«Вышло примерно 1,3 млн рублей»: смотрим на самые роскошные свадьбы этого лета — как вам торжество на крыше Lukse

— У нас был замечательный ведущий Никита Анисимов, у него были фишки для проведения нашего торжества, которые не оставили никого равнодушным. Встречали гостей зеркальные зайцы под музыку саксофона, а также бармены угощали гостей необычными и вкусными коктейлями. Мое платье искрилось, и этот блеск хотелось обыграть — мы поставили дополнительный свет в ресторане «ТБК Лонж», чтобы подчеркнуть эту деталь, и добавили с декораторами блеск на люстры, которые расположены в ресторане по всему залу: так еще никто там не делал. В пригласительных тоже мы не забыли про блеск — серебро и изящные линии букв, как и изящная нестандартная ровная дорожка на церемонии. Все детали перекликались между собой и не кричали.

