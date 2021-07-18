«Что меня бесит»: свадебный фотограф — о пьяных катаниях, опозданиях в ЗАГС и бардаке в квартирах

И думаешь, а может, сказать им? А как сказать, это ведь их квартира, вроде имеют право. Но все хотят стильные фото. И это просто моя боль.



Еще бесячее и раздражающее — это суета. Когда начинают подгонять мамы и бабушки. Вот с папами невест всё просто, им главное — налить и закусить. Мамы и бабушки начинают паниковать: «Да что вы так долго? Да мы же так в ЗАГС не успеем!» Это нагнетание идет и идет, и ты вместо того, чтобы спокойно и обдуманно снимать, начинаешь снимать совсем не то, что хотела.



Был случай в отеле. На сборы опоздала визажист, а потом еще четыре часа собирала невесту. В итоге мы реально стали опаздывать в ЗАГС. Невеста была беременная, и у нее началась истерика.