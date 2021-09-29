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«Вышло примерно 1,3 млн рублей»: смотрим на самые роскошные свадьбы этого лета — как вам торжество на крыше Lukse

Предложение на дне океана на Мальдивах, роскошные платья, шик, блеск, хрусталь и зеркальные зайцы

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Публикуем очень красивые свадебные фотографии

Публикуем очень красивые свадебные фотографии

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Современное общество в вопросах официального заключения брака и празднования сего события разделилось на два лагеря. Одни упрямо отрицают надобность мероприятия, другие же, наоборот, всеми руками и ногами за. А почему, собственно, нет, если душа желает праздника? В конце концов, когда еще, если не сейчас, пока вы молоды, красивы, полны сил и энергии. Корреспондент НГС Алена Золотухина пообщалась с молодоженами летнего свадебного сезона и попросила их рассказать о том, как это было.

Анастасия, 34 года, сексолог, и

Дмитрий, 31 год, бизнесмен
Вместе меньше 1 года

Анастасия и Дима вместе недавно

Анастасия и Дима вместе недавно

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— Дима был очень решительно настроен, долго и упорно ухаживал и сразу сделал предложение: мы полетели отдыхать на Мальдивы, там взяли погружение с аквалангами, и на дне Индийского океана он подарил мне кольцо. Я так разволновалась, что забыла как плавать, эмоции переполняли. Это было невероятно. Лучшее предложение, какое только можно было придумать.

Изначально пара не хотела устраивать пышную свадебную церемонию

Изначально пара не хотела устраивать пышную свадебную церемонию

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— О свадьбе мы не думали вообще. Решили, что летом распишемся и улетим отдыхать, максимум проведем вечер с родителями. Но на меня в Instagram вышли организаторы, предложили встретиться, мы ради интереса согласились. Как оказалось потом, они совершенно некомпетентны и не профессиональны: пообещали нам уложиться в определенную сумму, а после подписания договора сумма начала увеличиваться со скоростью света. Хорошо, что мы нашли новых, действительно лучших в своем деле девочек, они нам быстренько всё сделали красиво. Нам было важно провести этот день в первую очередь для нас, чтобы мы вспоминали его всю жизнь.

Дмитрий сделал Анастасии предложение на дне Индийского океана

Дмитрий сделал Анастасии предложение на дне Индийского океана

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— Выбирая платье, я объездила несколько салонов, сначала представляла себя в суперроскошном, сексуальном платье, но поняла, что в таких можно только постоять, не двигаясь и не дыша, поэтому взяла практически первое попавшееся — очень легкое, почти невесомое и удобное, платье 2 в 1: сверху накидка, а под ней — обычное вечернее. Диме с костюмом повезло меньше — он ростом 2 метра, найти в магазинах на него невозможно, пришлось шить на заказ из Италии. За день до свадьбы нас оповестили, что костюм застрял на таможне. Пришлось очень быстро выкручиваться, нервы были на пределе.

Бюджет свадьбы составил 1 миллион 300 тысяч рублей

Бюджет свадьбы составил 1 миллион 300 тысяч рублей

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— Изначально мы рассчитывали на 500 000 рублей, но вышло всё вместе примерно 1 300 000 рублей. Главное, я поняла, найти действительно профессиональных организаторов. Сейчас я понимаю, что первые тоже достаточно популярные в нашем городе, и мне искренне жаль молодоженов, которые к ним обращаются. Заехали на церемонию мы на байке под TNT — это было круто. Я очень сильно переволновалась и выдала просто несусветную чушь: «В этом мире каждый день заключают браки, но не все доживают…» Это был позор века, конечно, все поняли, посмеялись и забыли.

На свадьбе Анастасия и Дима сделали парные тату

На свадьбе Анастасия и Дима сделали парные тату

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— У нас был очень крутой салют, реально круче, чем на День города, он вышел очень недорого. Другие компании намного хуже предлагали и в разы дороже. Свадьба была в черно-белом стиле. Все гости пришли согласно дресс-коду. Декорации, выездная церемония — всё очень гармонично и невероятно стильно сочеталось. Потрясающий трехъярусный торт, арка, салюты. Еще я мужу сделала сюрприз прямо на свадьбе — мы сделали парные тату, которые останутся с нами на всю жизнь.

Ксения, 29 лет, Иван, 32 года


Вместе полгода

Самым дорогим на свадьбе у Ксении и Ивана был декор

Самым дорогим на свадьбе у Ксении и Ивана был декор

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— Мы изначально хотели пышную свадьбу. Инициатором был муж, так как считает, что такое событие должно быть торжественным. Для нас были важны все детали, мы считаем, что в организации свадьбы нет мелочей. Платье я выбрала очень быстро — это была любовь с первого взгляда. Надев его, через минуту я сказала, что забираю не раздумывая. Самым дорогим на свадьбе у нас был декор, а общий бюджет вышел больше миллиона рублей.

