной, 21 и 23. Строительство их велось компанией Крючкова на протяжении почти всего судебного разбирательства по мошенничеству с землей.
Кто такой Владислав Крючков
Владислав Крючков — крупный новосибирский застройщик. Самые известные его проекты: элитный квартал Milk House, выросший на месте молокозавода, несколько зданий возле «Ауры», ЖК «Ядринцевский квартал» недалеко от Центрального парка, ЖК «ГринАрт» возле парка Березовая роща, ЖК «Красный проспект» на месте сгоревшего заводского корпуса возле завода НЭВЗ и ряд других жилых домов.
У Владислава Крючкова более двух десятков компаний: обычно новое юрлицо создавалось под новый строительный проект. Среди них: упоминавшийся ранее ООО «Паркхаус», где 70% у Крючкова, а 30% у Анатолия Павлова, ООО «Парк-Холл» (здесь 30% принадлежат Наталье Хоминич) и ООО «Астера», в котором Крючков является единоличным владельцем.
Крючков имеет отношение и к скандальной стройке в Заельцовском бору, где в 2016 году отдыхающими была замечена массовая вырубка сосен. Как потом выяснили активисты движения «Искалеченный Новосибирск», лесной участок около 7,5 гектара планировалось разделить на несколько участков и передать под индивидуальное жилое строительство. Владельцем участка выступало ООО «Сосны». Учредителями «Сосен», как сообщает «Контур.Фокус», являются Владислав Крючков (43%), Михаил Репин (50%) и Георгий Вербицкий (7%).
Еще одна скандальная стройка ведется Анатолием Павловым — бизнес-партнером Крючкова по нескольким фирмам. Компания Павлова «СМСС» строит жилой дом на месте старого здания шоколадной фабрики на улице Красноярской, 132. Это самая резонансная стройка 2021 года. Несмотря на активные протесты местных жителей против
Анатолий Павлов — новосибирский девелопер, генеральный директор ГК «Сибмонтажспецстрой». В качестве подрядчика компания участвовала в строительстве башен Академпарка в Академгородке и ЖК Montblanc Residence. В структуру холдинга входят компании, которые возводят жилые проекты в районе Михайловской набережной (ЖК «Гранит» и «Михайловский», Apart River). По данным «Контур.Фокуса», несколько юрлиц с названиями «СМСС» и «Сибмонтажспецстрой», к которым имел отношение Павлов, на сегодняшний день ликвидированы. Павлов является одним из учредителей ООО «Паркхаус», входил в ряд компаний Крючкова и входит в ООО «Мегаполис», где помимо него и Владислава Крючкова соучредителями выступают Александр Асадчий, Иван Дингес, Игорь Загорный и Владимир Пытель.
Кого суд назвал мошенником
Центральный районный суд по делу о продаже муниципального земельного участка с гаражом завершился весной 2021 года. Мэрия была признана потерпевшей стороной, а предпринимателя Александра Асадчего обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и приговорили к 6,5 годам тюрьмы, которые были погашены в счет его пребывания в СИЗО во время следствия. Предприниматель Асадчий признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
Почти 26 миллионов рублей — именно в такую сумму суд оценил недоплаченную в бюджет разницу за участок с гаражом — Александр Асадчий доплатил городу в ходе судебного разбирательства. В суде также разбирался и другой эпизод, связанный с Асадчим, который к рассматриваемой здесь истории отношения не имел. Всего Асадчий доплатил в муниципальный бюджет почти 36 миллионов рублей.
— У него было три эпизода: по Потанинской, по Выборной и легализация доходов. Асадчий, как показало следствие, продал за 65 миллионов земельный участок с этим гаражом Крючкову. Эта была легализация денежных средств. На самом деле это было сделано всё только на бумаге. Теперь эта территория принадлежит ООО «Паркхаус», а изначально она была у ООО «Астера». В отношении Крючкова материалы выделены в отдельное делопроизводство. Он же в бегах находится. Говорят, что он сейчас в Аргентине. И прямо оттуда по телефонной связи проводит планерки в своих компаниях. Мне сказали об этом в Центральном отделе полиции, — рассказала корреспонденту НГС Людмила Кравчук.
