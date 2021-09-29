«Вышло примерно 1,3 млн рублей»: смотрим на самые роскошные свадьбы этого лета — как вам торжество на крыше Lukse

Современное общество в вопросах официального заключения брака и празднования сего события разделилось на два лагеря. Одни упрямо отрицают надобность мероприятия, другие же, наоборот, всеми руками и ногами за. А почему, собственно, нет, если душа желает праздника? В конце концов, когда еще, если не сейчас, пока вы молоды, красивы, полны сил и энергии. Корреспондент НГС Алена Золотухина пообщалась с молодоженами летнего свадебного сезона и попросила их рассказать о том, как это было.
Анастасия, 34 года, сексолог, и
Дмитрий, 31 год, бизнесмен
Вместе меньше 1 года
— Дима был очень решительно настроен, долго и упорно ухаживал и сразу сделал предложение: мы полетели отдыхать на Мальдивы, там взяли погружение с аквалангами, и на дне Индийского океана он подарил мне кольцо. Я так разволновалась, что забыла как плавать, эмоции переполняли. Это было невероятно. Лучшее предложение, какое только можно было придумать.
— О свадьбе мы не думали вообще. Решили, что летом распишемся и улетим отдыхать, максимум проведем вечер с родителями. Но на меня в Instagram вышли организаторы, предложили встретиться, мы ради интереса согласились. Как оказалось потом, они совершенно некомпетентны и не профессиональны: пообещали нам уложиться в определенную сумму, а после подписания договора сумма начала увеличиваться со скоростью света. Хорошо, что мы нашли новых, действительно лучших в своем деле девочек, они нам быстренько всё сделали красиво. Нам было важно провести этот день в первую очередь для нас, чтобы мы вспоминали его всю жизнь.
— Выбирая платье, я объездила несколько салонов, сначала представляла себя в суперроскошном, сексуальном платье, но поняла, что в таких можно только постоять, не двигаясь и не дыша, поэтому взяла практически первое попавшееся — очень легкое, почти невесомое и удобное, платье 2 в 1: сверху накидка, а под ней — обычное вечернее. Диме с костюмом повезло меньше — он ростом 2 метра, найти в магазинах на него невозможно, пришлось шить на заказ из Италии. За день до свадьбы нас оповестили, что костюм застрял на таможне. Пришлось очень быстро выкручиваться, нервы были на пределе.
— Изначально мы рассчитывали на 500 000 рублей, но вышло всё вместе примерно 1 300 000 рублей. Главное, я поняла, найти действительно профессиональных организаторов. Сейчас я понимаю, что первые тоже достаточно популярные в нашем городе, и мне искренне жаль молодоженов, которые к ним обращаются. Заехали на церемонию мы на байке под TNT — это было круто. Я очень сильно переволновалась и выдала просто несусветную чушь: «В этом мире каждый день заключают браки, но не все доживают…» Это был позор века, конечно, все поняли, посмеялись и забыли.
— У нас был очень крутой салют, реально круче, чем на День города, он вышел очень недорого. Другие компании намного хуже предлагали и в разы дороже. Свадьба была в черно-белом стиле. Все гости пришли согласно дресс-коду. Декорации, выездная церемония — всё очень гармонично и невероятно стильно сочеталось. Потрясающий трехъярусный торт, арка, салюты. Еще я мужу сделала сюрприз прямо на свадьбе — мы сделали парные тату, которые останутся с нами на всю жизнь.
Ксения, 29 лет, Иван, 32 года
Вместе полгода
— Мы изначально хотели пышную свадьбу. Инициатором был муж, так как считает, что такое событие должно быть торжественным. Для нас были важны все детали, мы считаем, что в организации свадьбы нет мелочей. Платье я выбрала очень быстро — это была любовь с первого взгляда. Надев его, через минуту я сказала, что забираю не раздумывая. Самым дорогим на свадьбе у нас был декор, а общий бюджет вышел больше миллиона рублей.
— У нас был замечательный ведущий Никита Анисимов, у него были фишки для проведения нашего торжества, которые не оставили никого равнодушным. Встречали гостей зеркальные зайцы под музыку саксофона, а также бармены угощали гостей необычными и вкусными коктейлями. Мое платье искрилось, и этот блеск хотелось обыграть — мы поставили дополнительный свет в ресторане «ТБК Лонж», чтобы подчеркнуть эту деталь, и добавили с декораторами блеск на люстры, которые расположены в ресторане по всему залу: так еще никто там не делал. В пригласительных тоже мы не забыли про блеск — серебро и изящные линии букв, как и изящная нестандартная ровная дорожка на церемонии. Все детали перекликались между собой и не кричали.
— Мы ни о чём не переживали, доверились организатору, и подготовка шла легко и быстро. Даже в день свадьбы я не волновалась. Наш вечер завершился на улице, мы отрезали кусочки торта — и после в небе неожиданно для всех раздался салют.
— Один из гостей украл невесту, что не входило в планы нашего мероприятия, но ведущий всё обыграл и гости подумали, что так и было запланировано. Во время фотосессии жених случайно наступил на подол моего свадебного платья, и оно снизу порвалось, организаторы очень быстро отреагировали, отрезав ножницами болтающийся кусок, платье было пышным, и никто не заметил потери. А в остальном у нас всё прошло, как мы хотели.
Больше красивых свадеб лета-2021
Давайте посмотрим на другие свадьбы летнего сезона, которые отличаются шиком, дороговизной и блеском. Как вам церемония на крыше универмага Lukse?
Другая шикарная церемония проводилась в кофейне «Чашка кофе» в старом особняке.
Свадебный организатор Марина Бурындина говорит, что в этом году было в два раза больше свадеб в сравнении с прошлым летним сезоном.
— У молодоженов появилось желание отойти от классической банкетной посадки или сделать что-то необычное, как церемония на крыше, например, или чтобы церемонию вел друг или подруга, а не специалист. Ушли подарки для гостей. Сейчас не купить достойный подарок так, чтобы это было бюджетно: либо тратишь на это 100 000 рублей, либо отказывайся. Стало больше свадебных вечеринок, — говорит свадебный специалист.
Теплый мягкий свет определенно добавляет атмосферности празднику.
Цветы в декорациях — неизменный атрибут праздника. Какая свадьба без цветов, правда?
В середине августа НГС писал о торжествах, которые потрясли город. Смотрим, как женились наши звезды, депутаты и богачи. У них были 2-километровая фата, кортеж полицейских и Максим Галкин в качестве тамады.
Например, в 2008 году один из богатейших новосибирцев Игорь Ким женился на фотомодели Евгении Милешиной. Тогда по всему периметру клуба «Отдых», где проходила свадьба, дежурила охрана, а на подъезде к клубу — еще и полиция. Регистрация молодоженов проходила в Центральном дворце бракосочетаний. В назначенное время у дворца стояло около десяти дорогих иномарок: джипов, «Мерседесов», «БМВ» — и Chrysler S 300 с символичным номером 777.
Другая яркая свадьба и пара, которая сохранила отношения, — известный новосибирский кавээнщик Александр Коптель и звезда Comedy Woman Наталья Медведева. Знаменитости поженились в июле 2012 года в Подмосковье. Место для проведения церемонии выбрали в направлении Новорижского шоссе у одной из местных деревень.
Еще немного свадебных историй
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