В декорациях было много блеска и серебра, чтобы подчеркнуть красоту платья невесты

В декорациях было много блеска и серебра, чтобы подчеркнуть красоту платья невесты

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— У нас был замечательный ведущий Никита Анисимов, у него были фишки для проведения нашего торжества, которые не оставили никого равнодушным. Встречали гостей зеркальные зайцы под музыку саксофона, а также бармены угощали гостей необычными и вкусными коктейлями. Мое платье искрилось, и этот блеск хотелось обыграть — мы поставили дополнительный свет в ресторане «ТБК Лонж», чтобы подчеркнуть эту деталь, и добавили с декораторами блеск на люстры, которые расположены в ресторане по всему залу: так еще никто там не делал. В пригласительных тоже мы не забыли про блеск — серебро и изящные линии букв, как и изящная нестандартная ровная дорожка на церемонии. Все детали перекликались между собой и не кричали.

Иван и Ксения говорят, что их свадьба прошла так, как они ожидали

Иван и Ксения говорят, что их свадьба прошла так, как они ожидали

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— Мы ни о чём не переживали, доверились организатору, и подготовка шла легко и быстро. Даже в день свадьбы я не волновалась. Наш вечер завершился на улице, мы отрезали кусочки торта — и после в небе неожиданно для всех раздался салют.

Фотосессия молодоженов была на фоне купола оперного театра

Фотосессия молодоженов была на фоне купола оперного театра

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— Один из гостей украл невесту, что не входило в планы нашего мероприятия, но ведущий всё обыграл и гости подумали, что так и было запланировано. Во время фотосессии жених случайно наступил на подол моего свадебного платья, и оно снизу порвалось, организаторы очень быстро отреагировали, отрезав ножницами болтающийся кусок, платье было пышным, и никто не заметил потери. А в остальном у нас всё прошло, как мы хотели.

Больше красивых свадеб лета-2021

Давайте посмотрим на другие свадьбы летнего сезона, которые отличаются шиком, дороговизной и блеском. Как вам церемония на крыше универмага Lukse?

Другая шикарная церемония проводилась в кофейне «Чашка кофе» в старом особняке.

Свадебный организатор Марина Бурындина говорит, что в этом году было в два раза больше свадеб в сравнении с прошлым летним сезоном.

— У молодоженов появилось желание отойти от классической банкетной посадки или сделать что-то необычное, как церемония на крыше, например, или чтобы церемонию вел друг или подруга, а не специалист. Ушли подарки для гостей. Сейчас не купить достойный подарок так, чтобы это было бюджетно: либо тратишь на это 100 000 рублей, либо отказывайся. Стало больше свадебных вечеринок, — говорит свадебный специалист.

Теплый мягкий свет определенно добавляет атмосферности празднику.

Цветы в декорациях — неизменный атрибут праздника. Какая свадьба без цветов, правда?

В середине августа НГС писал о торжествах, которые потрясли город. Смотрим, как женились наши звезды, депутаты и богачи. У них были 2-километровая фата, кортеж полицейских и Максим Галкин в качестве тамады.

Например, в 2008 году один из богатейших новосибирцев Игорь Ким женился на фотомодели Евгении Милешиной. Тогда по всему периметру клуба «Отдых», где проходила свадьба, дежурила охрана, а на подъезде к клубу — еще и полиция. Регистрация молодоженов проходила в Центральном дворце бракосочетаний. В назначенное время у дворца стояло около десяти дорогих иномарок: джипов, «Мерседесов», «БМВ» — и Chrysler S 300 с символичным номером 777.

Другая яркая свадьба и пара, которая сохранила отношения, — известный новосибирский кавээнщик Александр Коптель и звезда Comedy Woman Наталья Медведева. Знаменитости поженились в июле 2012 года в Подмосковье. Место для проведения церемонии выбрали в направлении Новорижского шоссе у одной из местных деревень.

Еще немного свадебных историй

«Что меня бесит»: свадебный фотограф — о пьяных катаниях, опозданиях в ЗАГС и бардаке в квартирах.

«Я офтальмолог, он пришел на прием»: 5 красивых пар, которые поженились в мае, — о судьбоносной встрече и тратах на торжество.

Жених с невестой отказались от цветов на свадьбу и получили в подарок 100 кило собачьего корма. Молодожены решили позаботиться о животных необычным способом.

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