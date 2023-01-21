В Новосибирске продают бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей — это самый дорогой в мире телефон

Deamond snowflake — гласит заголовок объявления (слово «бриллиант» — diamond — в объявлении написано с ошибкой — Прим. ред.). Технически это смартфон iPhone 14 PRO MAX с объемом памяти в 1 терабайт. Среди прочих объявлений продавца нашлась еще одна модель iPhone из лимитированной коллекции: DAYTONA за 10 миллионов рублей, а также PSP gold за 1,7 миллиона рублей.