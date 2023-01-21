В Новосибирске продают бриллиантовый айфон за 50 миллионов рублей — это самый дорогой в мире телефон

Необычное объявление нашлось на сайте «Авито» — айфон из лимитированной коллекции продают за
Deamond snowflake — гласит заголовок объявления (слово «бриллиант» — diamond — в объявлении написано с ошибкой — Прим. ред.). Технически это смартфон iPhone 14 PRO MAX с объемом памяти в 1 терабайт. Среди прочих объявлений продавца нашлась еще одна модель iPhone из лимитированной коллекции: DAYTONA за 10 миллионов рублей, а также PSP gold за 1,7 миллиона рублей.
НГС попытался связаться с продавцом, чтобы выяснить, каким образом в Новосибирске появились столь редкие и ценные экземпляры, но автор объявления Олег на контакт не вышел — на звонки и сообщения мужчина не отвечает.
Интересно, что компания Caviar, которая в действительности создала эксклюзивный телефон из белого
Классический вариант айфона 14 PRO MAX с объемом памяти в 512 гигабайт в интернет-магазине Re:store стоит
За 50 миллионов рублей можно приобрести огромный коттедж под Новосибирском — с бассейном и окнами в два этажа, он расположен в закрытом «итальянском поселке» — смотрим фото дорогого жилища.