Владислав Крючков заочно обвинен в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступных путем, и объявлен в федеральный розыск с 20 августа 2018 года. В деле с земельным участком на Потанинской он фигурирует как директор ООО «Паркхаус».
Копия судебного решения по данному уголовному делу имеется в распоряжении редакции НГС.
Чего хотят добиться пострадавшие
Девять собственников жилья в снесенных домах вместе с Людмилой Кравчук добиваются возбуждения уголовного дела против группы лиц, которых обвиняют в мошенничестве. В заявлении Кравчук, поданном в полицию 29 апреля 2022 года, женщина указывает виновными Александра Асадчего, Сергея Пивоварова, Сергея Козлакова и Ивана Дингеса. Это всё те, кто в той или иной степени участвовал в истории с муниципальным земельным участком. Женщина объясняет, что в результате их действий она пострадала в общей сложности на 88 миллионов рублей: это деньги, потраченные и на изначальное оформление и аренду того самого земельного участка, и на первоначальную выплату авансов за расселение жителям с Потанинской, 31а и 33.
Но Людмила Кравчук пострадала не только в этом: в 2016 году инвестору проекта Сергею Пивоварову удалось в Центральном суде выиграть иск о возврате вложенных им в расселение денег (дело рассматривал судья Сергей Малахов). После чего с Кравчук каждый месяц высчитывают в пользу Пивоварова половину пенсии. А еще женщине грозит банкротство и изъятие имущества. Пивоваров, утверждает женщина, сумел выиграть суд, потому что в день процесса на сайте суда странным образом изменилось время начала заседания на неправильное. В результате этого адвокат Кравчук пропустил суд, где рассматривалась претензия Пивоварова. А также из дела, подчеркивает женщина, пропали некоторые документы, которые могли подтвердить, что деньги инвестора были выплачены жильцам, а не присвоены ею.
Пострадавшая предпринимательница позже пыталась выяснить в суде, как такое могло случиться, но получила ответ, что это «человеческий фактор». В квалификационной коллегии судей НСО ей посоветовали обращаться в суд высшей инстанции. Кравчук написала жалобу в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово. Заявление кемеровским судом еще не рассмотрено.
Копии всей переписки по этому странному инциденту в распоряжении редакции НГС имеются. Корреспондент НГС также отправил запрос в Центральный суд с просьбой прокомментировать изменение времени заседания на их сайте и исчезновение документов из дела. За девять дней на журналистский запрос ответ так и не поступил.
У потерпевших жителей домов № 31а и 33 по улице Потанинской в паспортах до сих пор указана старая прописка. По ней, например, они ходят на выборы. Сменить прописку жильцы домов-призраков боятся, так как уверены: потом им доказать ничего не удастся. Семь лет назад этим людям обещали выплатить среднюю стоимость однокомнатной квартиры — это было три миллиона рублей — или предоставить квартиру в новостройке. Сейчас однокомнатная в построенных здесь многоэтажках стоит раза в два больше.
Один из пострадавших — Сергей Михайлов. В паспорте — прописка с несуществующим адресом: улица Потанинская, 31а. В качестве аванса, когда вставал вопрос о расселении, Михайлов получил только 30 тысяч рублей.
— Я согласен и на 3 миллиона, как они раньше обещали. Хоть что-то получить, я не жадный. Я в этом доме с детства рос, родился там. Там моя бабушка, мама, отец жили. Там возле березы, которая до сих пор стоит, и
Собственница одного из помещений 33-го дома, Елена Савина, тоже получила не всю сумму, а в пределах 20–30 тысяч рублей.
— Я уже и не помню точно, давно это было. Дом, конечно, ветхий был и непригоден к проживанию. Он годов
Часть пострадавших собственников готовы забрать хотя бы по три миллиона, другие надеются на индексацию этой суммы в соответствии с сегодняшней ценой однокомнатной квартиры.
