Под Новосибирском продают огромный коттедж с бассейном и окнами в два этажа — 10 фото из дома за 50 миллионов

В Новосибирском районе выставили на продажу коттедж площадью 700 квадратов с участком в 20 соток. За дом кирпичной кладки с огромными панорамными окнами просят 49 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 16 января и регулярно обновляется.
— Дом построен в 2017 году. <…> Высота потолка второго света составляет 7 метров. В доме также имеется бассейн длиной 9 метров с противотоком, сауна, бильярд, настольный теннис. Большой теплый гараж на 4 машины. Двухуровневый участок 20 соток с шикарным молодым хвойным и березовым лесом, — описывает предложение продавец.
Недавно в закрытом и очень дорогом коттеджном поселке «Удача» выставили на продажу роскошный дом с золотой сантехникой. Взгляните, за что еще просят 125 миллионов.