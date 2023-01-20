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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают огромный коттедж с бассейном и окнами в два этажа — 10 фото из дома за 50 миллионов

Он расположен в закрытом «итальянском» поселке

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В коттедже есть девятиметровый бассейн

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В Новосибирском районе выставили на продажу коттедж площадью 700 квадратов с участком в 20 соток. За дом кирпичной кладки с огромными панорамными окнами просят 49 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 16 января и регулярно обновляется.

— Дом построен в 2017 году. <…> Высота потолка второго света составляет 7 метров. В доме также имеется бассейн длиной 9 метров с противотоком, сауна, бильярд, настольный теннис. Большой теплый гараж на 4 машины. Двухуровневый участок 20 соток с шикарным молодым хвойным и березовым лесом, — описывает предложение продавец.

Дом продают в микрорайоне «Италия» под Новосибирском

Дом продают в микрорайоне «Италия» под Новосибирском

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Панорамные окна первого этажа

Панорамные окна первого этажа

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Гостиная совмещена с обеденной зоной

Гостиная совмещена с обеденной зоной

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Одна из спален на втором этаже

Одна из спален на втором этаже

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Есть и отдельная зона отдыха — например, бильярд

Есть и отдельная зона отдыха — например, бильярд

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Можно предположить, что это комната для гостей

Можно предположить, что это комната для гостей

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Кроме самого коттеджа на участке есть и небольшая (36 квадратов) баня

Кроме самого коттеджа на участке есть и небольшая (36 квадратов) баня

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Недавно в закрытом и очень дорогом коттеджном поселке «Удача» выставили на продажу роскошный дом с золотой сантехникой. Взгляните, за что еще просят 125 миллионов.

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