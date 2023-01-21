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В Новосибирске продают бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей — это самый дорогой в мире телефон

Среди объявлений продавца нашлась также эксклюзивная PSP gold стоимостью выше миллиона

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Самый дорогой в мире телефон

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Необычное объявление нашлось на сайте «Авито» — айфон из лимитированной коллекции продают за 50 миллионов рублей.

Deamond snowflake — гласит заголовок объявления (слово «бриллиант» — diamond — в объявлении написано с ошибкой — Прим. ред.). Технически это смартфон iPhone 14 PRO MAX с объемом памяти в 1 терабайт. Среди прочих объявлений продавца нашлась еще одна модель iPhone из лимитированной коллекции: DAYTONA за 10 миллионов рублей, а также PSP gold за 1,7 миллиона рублей.

НГС попытался связаться с продавцом, чтобы выяснить, каким образом в Новосибирске появились столь редкие и ценные экземпляры, но автор объявления Олег на контакт не вышел — на звонки и сообщения мужчина не отвечает.

Неожиданный набор объявлений от одного продавца

Неожиданный набор объявлений от одного продавца

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Интересно, что компания Caviar, которая в действительности создала эксклюзивный телефон из белого 18-каратного золота с бриллиантами Graff в количестве больше 500 штук, просит за «бриллиантовую снежинку» гораздо меньше — 36 миллионов рублей. Для тех, кто хочет сверкать телефоном от Caviar за более демократичную цену, ювелиры создали версию «от Сваровски».

Классический вариант айфона 14 PRO MAX с объемом памяти в 512 гигабайт в интернет-магазине Re:store стоит 127,9 тысячи рублей.

Компания Caviar продает кастомизированный смартфоны и аксессуары класса люкс, их товары выходят в ограниченном количестве

Компания Caviar продает кастомизированный смартфоны и аксессуары класса люкс, их товары выходят в ограниченном количестве

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За 50 миллионов рублей можно приобрести огромный коттедж под Новосибирском — с бассейном и окнами в два этажа, он расположен в закрытом «итальянском поселке» — смотрим фото дорогого жилища.

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