Что говорят мэрия и лица, имеющие отношение к стройке
Корреспондент НГС 27 апреля направил подробный запрос в мэрию Новосибирска, где просил прокомментировать ситуацию: рассказать, как получилось, что земельный участок был продан в восемь раз дешевле, и сообщить, кто от муниципалитета подписывал эти документы. Большую часть времени с Людмилой Кравчук общался заместитель мэра и начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Он же, кстати, и писал предпринимательнице ответ в 2017 году, что снос домов при строительстве не предусмотрен, в то время как они уже были снесены несколько лет назад.
В мэрии не смогли подготовить ответ в положенные по закону семь дней и попросили отсрочку до 17 мая.
Не стали комментировать эту историю и лица, в той или иной степени причастные к застройке участка улицы Потанинская. Исполнительный директор компании «Паркхаус» Антон Струлев постоянно сбрасывал звонок. Соучредитель этой компании и бизнес-партнер Владислава Крючкова Анатолий Павлов просто не брал трубку. Другой бизнес-партнер, Александр Асадчий, который был осужден за мошенничество, выслушал вопрос журналиста, положил трубку и больше на звонки не отвечал. Телефон самого Крючкова, который скрывается от федерального розыска, был недоступен.
Немного поговорили с журналистом лишь Павел Карпенко, он оформлял документы по покупке муниципальной земли для Крючкова, да директор фирмы «Паркхаус» Наталья Хоминич.
Павел Карпенко, по данным системы «Контур.Фокус», является гендиректором и единственным учредителем ООО «СибБТИ», которым ранее владели депутат горсовета, а в 2013–2014 годах — в период начала этой истории — новосибирский министр региональной политики и вице-мэр Андрей Гудовский и бессменный с 2005 года депутат горсовета и председатель совета директоров ООО «Автовокзал-Главный» Игорь Кудин. Карпенко также является единственным владельцем ООО «СтройФинанс»
— Во-первых, я — частное лицо, а во-вторых, у меня нет никакого желания на эту тему разговаривать: во-первых, это было очень давно, а во-вторых, я свой телефон не давал для комментариев никому. Я по этой истории ничего не знаю, ничего пояснить не могу. Я — частное лицо, много что и кому делал. Моя деятельность касается оказания услуг частным лицам, вам я лично ничего не оформлял, — уклончиво ответил Павел Карпенко.
Директор «Паркхауса» Наталья Хоминич внимательно выслушала вопросы журналиста и попросила перезвонить ей позже.
— Мы комментарии никакие не будем давать, нам это зачем? — сказала журналисту через час Наталья Хоминич.
На прямой вопрос: «Где находится Крючков — за границей или в пределах страны?» директор с улыбкой ответила: «Я точно отказываюсь здесь комментировать».
Когда материал уже был готов к публикации, Людмила Кравчук получила из прокуратуры Новосибирской области ответы на свои жалобы в генпрокуратуру России по поводу прошедшего расследования о мошенничестве с землей. В официальных ответах сообщалось, что прокурорам Центрального района и города Новосибирска даны поручения разобраться с делом, в котором интересы потерпевших жителей и самой Кравчук почему-то не были учтены.
На сайте N1.ru нахоидтся несколько квартир, которые продаются в многоэтажках, построенных на месте снесенных домов. Самая дешевая квартира стоит 7 миллионов рублей — это однокомнатная площадью 40 квадратных метров в доме на Ольги Жилиной, 23. Чуть дороже — 7,4 миллиона стоит однушка в соседнем,
18 апреля НГС рассказал о задержании в Москве новосибирского девелопера Михаила Обласова — его подозревают в мошенничестве в сделке с муниципальной землей. Вместе с ним задержали и его партнера, Николая Вдова. Михаил Обласов в прошлом был деловым партнером Владислава Крючкова по компании «Садовые аллеи». В числе учредителей «Садовых аллей» был и Анатолий Павлов.