«Что меня бесит»: свадебный фотограф — о пьяных катаниях, опозданиях в ЗАГС и бардаке в квартирах

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий честно рассказывают о своей работе. Наш новый герой — фотограф. Она рассказала о свадебных катаниях в пьяном угаре, опозданиях в ЗАГС и плачущих беременных невестах. А еще о клиентах, которые просят, чтобы на фотошопе их превратили в Бейонсе и сделали стройнее на 20 килограммов. И, конечно, про любимые вопросы клиентов: «А чо так дорого?» и «Когда будут фоточки?» Публикуем ее рассказ от первого лица.
Сборы на свадьбу
Если сборы в отеле — это прямо круто. Если в квартире — ужасно. Обычно я заранее прошу молодоженов прибраться в квартире. Сборы невесты будут сниматься не только крупными планами, но и общими тоже.
И думаешь, а может, сказать им? А как сказать, это ведь их квартира, вроде имеют право. Но все хотят стильные фото. И это просто моя боль.
Еще бесячее и раздражающее — это суета. Когда начинают подгонять мамы и бабушки. Вот с папами невест всё просто, им главное — налить и закусить. Мамы и бабушки начинают паниковать: «Да что вы так долго? Да мы же так в ЗАГС не успеем!» Это нагнетание идет и идет, и ты вместо того, чтобы спокойно и обдуманно снимать, начинаешь снимать совсем не то, что хотела.
Был случай в отеле. На сборы опоздала визажист, а потом еще четыре часа собирала невесту. В итоге мы реально стали опаздывать в ЗАГС. Невеста была беременная, и у нее началась истерика.
Она причитает: «Это плохой знак, надо порчу снимать, ехать к бабкам-гадалкам».
Выкуп в подъезде
Здесь всё, как в фильмах про русские свадьбы. Грязный изрисованный подъезд, пьяные друзья, подружки невесты читают задания, жених пьет водку из туфли невесты, идет по сердечкам на полу и пытается угадать ее поцелуй. Это всегда треш. И надо исхитриться снять красивые кадры в убитом загаженном подъезде.
Катания по пробкам с толпой гостей
Мамы и бабушки навязывают молодоженам, что свадьба не будет свадьбой, если не сфотографироваться со всеми памятниками. Вот прямо со всеми, от Ленина и до Европы-Азии. Зачем это делать? Вместо красивой фотосессии жениха и невесты мы стоим на жаре в пробках по городу, чтобы сделать никому не нужные кадры.
Свадебные катания — это такая алкотуса, где много-много пьяных гостей. Когда молодожены на это подписываются, они не понимают, что эти общие фото им захочется посмотреть пару раз, а потом они будут смотреть фото, где они вдвоем. Если на то пошло, то на такие катания надо брать двух фотографов, чтобы один снимал гостей, а второй — жениха и невесту. На что молодожены, конечно, не соглашаются, ведь ценник растет.
«Давай сделай из меня Бейонсе, ты же фотограф»
Смотришь на нее и понимаешь, ну не получится Бейонсе. Была еще девушка, просила сделать ее на фото постройнее. Я сделала. Она получила фото и говорит: «А чо я тут такая толстая? Давай еще постройнее сделай». Но я фотограф, а не фитнес-тренер и не диетолог.
Был случай, когда девушка просила нарисовать ее мужу челку в фотошопе, хотя у мужа челки не было. Я согласилась, но за доплату. Она, конечно, отказалась, дорисовала челку мужу сама и потом просила выкладывать их фото только с этой дорисованной челкой.
Мужики с кислыми минами
Мужики с кислыми минами — это отдельная история. Никогда не прошу девчонок тащить на фотосессию мужчин против воли. У меня был случай, когда на фотопроект пришла семья: мама, папа, сын. Они были последними.
Пришел на фотосессию, но всё равно получил нагоняй от жены — вот, такой-сякой, напился, будешь опухшим на фотках. Девушки считают, что мужчины обязаны ходить с ними на фотосессии, но они не обязаны. Мужчины могут перетерпеть на фотосессии
Девушки, никогда, вот никогда не тащите мужчин на фотосессию, если они не хотят. Или ищите компромисс, предлагайте что-нибудь взамен. Но компромисс тоже работает не со всеми. Не хочет на фотосессию, сходите одна. Воспринимайте визит к фотографу как визит к психологу.
«А когда будут фоточки?»
Люди никогда не читают условия фотографа, к которому они идут. Видят цену — и всё, остальное неважно. Сходят на фотосессию, спрашивают: «А когда будут фоточки?» Отвечаешь, что через
Но тратится время на дорогу, на подготовку, надо еще найти подход к каждому. Потом надо отобрать фото. Отбираешь, делаешь цветокоррекцию, ретушь. На обработку часовой фотосессии уходит минимум
«А чо так дорого?»
Клиенты вообще не считают затраты фотографа на технику. В сумке у фотографа лежит техника на 200–300 тысяч рублей. Один хороший фотоаппарат стоит около 150 тысяч, один объектив — 50 тысяч, а надо их
Кроме этого, часто пытаются напоить меня, а когда я отказываюсь, обижаются, не понимая, что я на работе.
Клиенты, которые громят студию
Я предупреждаю родителей с детьми, что если на съемке они что-то сломают в фотостудии, то платить будут они. Но, как правило, родители за ребенком не смотрят. Вот нужна ему вон та ваза. Я объясняю, что она хрупкая и брать ее нельзя. Но они дают, ведь «ребенок же орет, ему же надо». Естественно, ребенок сразу же кидает эту вазу, она разбивается. Начинаешь говорить родителям, что им надо заплатить. На что они отвечают: «Мы же у вас на фотосессии, значит, вы дали». Для таких людей надо отдельный котел в аду.
Клиенты — кидалы
В основном кидают TFP-модели. Ты собираешь команду — визажист, флорист, декоратор. Всех нашел, настроил. И за день до съемки модель сливается. Ладно, скажет, если она не может, а иногда просто уходит в закат.
Они не требуют возврата денег, но почему нельзя предупредить? Если я найду другого клиента, то верну деньги и не потеряю зря время.
«А зачем макияж, я и так такие деньжищи плачу фотографу»
Я понимаю, что выложить 10 тысяч на фотосессии с прической и макияжем у визажиста могут далеко не все. Не всем это и надо, многие девушки шикарны сами по себе. Но у некоторых клиентов есть проблемы с кожей — прыщи и изъяны, волосы сухие и секущиеся. Им без макияжа и прически просто не обойтись, советуешь им визажиста по приемлемой цене, а они: «Зачем макияж и прическа, я же и так такие деньжищи фотографу плачу». Она отказывается, тогда я беру больше денег за ретушь, и получается не тот человек, которым он является.
Топ-10 ситуаций, от которых трясет фотографа
- бардак в квартире на сборах невесты;
- свадебные катания по всем памятникам;
- гости, которые предлагают выпить;
- опоздания в ЗАГС;
- выкуп невесты в загаженном подъезде;
- клиенты, которые просят превратить их в Бейонсе;
- и отфотошопить так, чтобы мама не узнала;
- и пририсовать челку, которой не было;
- мужики с кислыми минами на фотосессиях;
- вопросы «А когда фоточки?» и «А чо так дорого?».
СЮЖЕТ
А в прошлых сериях проекта педиатр честно признался, что его трясет от истеричных бабушек и пап-пофигистов, а стюардесса рассказала об изменах в туалете, загаженных туалетах и орущих детях. Обе серии, которые точно не оставят вас равнодушными, можно найти здесь.